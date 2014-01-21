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    21 января 2014

    В Европе стартуют продажи Android-моноблока Acer DA223HQL, в котором используется SoC Qualcomm Snapdragon 600: Acer DA223HQL оснащен ЖК-панелью типа VA диагональю 21,5 дюйма разрешением Full HD

    22:2024

    Покупкой части серверного бизнеса IBM заинтересовалась компания Dell: Dell может купить серверное подразделение IBM

    21:535

    Google откажется от 7-дюймового планшета в пользу 8-дюймового: Google Nexus 8, возможно, будет построен на платформе Intel Bay Trail-T

    21:0545

    Stealth.com LPC-630F — мини-ПК с CPU Core i7-3520M в безвентиляторном корпусе: ПК Stealth.com LPC-630F получил множество портов ввода-вывода

    20:4211

    На выставке MWC 2014 ZTE покажет смартфон Geek, функционирующий под управлением ОС Tizen: Смартфон ZTE Geek появится в модификации с ОС Tizen

    19:40

    Ещё не анонсированный смартфон Nokia Lumia 929 появился в продаже в Китае: Смартфон Nokia Lumia 929 для оператора Verizon продаётся в Китае по цене $630

    19:0310

    Новая форма висмутата натрия может в будущем стать основой следующего поколения электроники: Учёные открыли новую форму висмутатат натрия

    17:413

    Изогнутый смартфон LG G Flex начиная с февраля станет доступен к продаже в большинстве стран Европы: До конца марта смартфон LG G Flex станет доступен в сетях крупнейших мобильных операторов США (AT&T, Sprint и T-Mobile)

    16:579

    На смену 10-дюймовому планшету Huawei MediaPad 10 Link пришла модель MediaPad 10 Link+: В основе Huawei MediaPad 10 Link+ лежит однокристальная система HiSilicon V9R1

    16:482

    Cтали доступны изображения пользовательского интерфейса устройства Sony D6503: Предполагается, что устройство Sony D6503 получит дисплей диагональю 5,2 дюйма разрешением 1920 x 1080 пикселей

    16:127

    Verizon покупает у Intel сервис онлайнового телевидения OnCue: Продажа OnCue принесёт Intel около 500 млн долларов

    16:103

    APU Kabini получат исполнение AM1 и не будут поддерживать DirectX 11.2: Новые процессоры Kabini могут не получить имена Athlon и Sempron

    15:039

    Lenovo готовит к выпуску бюджетные планшеты IdeaTab A7600 и A5500: В Lenovo IdeaTab A5500 использована SoC MediaTek

    14:55

    В продаже появился чехол S-View Cover с поддержкой беспроводной зарядки для смартфона Samsung Galaxy S4: Чехол S-View Cover с поддержкой беспроводной зарядки для смартфона Samsung Galaxy S4 стоит $70

    10:005

    Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Ti Lightning никогда не поступит в продажу: Карта MSI GeForce GTX 780 Lightning существует лишь в 12 экземплярах

    09:309

    Samsung объявила о многолетнем партнёрстве с итальянской кофейной «империей» illycaffè: Samsung наполнит магазины illycaffè своими устройствами

    09:008

    Беззеркальная фотокамера Fujifilm X-T1, анонс которой запланирован на 28 января, позирует на фото: Стоимость Fujifilm X-T1, по предварительным данным, составит $1800

    08:5219

    Recuva v.1.50 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    08:351

    Планшетофон Apple и Apple iPhone 6 могут быть представлены на конференции WWDC 2014: Планшетофон Apple и Apple iPhone 6 получат новый механизм стабилизации камеры VCM OIS

    08:20145

    Rainlendar Light v.2.12.1 - бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник: Бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник

    08:00

    Видеокарта Nvidia Titan Black получит 2880 ядер CUDA, а двухпроцессорный адаптер GeForce GTX 790 — 4992.: Видеокарта Nvidia Titan Black будет оснащаться 6 ГБ памяти, а GeForce GTX 790 — 10 ГБ

    08:0017

    На поводу у потребителя: HP начала предлагать компьютеры под управлением Windows 7: Пока ассортимент новых ПК HP, работающих под управлением ОС Windows 7, насчитывает всего 5 моделей

    07:4565

    Компания Sharkoon обновляет линейку корпусов Vaya моделями Vaya II и Vaya II Value: Модели Sharkoon Vaya II и Sharkoon Vaya II Value относятся к категории mid-tower

    07:405

    Компания Fujifilm планирует выпустить новую камеру 28 января: Новая камера может получить название Fujifilm X-T1 и будет оснащена сенсором формата APS-C разрешением 16 Мп

    06:053

    До конца января LG выпустит монитор Cinema Screen (24MP76HM-S), который построен на базе ЖК-панели AH-IPS диагональю 23,8 дюйма: Дисплей монитора LG Cinema Screen (24MP76HM-S) обрамляет тонкая рамка толщиной 5,6 мм

    06:009

    WebMoney Voice 1.0.14 защищает телефонные разговоры с помощью алгоритма Twofish: После установки приложения в WebMoney Keeper Mobile появляется возможность осуществлять защищенные звонки.

    01:112

    Path для Windows Phone 8 — новое приложение для управления постами в соцсетях: Path может пригодиться и для чтения ленты: с помощью приложения можно отфильтровать записи и читать сообщения только от самых близких.

    01:11

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