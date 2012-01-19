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    19 января 2012

    В продаже замечен смартфон BLU Studio 5.3 с экраном диагональю 5,3 дюйма, но он не конкурент Samsung Galaxy Note: Аппарат оснащается CPU частотой 800 МГц

    21:4115

    Встраиваемые ПК ADLINK MXE-5300 на базе процессоров Core i7 обходятся пассивным охлаждением: Прочный корпус защищает устройства от внешний воздействий и экстремальных температур

    21:1810

    Samsung представила недорогие телефоны Star 3 и Star 3 DUOS: Оба устройства оснащаются 3-дюймовыми экранами разрешением 240 х 320 пикселей

    20:2619

    3D-карта ASUS Radeon HD 7970 DirectCu II получила систему охлаждения с двумя вентиляторами: 3D-карта ASUS Radeon HD 7970 DirectCu II будет занимать в корпусе ПК три посадочных места

    20:1217

    Geekbench 2.2.6 для Android поддерживает тестирование производительности более 600 устройств: Geekbench 2 поддерживает многоядерные процессоры

    18:527

    Enermax добавляет в серию Staray корпуса ECA3175-L и ECA3175-S: Корпуса Enermax Staray ECA3175-L и ECA3175-S стоят 49,9 и 64,9 евро соответственно

    18:401

    Wuala 2.07 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    18:31

    Каталог корпусов SilverStone пополнила модель Kublai KL04 категории mid-tower: Модель оборудована четырьмя отсеками для оптических приводов и двумя корзинами для накопителей

    17:521

    GIGABYTE готовит к выпуску barebone-комплект GB-AEDTK для сборки моноблочного ПК: По желанию ПК можно укомплектовать модулем Wi-Fi или TV-тюнером

    17:087

    Panasonic создала самую тонкую в мире 20-дюймовую ЖК-панель IPS Alpha: Толщина панели разрешением 3840 x 2160 пикселей составляет всего 3,5 мм

    16:4512

    Samsung начинает производство многочиповых микросхем памяти для смартфонов: В одном корпусе соседствуют накопитель e-MMC ёмкостью 4 ГБ и модуль памяти LPDDR2

    16:103

    Logitech представила компактную беспроводную мышь M187: Манипулятор получает энергию от одной батареи типоразмера АА

    15:40

    Kodak объявляет о банкротстве: На реструктуризацию получен кредит в размере 950 миллионов долларов

    15:208

    В Сети обнаружился новый бизнес-ноутбук ASUS B23E с экраном диагональю 12,1 дюйма и процессором Intel Core i7: Лэптоп оснащается двухъядерным CPU Intel Core i7-2620M

    13:438

    Aeolus Gamer Storm разработала систему охлаждения для Radeon HD 7970: Новинка под названием Dracula способна охладить Radeon HD 7970 до 55°C

    12:5410

    Samsung представила моноблочный ПК Series 9 с 27-дюймовым 3D-дисплеем: Необычная конструкция подставки придаёт модели эстетичный внешний вид

    12:2418

    IDEAL Administration v.12.2 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    12:05

    DU Meter v.5.25 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    11:30

    UnHackMe v.5.9.9 Build 396 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    10:55

    EVGA Precision v.2.1.2 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    10:20

    Samsung Group планирует на 2012 год рекордные инвестиции в размере 41 млрд. долларов : За год Samsung рассчитывает увеличить количество сотрудников на 26000 человек

    09:5411

    Частное облако от Microsoft – работает уже сегодня: System Center 2012 – инструмент для создания частных облаков – стал доступен в версии релиз-кандидат

    09:45

    «Лаборатория Касперского»: спам в декабре 2011: Спам в декабре 2011 года

    09:10

    Выход камеры Nikon D800 ожидается в ближайшие недели: Камера Nikon D800 может быть анонсирована 25 января или 7 февраля

    09:0022

    Выпуск плагина Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG: Вышел плагин Dr.Web для интернет-шлюзов Microsoft ISA Server и Forefront TMG

    08:35

    Видеокарта PowerColor Radeon HD 7950 PCS впервые запечатлена на фото: Модель оборудована двухслотовой системой охлаждения собственной разработки

    08:303

    Playclaw 3.0 – захват видео без тормозов, теперь и в 64-битных играх: В обновленную версию программы включены новые возможности для захвата видео в 64-битных играх и изменения настройки захвата "на лету", не выходя из игры в Windows

    08:00

    Каталог Cooler Master пополнили процессорные охладители X6 и X6 Elite: В конструкцию кулеров входят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм

    08:009

    Реобас Scythe Kaze Master II оснащен выдвижными потенциометрами и 4-канальным регулятором оборотов: Неплохое решение для корпусов с откидной лицевой панелью

    07:3015

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