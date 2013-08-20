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    20 августа 2013

    Для функционирования экрану E Ink достаточно энергии, получаемой при передачи данных посредством NFC: Разработчики скрестили NFC и E Ink

    20:1021

    Массовые поставки 3D-карт на графических процессорах AMD Hawaii начнутся в октябре: Nvidia пока не спешит снижать цены на свои GPU, а будет ждать данных о производительности AMD Hawaii

    18:0010

    Толщина жестких дисков серии Toshiba MQ01ACF равна 7 мм: В серию жестких дисков серии Toshiba MQ01ACF вошли модели объемом 320 и 500 ГБ

    17:398

    Появились новые сведения о шестидюймовом смартфоне Nokia RM-940: Устройства с обозначениями Nokia RM-937 и RM-940 — модификации одной и той же модели

    17:025

    Twitter Tasks — органайзер с Twitter для Windows Phone: Все списки хранятся в «облаке», а потому получать к ним доступ можно с любого устройства с Windows Phone.

    16:43

    Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Lightning получит новую систему охлаждения TriFrozr с тремя вентиляторами: Видеокарта MSI GeForce GTX 780 Lightning получит 20-фазную подсистему питания

    16:431

    Смартфон HTC One Max получит сканер отпечатков пальцев: Смартфон HTC One Max будет оборудован дактилоскопом

    15:0512

    Смартфон HTC Zara будет работать под управлением ОС Android 4.3 Jelly Bean с обновленной фирменной оболочкой Sense 5.5: Смартфон HTC Zara получит SoC Qualcomm Snapdragon MSM8930

    15:014

    В серию корпусных вентиляторов be quiet! Pure Wings 2 вошли модели типоразмера 120 и 140 мм: Вентиляторы Pure Wings 2 типоразмера 120 м 140 мм стоят 10,90 и 11,90 евро соответственно

    14:512

    Logitech Ultrathin Keyboard Folio — обложка с клавиатурой для планшета Apple iPad mini : Стоимость обложка с клавиатурой Logitech Ultrathin Keyboard Folio равна $90

    14:056

    Гарнитура закрытого типа X2 Aurel оценена производителем в 53 евро: Гарнитура X2 Aurel комплектуется отключаемым кабелем, двумя переходниками и чехлом

    13:274

    Startup Delayer v.3.0 Build 335 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    12:05

    ShellExView v.1.85 — утилита для просмотра зарегистрированных в системе дополнений файловой оболочки Shell: Утилита для просмотра зарегистрированных в системе расширений файловой оболочки Shell

    11:30

    Avant Browser 2013 Build 112 - бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможнеостей: Бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей

    10:55

    VidTrim Pro 2.2.4 — редактирование видео на Android: Программа дает пользователям мобильных устройств возможность разрезать видеоролики на части, сохранять отдельные кадры видео в виде графических файлов

    10:39

    Spacedraw 1.0.8: 3D-моделирование на Android: Программа предназначена для создания трехмерных сцен, начиная с этапа моделирования и заканчивая экспортом готовых проектов.

    10:36

    n7player Music Player 2.1.2 — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    10:29

    LectureNotes 2.3.7 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    10:26

    Handcent SMS 5.0.8 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    10:22

    File Expert 6.0.1 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    10:21

    Wise Data Recovery v.3.3.8.180 - бесплатная программа для восстановления удаленных данных: Бесплатная программа для восстановления удаленных данных

    10:20

    BitTorrent Sync 1.1.28 для Android — прямой обмен файлами: При помощи приложения можно получать доступ ко всем синхронизируемым папкам других устройств, добавлять контент с Android в синхронизируемые папки

    10:09

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    10:02

    SFTP Net Drive v.2.0.25 - бесплатная программа для удаленной работы с файловыми системами: Бесплатная программа для удаленной работы с файловыми системами

    09:451

    lastpass v.2.5.0 - бесплатный диспетчер паролей: Бесплатный диспетчер паролей

    09:10

    Kingsoft Office Suite Free 2013 (9.1.0.4246) - сборник бесплатных офисных приложений: Сборник бесплатных офисных приложений

    08:35

    В ковриках для мышей Ozone Neutron, Lepton и Boson используется «гибридная поверхность»: Ассортимент компании Ozone пополнился ковриками для мышей Neutron, Lepton и Boson

    08:309

    Графические процессоры AMD Radeon HD 7000 поддерживают DirectX 11.2 не полностью: DirectX 11.2 войдет в дистрибутив ОС Windows 8.1

    08:0022

    Photostage Slideshow Software v.2.24 - программа для создания красивых слайдшоу: Программа для создания красивых слайдшоу

    08:00

    В ближайшем будущем на сайте iXBT.com будет опубликован обзор и тест смартфона HTC One mini: Основой смартфона HTC One mini служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon S4

    07:003

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