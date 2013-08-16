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    16 августа 2013

    NFC-метка Motorola Skip устраняет необходимость ввода пароля для разблокировки смартфона: NFC-метка Motorola Skip позволит обходиться без ввода пароля

    21:598

    Что показали тесты планшета Nexus 7 второго поколения?: Детальный обзор и тест планшета Nexus 7 второго поколения будет опубликован на сайте iXBT.com в ближайшем будущем

    21:1511

    Asus готовит мобильный ПК Vivobook X102BA с SoC AMD Temash A4-1200 на борту: Ноутбук Vivobook X102BA получит экран диагональю 10,1 дюйма

    19:3434

    Alcatel готовит огромный смартфон One Touch Scribe Pro с шестидюймовым экраном: Смартфон One Touch Scribe Pro получит шестидюймовый дисплей и четырёхъядерный процессор

    19:037

    Мини-ПК EPICT EPP-100 оснащён встроенным проектором и двухъядерным процессором Allwinner A20: Цена мини-ПК EPICT EPP-100 составляет 221 доллар

    18:1013

    На клавиатуре необычной формы Razer Tartarus нашлось место для 25 программируемых клавиш: Цена клавиатуры Razer Tartarus — 80 долларов (в Европе — 80 евро)

    17:489

    Журнал iТоги — теперь и на iPhone!: В iPhone-версии журнала iТоги доступны все те же интерактивные возможности, что и в iPad-версии

    17:2713

    В Сеть попало изображение планшета Nokia под управлением Windows RT: Планшет Nokia получит SoC Snapdragon 800

    14:5148

    Старшая модификация планшетного ПК Amazon Kindle Fire HD получит экран разрешением 2560 х 1600 точек и SoC Snapdragon 800: Планшет Amazon Kindle Fire HD получит экран высокого разрешения и очень производительную SoC

    14:1416

    Сервис удаленного администрирования Panda с поддержкой iOS: Версия разработана для удовлетворения потребностей компаний, вызванных все более популярной в компаниях тенденцией BYOD (Bring Your Own Device - Принеси свое собственное устройство)

    12:37

    R-Studio v.6.3 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    10:55

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.7.1 - сетевой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    10:20

    По подсчетам Gartner, смартфоны впервые превзошли по продажам обычные сотовые телефоны: Во втором квартале 2013 года продажи смартфонов выросли на 46,5% по сравнению с тем же периодом 2012 года

    10:0022

    Maxthon v.4.1.2.2000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    09:451

    STT начинает продажи накопителей USB 3.0 Express Dram★Disk, развивающих скорость записи до 5388 МБ/с: Кэширование о ОЗУ помогает в тестах, но какими будут показатели STT USB 3.0 Express Dram★Disk в реальности?

    09:3029

    Популярное сетевое мошенничество: соискатели под ударом: «Доктор Веб» предупреждает пользователей о популярной в Рунете мошеннической схеме

    09:10

    Появились новые данные о том, что смартфон Sony Honami позволит снимать видео в формате 4K: Основой камеры смартфона Sony Honami послужит датчик Exmor R разрешением 20 Мп

    09:0016

    Новый ABBYY FineScanner для iOS доступен и на iPad: ABBYY FineScanner для планшетов Apple превращает iPad в мобильный сканер

    08:35

    На рынке мобильных ПК прошлый квартал оказался наихудшим вторым кварталом за последние одиннадцать лет: Аналитики, еще несколько лет назад разглядевшие признаки «заката ПК», оказались правы

    08:3031

    Российские банки занимаются безопасностью ради галочки: Zecurion Analytics и Ассоциация российских банков представляют результаты исследования состояния информационной безопасности банков

    08:008

    Производители жестких дисков объединились в альянс Storage Products Association (SPA): Одним из основателей организации SPA является компания WD

    08:0026

    Толщина корпуса смартфона Vivo X3 составит менее 6 мм (5,6 или 5,9 мм): Предположительная цена тонкого флагманского смартфона Vivo X3 составляет 437 долларов

    06:3012

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