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    25 января 2014

    I'M Intelligent Memory спешит занять место Micron в нише памяти SDRAM плотностью 256 и 512 Мбит, рассчитанной на напряжение питания 3,3 В: Компания I

    23:251

    Стала известна цена и срок начала поставок камеры Samsung NX30: Amazon рассчитывает отправить камеры Samsung NX30 первым покупателям 18 февраля

    22:124

    Отраслевые наблюдатели полагают, что в этом году рынок жидкокристаллических мониторов сократится на 9%: Производители ищут возможность скомпенсировать сокращение рынка за счет выпуска специализированных мониторов

    21:5820

    Что показало вскрытие APU AMD A10-7700K (Kaveri)?: На кристалле Kaveri находится два модуля x86-64 Steamroller

    21:3529

    Специалисты BASF и NUS совместно займутся разработкой графеновых электродов для гибких OLED: В активе специалистов GRC — технологии выращивания графена

    19:459

    HighPoint выпускает устройства хранения с интерфейсом Thunderbolt, совместимые с компьютерами Apple Mac Pro 2013 года: В списке новинок HighPoint — стыковочные станции RocketStor 5212 с поддержкой горячей замены

    19:15

    SanDisk объявляет о выпуске ULLtraDIMM — SSD в виде модулей памяти DIMM: Компания IBM будет поставлять SSD SanDisk ULLtraDIMM под собственной маркой eXFlash DIMM SSD

    16:3519

    Hasselblad анонсирует выпуск первой в мире камеры среднего формата с датчиком типа CMOS: Информация о цене камеры Hasselblad H5D-50c должна появиться ближе к моменту начала продаж

    16:1517

    EK Water Blocks начинает продажи процессорных термоинтерфейсов EK-TIM Indigo XS: Производителем EK-TIM Indigo XS по заказу EK Water Blocks выступает американская компания Enerdyne Solutions

    15:554

    В этом году Intel выпустит однокристальные системы Bay Trail-T для недорогих планшетов: Atom Z3775D, Z3735D/E и Z3735F/G : На заключительный квартал 2014 года намечен выпуск SoC Intel под условным наименованием Cherry Trail

    15:3510

    Основой одноплатного компьютера Atlas форм-фактора PCI/104-Express служат чипсет Intel NM10 Express и процессор Intel Atom N2800: Усиленное исполнение позволяет использовать Atlas в сложных условиях эксплуатации

    15:109

    Аналитики Gartner назвали крупнейшего потребителя полупроводниковой продукции в 2013 году: На долю Samsung и Apple в 2013 году пришлось 17% мировых закупок полупроводниковой продукции

    14:5017

    ASMedia продемонстрировала передачу данных по интерфейсу USB 3.1 со скоростью 10 Гбит/с: В SuperSpeed USB 10 Гбит/с используется более эффективное кодирование данных

    13:159

    Специалисты NHK успешно передали телевизионный сигнал Super Hi-Vision 8K на расстояние 27 км: Время Super Hi-Vision 8K придет в 2030 году

    12:509

    Toshiba 31 января откроет обновлённый Музей науки: В Музее науки Toshiba будет демонстрировать будущее

    09:003

    Специалисты iFixit разобрали ПК Apple Macintosh 128K и поставили ему семь баллов: Специалисты iFixit разобрали ПК Apple Macintosh 128K

    08:0033

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