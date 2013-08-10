  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 августа 2013

    «Умная» ручка Lernstift не заинтересовала потенциальных пользователей: Из 120 000 фунтов стерлингов на выпуск ручки Lernstift удалось собрать меньше четвертой части

    22:2269

    Предприятие Nokia Siemens Networks переименовано в Nokia Solutions and Networks: Nokia завершила приобретение доли Siemens в СП Nokia Siemens Networks

    21:484

    AMD подтверждает срок появления на рынке APU Kaveri: Гибридные процессоры AMD Kaveri появятся на рынке в начале 2014 года

    21:3742

    Чистая прибыль Nvidia во втором квартале 2014 финансового года составила 96,4 млн. долларов: К наиболее важным событиям квартала отнесен выпуск 3D-карт GeForce GTX 760, GeForce GTX 770 и GeForce GTX 780

    10:2219

    Моноблочный ПК Asus ET2301 оснащен сенсорным экраном : В оснащении моноблока Asus ET2301 можно выделить адаптер 802.11ac Wi-Fi, порты USB 3.0 и Intel Thunderbolt

    09:009

    Samsung приобретает компанию Novaled AG, разрабатывающую технологии и материалы для дисплеев OLED: Покупка Novaled AG обойдется Samsung в 260 млн. евро

    08:3023

    Соотношение сторон экрана монитора Asus PB298Q равно 21:9: Для подключения к источнику сигнала монитор Asus PB298Q оснащен входами DisplayPort, HDMI и Dual-link DVI

    08:0017

    Версия смартфона LG G2 для южнокорейского рынка имеет слот microSD и сменную батарею: В комплект поставки версии смартфона LG G2 для южнокорейского рынка входит две батареи

    07:306

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018