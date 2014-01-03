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    3 января 2014

    Gigabyte планирует выпустить третий вариант 3D-карты GeForce GTX 780 Ti, оснастив его охладителем WindForce 3X 450W: Для подсистемы питания GV-N78TWF3-3GD выбрана схема «8+2 фазы»

    23:20

    В 2013 году было продано три миллиона смартфонов LG G2: LG еще далеко до достижения запланированного объема продаж G2

    22:587

    Новая победа компании Nokia в суде дает ей право запретить продажи мобильных устройств HTC в Германии: Компания Google обеспокоена решением суда, поскольку оно ставит под угрозу всех производителей мобильных устройств с ОС Android

    22:1812

    Флэш-накопители Super Talent USB 3.0 Express Motile оснащены разъемами USB и micro-USB: При подключении к порту USB 3.0 накопитель Super Talent USB 3.0 Express Motile способен развить скорость чтения до 67 МБ/с

    22:016

    Опубликовано изображение «умного браслета» для фитнеса LG Lifeband Touch : Устройство LG Lifeband Touch может быть представлено на CES 2014

    21:361

    Samsung использует в планшетном компьютере Galaxy Tab Pro 10.1 восьмиядерную SoC Exynos 5 Octa 5420: Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 получил дисплей Retina и 2 ГБ ОЗУ

    21:353

    HTC M8, идущий на смену модели One, получит камеру UltraPixel, 2 ГБ ОЗУ и ОС Android 4.4: Новая утечка подтверждает информацию о том, что HTC M8 получит 5-дюймовый дисплей Full HD и процессор Qualcomm MSM8974

    19:238

    Acer готовит два новых планшета: Iconia A1-830 и B1-720: Планшеты Acer Iconia A1-830 и B1-720 оценены в $180 и $130 соответственно

    19:036

    Acer анонсировала бюджетный смартфон Liquid Z5 с 5-дюймовым дисплеем: Acer Liquid Z5 построен на платформе MediaTek MT6572

    18:075

    Умные очки ZTE: подробности: ZTE выбрала SoC Rockchip RK3168 для своих умных очков

    17:4012

    Смартфон Oppo Find 7 получит металлический каркас: Смартфон Oppo Find 7 будет иметь габариты 172 х 75 мм

    17:203

    Обновлённые планшеты Microsoft Surface 2 Pro получили процессоры Intel Core-i5 4300U: Планшеты Microsoft Surface 2 Pro отныне основываются на новых CPU

    16:2444

    Microsoft уговаривает Sony выпустить в этом году смартфон с Windows Phone: Sony может выпустить модель с Windows Phone уже в середине года

    15:2040

    Смартфоны Archos 50 Helium и 45 Helium работают под управлением Android 4.3 и поддерживают LTE: Archos 50 Helium и 45 Helium оценены в $333 и $398 соответственно

    13:327

    Lian Li DK01 — прототип компьютерного корпуса в виде мангала стола: В корпусе Lian Li DK01 достаточно места для системной платы типоразмера ATX, EATX, XL-ATX и даже HPTX (345 х 381 мм)

    10:0027

    Мобильная видеокарта AMD Radeon R9 M290X может оказаться слегка ускоренным вариантом Radeon HD 8970M: Мобильная видеокарта AMD R9 M290X может получить 1280 универсальных процессоров

    09:306

    ZTE готовит к выпуску собственный восьмиядерный процессор для смартфонов: Изделие называется WiseFone 7550s

    09:158

    MSI готовит видеокарты Radeon R9 270X Gaming ITX и Radeon R9 280X Gaming с 6 ГБ памяти: Видеокарта MSI Radeon R9 270X Gaming ITX работает на частоте 1030-1120 МГц

    09:00

    Гибрид фотокамеры и смартфона Samsung Galaxy Camera 2 получил четырехъядерный CPU частотой 1,6 ГГц и Android 4.3: Samsung Galaxy Camera 2 оказался габаритнее предшественника, но при этом и легче

    08:2517

    В этом году Samsung Display на треть расширит производство панелей OLED: Рынок панелей OLED в 2014 году достигнет 450 млн. долларов

    08:0014

    В этом году HP продолжит массовые сокращения персонала: До октября 2014 года будет уволено еще 5000 сотрудников HP

    07:008

    Вице-президент Samsung подтвердил информацию о скором анонсе смартфона Samsung Galaxy S5: Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S5 будет анонсирован на MWC 2014

    00:4370

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