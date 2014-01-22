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    22 января 2014

    В следующем месяце Apple может представить обновлённые ПК Mac mini с процессорами Intel Haswell: Новые Mac mini будут располагать USB 3.0 и GPU Iris Pro

    22:0234

    Toshiba завершила поглощение OCZ: Toshiba сохранит торговую марку OCZ в виде подразделения OCZ Storage Solutions

    21:3521

    ZTE готовит защищённый смартфон G601U с четырёхдюймовым дисплеем WVGA : Смартфон ZTE G601U получит аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч

    20:299

    Intel представила новое поколение ученических компьютеров: Планшет построен на процессоре Intel Atom Z2520, а ноутбук оснащается процессорами Celeron N2805 и Celeron N2806

    20:1520

    Samsung уже развернула программу по оснащению оригинальных аксессуаров специальными микросхемами-идентификаторами; обновление до Android 4.4 приводит к неработоспособности неоригинальных чехлов S-View: Обновление Galaxy Note 3 до Android 4.4 приводит к активации чипа-идентификатора на аксессуарах

    20:0593

    Samsung подтверждает проблему с запуском смартфонов с ОС Tizen на всех рынках: В этом полугодии Samsung не выпустит на рынок смартфонов с Tizen

    19:3826

    BlackBerry намерена избавиться от большей части своей недвижимости: BlackBerry продаст недвижимость общей площадью 3 млн кв.м

    18:296

    Специалисты MIT предложили новый подход к созданию прозрачных проекционных дисплеев: Технология MIT заключается в использовании наночастиц

    17:483

    По мнению аналитиков к 2018 году объём продаж планшетофонов вырастет в шесть раз: В 2018 году будет продано 120 млн планшетофонов

    16:554

    Sony превратила смартфон Xperia Z Ultra в планшет: Sony Xperia Z Ultra Wi-Fi оценен в $495

    15:1339

    PC Image Editor v.5.5 - простой и удобный бесплатный графический редактор: Простой и удобный бесплатный графический редактор

    12:40

    AMD официально представила 12- и 16-ядерные серверные процессоры Opteron 6338P и 6370P (Warsaw): Стоимость новинок такова: Opteron 6338P — $377, Opteron 6370P — $598

    12:3531

    Wise Care 365 v.2.94 - сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows: Сборник бесплатных приложений для настройки и оптимизации ОС Windows

    12:05

    Ассортимент видеокарт PNY пополнился моделями GeForce GTX 780 Ti OC и GeForce GTX 780 Ti Custom: PNY GeForce GTX 780 Ti OC характеризуется разгоном как памяти, так и процессора

    11:553

    IDEAL Administration v.14.2 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    11:30

    Стартует новый конкурс iXBT.com и журнала iТоги – «Лучший комментатор»: Конкурс iТоги на звание лучшего комментатора

    11:0035

    Light Image Resizer v.4.5.8.0 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    10:55

    Согласно данным Forrester Research потребители больше всего довольны продукцией Amazon, тогда как Apple на пятом месте: Amazon набрала 91 балл согласно опросам Forrester Research

    10:3024

    Hornil StylePix v.1.14.1 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    10:20

    Основатель Nest Labs заверил, что Google пока не получит конфиденциальных данных владельцев «умных» термостатов: Термостаты Nest не будут передавать Google собранную информацию

    10:0016

    ProgDVB v.7.00 - универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    09:45

    Bandicam v.1.9.3 - программа для захвата различных изображений и видео: Программа для захвата различных изображений и видео

    09:103

    Рекламный троянец маскируется под Adobe Flash Player: «Доктор Веб» сообщает об активном распространении, в частности через социальную сеть Facebook, троянской программы Trojan.Zipvideom.1

    08:351

    Смартфон ZTE Open C, работающий под управлением Firefox OS, получит дисплей разрешением 1280 х 768 точек и платформу Snapdragon 200 : Смартфон ZTE Open C будет работать под управлением Firefox OS 1.3

    08:107

    Вышло бесплатное мобильное приложение «Календарь Айтишника 2014»: Softline объявляет о запуске бесплатного мобильного приложения для ИТ-профессионалов «Календарь Айтишника 2014»

    08:003

    Micromax готовит мини-версию смартфона Canvas Turbo: Micromax Canvas Turbo Mini получил экран диагональю 4,7 дюйма и SoC MediaTek MT6582

    07:155

    Билл Гейтс считает, что к 2035 году за Земле практически не останется бедных стран: Билл Гейтс считает, что к 2035 году ВВП более 90% стран превысит нынешний уровень Индии

    06:0082

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