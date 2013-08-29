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    29 августа 2013

    76% пользователей страдают от мобильного спама: исследование ESET : опросе, который проходил в официальных сообществах ESET Russia на сайтах Одноклассники и Вконтакте, приняло участие более 800 пользователей.

    23:55

    Opera Mediaworks начала продажи мобильной рекламы в России: Продажи будут осуществляться через три уполномоченных сейлз-хауса: AddinApp, Mobio и iVengo Mobile.

    23:53

    «Авиабилеты» 2.1 для Windows Phone — поиск, бронирование и покупка авиабилетов: Поиск рейсов осуществляется при помощи систем GDS: Amadeus и Сирена.

    23:47

    Defense Zone 2: игра в жанре Tower Defense теперь доступна и для Windows 8, RT и Windows Phone 8: В Defense Zone 2 игроку предстоит на протяжении 26 уровней отбиваться от волн захватчиков, используя для этого разного вида вооружение и средства.

    23:43

    Keepsoft выпустила "Домашнюю бухгалтерию" v.5 для iPhone: С помощью этой программы пользователи могут вести учет личных финансов и даже бухгалтерию небольшого предприятия прямо со своего телефона.

    23:38

    Первые покупатели получат планшетофоны Samsung Galaxy Note 3 до конца сентября: Прием заказов на планшетофоны Samsung Galaxy Note 3 начнется 16 сентября, а отгрузка — 27 сентября

    16:4215

    В ближайшее время будут представлены два новых смартфона компании Nokia: Nokia Asha 503 (Lanai) и Nokia Asha 502 (Pegasus): В оснащение смартфона Nokia Asha 503 войдёт камера разрешением 5 Мп со светодиодной вспышкой

    16:111

    В камере Ricoh HZ15 используется датчик изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма : Объектив компактной камеры Ricoh HZ15 охватывает диапазон ЭФР 24-360 мм

    16:0510

    Nokia представила недешёвый клавиатурный моноблок Nokia 515: Телефон Nokia 515 основан на платформе S40

    15:4542

    Sharp не смогла договориться с Samsung о создании совместного предприятия, побоявшись утечки технологий : Sharp и Samsung вели переговоры о создании СП по выпуску копировальных аппаратов

    15:1811

    Китайцы скоро станут лидерами по покупкам в онлайне: В период с 2009 по 2012 год рынок онлайновой торговли в Китае рос на 71% ежегодно

    15:0414

    Panasonic представила ноутбук LX с 14-дюймовым экраном и массой 1,14 кг: Ноутбуки Panasonic LX хвастаются рекордными показателями: минимальной массой, максимальным временем автономной работы и высокой прочностью корпуса

    14:5614

    Специалисты Kyocera разработали сверхтонкие громкоговорители для планшетов, ПК и телевизоров: В громкоговорителях, созданных специалистами Kyocera, используется пьезоэлектрический эффект

    14:4511

    Изображение на экране монитора Eizo DuraVision FDF2405W обновляется 240 раз в секунду: Производитель гарантирует непрерывную круглосуточную работу DuraVision FDF2405W в течение двух лет

    13:5818

    Системная плата MSI MS-98C7 типоразмера mini-ITX рассчитана на процессоры Intel Haswell: Системная плата MSI MS-98C7 выпускается в двух модификациях, различающихся чипсетами

    13:1814

    Представлен корпус для ПК BitFenix Shadow : Габариты BitFenix Shadow — 190 x 440 x 506 мм, цена — 65 евро

    12:354

    Вспышки Pentax AF540FGZ II и AF360FGZ II защищены от непогоды: Вспышки Pentax AF540FGZ II и AF360FGZ II можно использовать для подсветки при видеосъемке

    11:581

    Вице-президент Google по ОС Android переходит на работу в Xiaomi: Компания Google уже подтвердила уход Хьюго Барра, а компания Xiaomi — его назначение на новый пост

    10:3020

    Jitterbug Touch 2 — смартфон за $140 для «стареющих американцев»: При создании смартфона Jitterbug Touch 2 учтены потребности пожилых людей

    10:128

    Планшетофон Nokia Lumia 1520 с экраном Full HD попал в объектив «шпионской камеры»: Появление Nokia Lumia 1520 на рынке ожидается в ноябре

    09:5820

    Розничная торговля сдерживает переход с платформы Ivy Bridge на Haswell на рынке ноутбуков: Продавцы сначала хотят избавиться от запасов старых ноутбуков

    09:4214

    Мониторы серии Asus MB168 подключаются к ПК по интерфейсу USB: По данным Asus, MB168 — самые тонкие и легкие портативные мониторы в мире

    09:007

    Корпус для ПК Cooler Master Elite 130 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX: Продажи корпуса для ПК Cooler Master Elite 130 уже начались

    08:3011

    Samsung сокращает закупку компонентов для планшетов с экранами размером 10,1 дюйма: Планшеты Samsung с экранами размером 10,1 дюйма пользуются меньшим спросом, чем ожидалось

    08:0061

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