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    17 января 2014

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    22:3010

    Advanced Media рассчитывает в текущем квартале начать выпуск дисков M-Disc Blu-ray: Advanced Media начинает продажи дисков RiDATA M-Disc DVD-R, информация на которых может храниться 1000 лет

    22:0016

    Pelican Imaging рассказала о своих камерах светового поля для смартфонов, которые появятся в готовых устройствах в следующем году: 16-линзовые камеры Pelican Imaging позволят печатать 3D-модели на основе одного снимка

    21:317

    Начались продажи низкопрофильных процессорных охладителей Raijintek Pallas и Zelos высотой 68 и 44 мм соответственно: Цена Pallas — 39,9 евро, Zelos — 17,9 евро

    21:19

    Появились изображения объективов Olympus M.Zuiko Digital 25 mm f/1.8 и Olympus EZ M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6: Выход объективов Olympus M.Zuiko Digital 25 mm f/1.8 и Olympus EZ M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 ожидается в ближайшее время

    21:023

    Преемник HTC One под кодовым именем M8 может получить систему из двух тыловых камер: Новый флагман HTC получит вторую вспомогательную камеру

    20:332

    AMD готовит к выпуску процессор с 16 ядрами на одном кристалле и поддержкой PCIe 3.0 для многопроцессорных систем: В конфигурацию 16-ядерного процессора AMD войдет четыре линии HyperTransport

    20:1216

    Бюджетный планшет Huawei MediaPad 7 Youth 2 располагает процессором Snapdragon 200: Планшет Huawei MediaPad 7 Youth 2 получил дисплей разрешением 1024 х 600 точек

    20:086

    Sharp обещает в этом полугодии наладить выпуск дисплеев MEMS для планшетов: Панели MEMS смогут конкурировать с панелями OLED

    19:5913

    DoCoMo пока не собирается продавать смартфоны с ОС Tizen: Смартфоны с ОС Tizen всё также под вопросом

    19:466

    В 2013 году выручка Intel достигла 52,7 млрд. долларов, чистая прибыль — 9,6 млрд. долларов: За последний квартал 2013 года Intel удалось получить выручку в размере 13,8 млрд. долларов

    19:272

    AUO представила шестидюймовые дисплеи AHVA разрешением 2560 х 1440 точек, предназначенные для смартфонов: Смартфон Vivo Xplay 3S оснащается дисплеем AHVA производства AUO

    18:466

    Новая микросхема DisplayLink DL-5500 позволит подключить монитор разрешением Ultra HD к порту USB 3.0: Чипсет DisplayLink DL-5500 поддерживает разрешение 4096 x 3072 точек при использовании DisplayPort

    18:113

    Появилось новое изображение смартфона LG Optimus F3Q с выдвижной клавиатурой QWERTY: Четырехдюймовый дисплей смартфона LG Optimus F3Q имеет разрешение WVGA

    18:049

    Корпус SilverStone DS380 вмещает плату mini-ITX и до 12 накопителей : Цена SilverStone DS380 — 150 евро

    17:2321

    Ожидается, что Apple в 2014 году отгрузит 80-90 миллионов планшетов, Samsung — 60-70 миллионов: В 2013 году компания Samsung выпустила 40 млн. планшетов

    17:0315

    Huawei готовит смартфон Ascend G6, являющийся упрощённой версией флагмана Ascend P6: Смартфон Huawei Ascend G6 получит дисплей разрешением 960 х 540 точек

    16:481

    AMD обвинили в сознательном обмане акционеров: Истец рассчитывает, что AMD обяжут компенсировать ущерб

    16:1538

    Компания Oledcomm наделила смартфон и планшет поддержкой технологии Li-Fi: Oledcomm верить в распространение технологии Li-Fi на рынке мобильных устройств

    16:094

    IBM инвестирует 1,2 млрд долларов США в развитие облачных технологий на глобальном уровне: Корпорация создает сеть из 40 центров облачных технологий для бизнеса, расположенную на пяти континентах

    15:41

    Thecus анонсирует продажи NAS N7710-G и N8810U-G с поддержкой 10GbE: Продажи Thecus N7710-G и N8810U-G начнутся в середине марта по цене $1199 и $1999 соответственно

    14:193

    Procreate 2.02 — рисование на iPad: Приложение поддерживает технологию multitouch, дает возможность работать с десятками слоев в рамках одного проекта.

    13:28

    Chrome 32 для Android сжимает данные : Включив новую функцию, вы уменьшите расход трафика вплоть до 50%.

    13:226

    Более 140 музыкальных и художественных школ Москвы обновили свои сайты: В этом году электронная запись в музыкальные и художественные школы, подведомственные Департаменту культуры Москвы, стартует впервые.

    13:15

    Специалисты Fujifilm разработали датчик изображения RGBW с увеличенными пикселями зеленого и белого каналов: Предполагается, что такой датчик RGBW позволит формировать изображение с менее заметными шумами

    12:0025

    Google разрабатывает «умные» контактные линзы: «Умные» контактные линзы Google помогут страдающим от диабета

    11:3824

    GMER v.2.1.19323 - небольшая бесплатная утилита для борьбы с руткитами: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    10:551

    Freemake Music Box v.1.0.0.3 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    10:20

    Wise Registry Cleaner v.7.93 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    09:45

    PeerBlock v.1.2 R693 - бесплатная программа для ограничения доступа к компьютеру из Сети: Бесплатная программа для ограничения доступа к компьютеру из Сети

    09:10

    Apple пытается запатентовать платежи с использованием мобильных устройств : В Apple придумали использовать NFC, Wi-Fi и Bluetooth для платежей

    09:0054

    Официальная позиция Microsoft в ответ на публикации СМИ: Компания Microsoft не предоставляла комментарий в отношении законопроекта

    08:354

    Первой 3D-картой на GPU Maxwell станет Nvidia GeForce GTX 750 Ti: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 750 Ti будет представлена в феврале

    08:0024

    VSDC Free Video Editor v.1.4 - новая версия видеоредактора: Флэш-Интегро объявляет о выходе новой версии видеоредактора VSDC Free Video Editor 1.4

    08:002

    Avnet Electronics Marketing выпускает плату типоразмера Mini-ITX на программируемой однокристальной системе Xilinx Zynq-7000: Доступны две модификации — с SoC Zynq XC7Z045 и XC7Z100

    07:00

    Компания Tt eSports объявила о старте продаж обновлённой версии игрового манипулятора Saphira: Обновленная мышь Tt eSports Saphira доступна к продаже в трёх цветовых оформлениях по цене 60 долларов

    06:304

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