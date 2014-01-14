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    14 января 2014

    Смартфон Huawei B199 пришел на смену модели A199: B199 — еще один смартфон Huawei, построенный на однокристальной платформе Qualcomm

    23:553

    Начались продажи гибридных процессоров AMD серии A образца 2014 года (Kaveri): Преимущества гетерогенной системной архитектуры (HSA) выводят производительность ПК на новый уровень

    22:5420

    Прототип смартфона HTC One был совсем не похож на существующий аппарат: Прототип смартфона HTC One был лишён стереодинамиков

    22:086

    AirWatch Inbox — мобильный почтовый контейнер без "облака": Почтовый клиент позволяет разделить корпоративные и личные данные на мобильном устройстве, получать доступ к корпоративной почте, календарям и контактам, и не требующий для своей работы "облачной" части.

    21:06

    Стали известны цены на смартфоны Huawei Ascend Mate 2 и Ascend P6S: Смартфон Huawei Ascend Mate 2 стоит $500

    21:031

    Смартфон Sony Xperia Z2 (Sirius) будет представлен на MWC 2014: Предположительно, основой Sony Xperia Z2 (Sirius) послужит SoC Qualcomm Snapdragon 800 (MSM8974AB) или 805

    19:1820

    Смартфон Sony Xperia T2 Ultra получил шестидюймовый дисплей HD, а Xperia E1 динамик громкостью 100 дБ: Новые смартфоны Sony Xperia T2 Ultra и Xperia E1 сохранили фирменный дизайн компании

    18:5113

    Nvidia добавила в свой каталог графический ускоритель GeForce 820M: GeForce 820M стад первым официально подтвержденным представителем серии GeForce 800M

    18:2610

    6-дюймовый смартфон HP Slate 6 будет стоить $200: HP получит четырехъядерный CPU Marvell

    17:308

    Первого февраля в Европе стартуют продажи смартфона Motorola Moto X: Motorola Moto X оценен в Европе в 399 евро

    17:0511

    ViewSonic анонсировала 28-дюймовый монитор VX2880ml разрешением 4К: ViewSonic VX2880ml оценен в $1000

    16:3313

    Смартфон Oppo Neo получит дисплей IPS диагональю 4,5 дюйма с поддержкой функции Quick Reach: Смартфоном Oppo Neo можно будет управлять в перчатках

    16:301

    В Сети появились фотографии корпуса Deepcool Aquila, выполненного в стиле «стимпанк»: Модель Deepcool Aquila совместима с видеокартами длиной до 300 мм

    15:4819

    Xinorbis v.6.0.27 - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    12:05

    IObit SmartDefrag v.3.0 - бесплатный дефрагментатор под ОС Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    11:30

    Surf Anonymous Free v.2.3.5.2 - бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети: Бесплатная программа для анонимного путешествия по Сети

    10:55

    Universal USB Installer v.1.9.5.1 - утилита для создания загрузочных флэшек с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    10:201

    Free PC Audit v.3.2 - бесплатная утилита для сбора информации о ПК: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    09:45

    Freemake Video Converter v.4.1.2.2 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    09:101

    Вентиляторы Sharkoon Shark Blades выпускаются в четырех вариантах цветового оформления : Цена Sharkoon Shark Blades — 13 евро

    09:007

    Meizu хвастается смартфоном MX3 с установленной ОС Ubuntu Phone: Одним из первых смартфонов с ОС Ubuntu Phone может стать Meizu MX3

    09:0020

    Приложение App Folder позволяет создавать папки на Windows Phone: Приложение для создания папок на Windows Phone

    08:35

    Планшетный ПК Acer Tab 7 стоит всего $100: Планшет Acer Tab 7 оснащается семидюймовым дисплеем разрешением 1024 х 600 точек

    08:3010

    Корпусной вентилятор Cooler Master HybridFlow объединяет черты осевого и центробежного: Пока вентилятор Cooler Master HybridFlow выпускается только в одном типоразмере — 120 мм

    08:0011

    Мошенники украли 70 миллионов у вкладчиков российских банков: В нескольких регионах РФ задержаны подозреваемые в хищении 70 миллионов рублей у вкладчиков банков

    08:009

    Google покупает компанию Nest Labs за 3,2 млрд. долларов: Став частью Google, компания Nest Labs продолжит работать под прежним названием

    07:0046

    Беспроводная стереогарнитура Sony SBH80 получила модули Bluetooth и NFC: Устройство Sony SBH80 получило два микрофона и поддержку технологии технологию HD Voice

    06:507

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