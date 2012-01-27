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    27 января 2012

    Названы цены и дата начала продаж объектива Samyang 24mm f/1.4 D AS UMC : Объектив Samyang 24mm f/1.4 D AS UMC будет доступен в вариантах для камер Canon, Nikon, Pentax, Samsung NX, Sony и камер системы Four Fhirds

    22:059

    Новую линейку интерфейсов Steinberg открыли модели UR28M и UR824: Поставки UR28M уже начались, а появление UR824 намечено на ноябрь

    21:434

    TSMC утверждает, что освоение 28-нанометрового техпроцесса идет по плану: В TSMC рассчитывают на планомерное увеличение доли 28-нанометровой продукции в доходе компании

    18:5511

    Evernote 3.5 для Android сохраняет изменения во время редактирования: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    18:04

    Steinberg предлагает аппаратно-программные комплекты CI2+ Production Kit: В комплект Steinberg CI2+ Production Kit входит звуковой интерфейс CI2+ и программы Cubase AI 6 и WaveLab LE 7

    16:498

    Мнение аналитиков Infinite Research: к 2016 году объем рынка корпоративных планшетов достигнет 96 млн. штук: Совокупный среднегодовой темп роста в ближайшие пять лет составит 48%

    15:315

    Компании ASTRODESIGN, Kenko Tokina и Tamron поддержали стандарт Micro Four Thirds: Поддержка ASTRODESIGN, Kenko Tokina и Tamron будет способствовать популяризации стандарта Micro Four Thirds

    14:565

    Немецкий суд отклонил вторую жалобу Samsung на Apple, касающуюся 3G: Как и в первом случае, судья не назвал причину отказа

    14:1354

    VIDEOzilla v.3.4 - программа для конвертирования видео-файлов из одного формата в другой: Программа для конвертирования видео-файлов из одного формата в другой

    13:15

    Продажи MIDI-контроллера Samson Graphite 49 начнутся в июне: Среди достоинств Samson Graphite 49 компания выделяет возможность подключения планшета iPad

    13:12

    Backup4all v.4.6 Build 261 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    12:40

    WashAndGo 2012b - чистильщик жестких дисков ПК: Чистильщик жестких дисков ПК

    12:05

    Process Lasso Lite v.5.1.0.44 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    Raptor — второй корпус для ПК серии MSI Interceptor: Цена корпуса для ПК MSI Interceptor Raptor — $60

    11:1511

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.5.7.0 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    10:55

    K-Lite Codec Pack v.8.2.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    10:20

    Intel покупает у RealNetworks патенты и видеокодек за 120 млн. долларов: RealNetworks сохранит определенные права на использование патентов

    10:0014

    Songbird v.1.10.2 - бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox: Бесплатный веб-плеер, построенный на движке веб-браузера Firefox

    09:45

    WinHTTrack v.3.44-3 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    09:10

    Renesas Electronics анонсирует выпуск мощных полупроводниковых приборов из карбида кремния RJQ6020DPM, RJQ6021DPM и RJQ6022DPM: RJQ6020DPM, RJQ6021DPM и RJQ6022DPM — наборы диодов SiC-SBD и транзисторов в общем корпусе

    09:005

    Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен в Mac App Store: Выпуске антивируса Dr.Web Light для Mac OS X

    08:352

    Hyundai A7 — планшет с CPU частотой 1,5 ГГц под управлением Android 4.0 за $80: Разработчики сэкономили на экране, разрешение которого при диагонали 7 дюймов составляет всего 800 х 480 пикселей

    08:0235

    Новая версия NVIDIA CUDA ускоряет и упрощает научные исследования с помощью GPU: Передовая система управления помогает разработчикам достичь максимальной производительности в приложениях на CUDA C/C++/Fortran

    08:00

    В микшерах Behringer XENYX iX3242USB, iX2442USB и iX1642USB есть док для iPad: Микшеры Behringer XENYX iX3242USB, iX2442USB и iX1642USB оснащены интерфейсом USB

    08:0016

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