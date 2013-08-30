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    30 августа 2013

    Новая версия мобильного Twitter 4.1.6 для Android : В новом приложении Твиттера стало удобнее делиться фотографиями и предварительно просматривать твиты.

    23:11

    Специалисты IHS iSuppli оценили стоимость компонентов смартфона Moto X: Стоимость производства смартфона Moto X меньше, нежели у Samsung Galaxy S4

    23:004

    VidTrim Pro 2.2.5 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    21:32

    Вышел обновленный клиент Google+ для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    21:15

    ES File Explorer 3.0.5.3 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    21:12

    Вышел Dolphin Browser 10.0.3 для Android : В десятой версии изменен интерфейс, представлен магазин приложений, добавлена группировка элементов Экспресс-панели на стартовом экране, добавлен быстрый переход к настройкам браузера одни касанием.

    21:03

    Обновление приложения Flickr 2.1 для Android: В приложении есть большая коллекция фильтров, различные средства для редактирования

    21:01

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.04 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    21:01

    Монитор HP EliteDisplay E221c оснащается панелью IPS диагональю 21,5 дюйма: Монитор HP EliteDisplay E221c оценён в 220 долларов

    20:564

    Bitcasa 2.1 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    20:55

    Apple начинает выкупать старые смартфоны iPhone, выплачивая до $280 за штуку: Обмен смартфона iPhone на новый с доплатой позиционируется как забота об окружающей среде

    20:3125

    G.Skill собирается показать на IDF 2013 очень быструю память DDR3 и рассказать о планах выпуска памяти DDR4: Пока G.Skill только планирует выпускать память DDR4, Samsung ее уже выпускает

    20:104

    Новая версия клиента Twitter 5.10 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    19:45

    Планы Ricoh Imaging на «2013 год и далее» включают выпуск четырех объективов с байонетом Pentax K и одного конвертора: Среди запланированных к выпуску новинок — объектив серии DA Limited с фокусными расстояниями 24-38 мм

    19:002

    Контрактные производители полупроводниковой продукции могут столкнуться с нехваткой заказов на выпуск 28-нанометровой продукции: Samsung будет одним из поставщиков 28-нанометровых процессоров для смартфонов Apple iPhone 5S

    18:365

    Смартфон Huawei Honor 3 представлен официально: Смартфон Huawei Honor 3 получил схожие характеристики с моделью Ascend P6

    17:189

    Samsung планирует выпуск бюджетной версии планшетофона Galaxy Note III: Бюджетная версия планшетофона Samsung Galaxy Note III будет иметь жидкокристаллический экран и камеру разрешением 8 Мп

    16:3810

    Bitspower представила водоблок для системной платы Asus P8Z77-I Deluxe: Водоблок Bitspower для платы Asus P8Z77-I Deluxe закрывать большую часть поверхности платы

    15:464

    Рынок ПК никогда не вернется к уровню 2011 года, уверены аналитики IDC: Развивающиеся рынки исчерпали свой потенциал

    15:159

    Смартфон Meizu MX3 появился на «живых» фото: Смартфон Meizu MX3 тоже будет иметь тонкий корпус

    15:043

    Обновленный смартфон Asus PadFone Infinity будет представлен в сентябре: Обновленный смартфон Asus PadFone Infinity будет совместим со стыковочной станцией своего предшественника

    14:428

    Oppo тоже выпустит автономные объективы для смартфонов: Oppo выпустит пару автономных объективов с десяти- и пятнадцатикратным зумом

    13:595

    В клавиатуре Code используются бесшумные механические клавиши Cherry MX Clear : Клавиатура Code стоит $150

    13:2811

    Новозеландский парламент запретил патенты на программное обеспечение: Пять лет дебатов завершились победой здравого смысла

    12:3732

    IDC уменьшает оценку объема рынка планшетов на 2013 год, но совсем незначительно: За 2013 год рынок планшетов вырастет на 57,7%, уверены аналитики IDC

    11:173

    Камера Samsung Galaxy NX с ОС Android 4.2, но без объектива оценена в $1600: Названа цена и срок начала продаж Samsung Galaxy NX — первой камеры с ОС Android 4.2 и сменными объективами

    10:4536

    Samsung начинает серийный выпуск модулей DDR4 объемом 32 ГБ: В модулях Samsung DDR4 объемом 32 ГБ используются микросхемы, изготовленные по нормам 20-нанометрового класса

    10:0524

    Блок питания Evga 600B мощностью 600 Вт имеет сертификат 80 Plus Bronze : Блок питания Evga 600B полностью совместим с процессорами Intel Core четвертого поколения (Haswell)

    09:283

    Видеоролик Qualcomm показывает отношение компании к восьмиядерным мобильным процессорам: Qualcomm выпустила небольшое видео, где показывает преимущества своих SoC над восьмиядерными процессорами

    09:2034

    Охлаждающая подставка Cooler Master SF-15 располагает 160-миллиметровым вентилятором: Охлаждающая подставка Cooler Master SF-15 имеет массу 1,1 кг

    09:00

    Конструкция системы охлаждения Inno3D iChill HerculeZ X3 Ultra Cooler Kit включает три вентилятора и пять тепловых трубок: В комплект Inno3D iChill HerculeZ X3 Ultra Cooler Kit входит пластина, монтируемая на тыльной стороне печатной платы

    08:30

    Появились фотографии смартфона Sony Xperia Z1, на которых устройство можно хорошо разглядеть: Фотографии смартфона Sony Xperia Z1 свидетельствуют о том, что устройство будет выпускаться как минимум в двух цветовых вариантах

    08:0013

    Стартовали продажи ноутбука Eurocom M3: Цена ноутбука Eurocom M3 в базовой комплектации без ОС составляет 1100 долларов

    07:408

    Сотрудничество Imagination и TSMC позволило повысить производительность GPU PowerVR Series6 на 25%: GPU Imagination PowerVR Series6 готовы к выпуску с использованием передовых техпроцессов TSMC, включая 28HPM и 16nm FinFET

    07:001

    Новый Kaspersky Internet Security для устройств с Windows, Mac и Android: Этот комплексный продукт позволяет защитить любую комбинацию устройств при помощи единого кода активации, а также дает возможность приобрести различные типы лицензий на два, три или пять девайсов.

    00:084

    Обновленные Google Карты доступны для российских пользователей: Обновление затронет более 250 городов России, при этом более 50 из них появятся на Google Картах впервые.

    00:024

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