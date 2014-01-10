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    10 января 2014

    Смартфон Samsung Galaxy S5 будет представлен в апреле и, возможно, будет оснащен сканером радужной оболочки : Samsung изучает возможность оснащения смартфона Galaxy S5 сканером радужной оболочки

    18:1044

    Компания Adata привезла на CES 2014 модули памяти DDR4: Модули памяти DDR4, которые компания Adata привезла на CES, предназначены для серверов

    16:4117

    Club 3D добавляет в свой ассортимент две модели 3D-карт Radeon R9 270X: Новые модели 3D-карт Club 3D Radeon R9 270X тоже принадлежат серии royalQueen

    15:57

    Lansweeper v.5.1.0.29 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    14:252

    CPU-Z v.1.68 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о CPU: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    13:506

    Dexpot v.1.6.11 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    13:15

    Беззеркальная фотокамера Panasonic GH стоимостью до $2000 с поддержкой видео 4K будет анонсирована в феврале: На CES 2014 показан прототип беззеркальной камеры Panasonic GH с функцией съемки видео 4K

    12:5265

    ScreenSnag v.1.3.0.3 - бесплатная программы для захвата изображений с экрана ПК: Бесплатная программы для захвата изображений с экрана ПК

    12:40

    DeepCool готовит к выпуску процессорный охладитель Ice Blade 200M: Габариты охладителя DeepCool Ice Blade 200M — 103 x 94 x 135 мм

    12:333

    Wise Data Recovery v.3.4.3 - бесплатная программа для восстановления удаленных данных: Бесплатная программа для восстановления удаленных данных

    12:051

    MediaCoder v.0.8.28 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    11:30

    Официальный сайт Олимпиады к Играм готов: Он стал максимально интерактивным и предлагает более удобный доступ к полной информации о расписании соревнований, спортсменах, участвующих в Играх, спортивных дисциплинах и городе Сочи.

    11:264

    Главы Apple и Samsung снова попробуют договориться напрямую: Прошлая встреча высшего руководства Apple и Samsung не привела к успеху

    11:1036

    Линейка мини-компьютеров Zotac Zbox пополнилась моделями EI730 и EI750 на базе процессоров Intel Haswell: Zotac Zbox EI730 оснащен процессором Intel Core i5-4570R, а в конфигурацию модели EI750 вошел CPU Intel Core i7-4770R

    10:592

    SSD Tweaker v.3.1 - утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками: Утилита настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    10:55

    По подсчетам Gartner, поставки ПК в минувшем квартале сократились на 6,9%: В 2013 году мировой рынок ПК сильно сократился и достиг дна

    10:508

    Zotac подготовила два мини-компьютера серии Zbox на базе процессоров ARM: Новинки пока именуются ARM Freescale ZBOX with Ubuntu OS и ARM Freescale ZBOX with Android OS

    10:2021

    Daum PotPlayer v.1.5.43968 - бесплатный функциональный медиаплеер: Бесплатный функциональный медиаплеер

    10:201

    Генеральным директором Globalfoundries стал бывший глава Motorola Mobility: Главой компании Globalfoundries назначен Санджей Джа

    10:104

    Конструкторы флэшки Imation 2-in-1 Micro USB Flash Drive творчески подошли к размещению разъемов USB и micro-USB: Насколько практичным и долговечным окажется решение, примененное в Imation 2-in-1 Micro USB Flash Drive?

    10:0513

    Dropbox v.2.6.2 - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновой базе: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    09:45

    3D Systems показала на CES 2014 3D-сканер iSense для iPad: 3D-сканер iSense для iPad создает объемную модель сканируемого объекта

    09:30

    Kingston показала SSD типоразмера M.2 на контроллере LSI SandForce SF-2281: В накопителе Kingston используется флэш-память типа NAND производства Toshiba

    09:107

    Comodo Dragon v.31.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    09:102

    Игровая гарнитура Mionix Nash 20 названа в честь звезды в созвездии Стрельца : Цена Mionix Nash 20 — $130

    09:05

    AMD показала прототип крошечного настольного ПК размером с большой смартфон, основанного на платформе Mullins: AMD показала нано-ПК всего с одним раъёмом DockPort

    09:0014

    DjVu Viewer для Windows 8 – бесплатная утилита для просмотра DjVu-файлов: Бесплатная утилита для просмотра DjVu-файлов

    08:351

    Ультрабук LG Ultra PC, оснащенный экраном диагональю 13,3 дюйма и весящий менее килограмма, запечатлен на фото: LG Ultra PC будет доступен в четырех цветах корпуса

    08:2022

    Вышла новая версия генераторов отчетов Stimulsoft Reports.Fx: Стимулсофт сообщает о выходе версии генераторов отчетов Stimulsoft Reports.Fx 2013.3

    08:00

    EK Water Blocks планирует выпуск водоблока для 3D-карт Gigabyte GTX 780 Windforce 3X и GTX 780 Ti Windforce 3X : Новый водоблок будет называться EK-FC780 GTX WF3

    08:00

    Huawei готовит семидюймовый планшет 7D-501L толщиной всего 7,5 мм: Планшет Huawei 7D-501L будет поддерживать LTE

    08:004

    3D Systems показала 3D-принтер CeraJet, способный создавать керамические изделия: 3D-принтер CeraJet будет стоить менее $10000

    07:009

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