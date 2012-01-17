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    17 января 2012

    Клавиатура для планшетов Elecom TK-FBM036 оснащена интерфейсом Bluetooth: В продаже клавиатура Elecom TK-FBM036 должна появиться в мае по цене $115

    23:506

    Orange Systems Wings — «конструктор» для сборки SSD для слота PCI Express: Компания Orange Systems представила модульный SSD для шины PCI Express

    20:559

    NZXT начинает продажи корпуса Switch 810: Корпус способен вместить материнские платы формата E-ATX

    19:232

    Cooler Master TPC 812: первое применение «вертикальной испарительной камеры»: Благодаря нововведению, кулер способен отвести от процессора до 240 Вт энергии

    17:4017

    ASUS RS924A-E6 — первая в мире гибридная серверная платформа 2U с поддержкой четырех CPU AMD и двух GPU: На плате ASUS RS924A-E6 есть четыре слота PCI Express 2.0 x16

    17:3920

    FlashFXP v.4.1.8 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    17:20

    Скорость карт памяти KINGMAX серий SDHC Pro и SDXC ProMax в режиме чтения достигает 55 МБ/с: В режиме записи скорость карт памяти KINGMAX серий SDHC Pro и SDXC ProMax достигает 30 МБ/с

    17:056

    Корпус MSI Interceptor Nighthawk оборудован встроенным картоводом «12-в-1»: В комплект поставки входит жетон с выгравированным логотипом MSI

    17:006

    RaidenFTPD v.2.4 Build 3912 - гибко настраиваемый FTP-сервер: Гибко настраиваемый FTP-сервер

    16:45

    DC++ v.0.791 - бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect): Бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect)

    16:10

    Elecom выпускает карманную Bluetooth-клавиатуру для смартфонов и не только: Модель TK-FBP029 вызывает стойкие ассоциации с электронными записными книжками

    16:006

    All My Movies v.6.8 - программа управления домашней фильмотекой: Программа для управления домашней фильмотекой

    15:35

    ASUS готовит 27-дюймовый монитор VA278Q c разрешением 2560 х 1440 пикселей: Размер пикселя составляет 0,233 мм, что обеспечивает высокую чёткость изображения

    15:3243

    Версия механической клавиатуры Das Keyboard Model S Professional для компьютеров Apple выйдет в апреле: О планах выпуска версии для Apple модели Das Keyboard Ultimate пока данных нет

    15:318

    Компания Cooler Master представила технологию «вертикальной испарительной камеры»: Технология Vertical Vapor Chamber будет использоваться в процессорных охладителях Cooler Master

    15:1018

    SUMo v.2.16.4 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    15:00

    EssentialPIM v.4.53 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    14:25

    Zero Assumption Recovery v.9.1 - утилита для восстановления данных с проблемных носителей информации: Утилита для восстановления данных с поврежденных носителей информации

    13:50

    IsMyLcdOK v.1.61 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    13:151

    Ультратонкие ноутбуки на платформе AMD будут на 10-20% дешевле ультрабуков: За счет более низкой цены AMD рассчитывает увеличить рыночную долю

    12:50110

    Vista Start Menu v.3.889 - утилита для оптимизации стартового меню в Windows XP/Vista: Утилита для оптимизации стартового меню в Windows XP/Vista

    12:40

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.24 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах : Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    12:05

    OrangeCD Player v.6.4.8 - компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков: Компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков

    11:30

    EditPad Lite v.7.1.0 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    10:55

    WinRAR v.4.10 Final - новая версия популярного архиватора: Новая версия популярного архиватора

    10:207

    По следам CES: Kodak Polaroid SC1630 — смартфон-фотокамера с 3-кратным оптическим зумом: Устройство оснащено датчиком изображения разрешением 16 Мп и работает под управлением Android

    10:1219

    Поставки HDD полностью восстановятся лишь к концу года, полагает вице-президент Hitachi GST: Hitachi GST рассчитывает вернуть в строй все мощности к концу февраля

    10:0010

    По следам CES: BIOSTAR показала на выставке материнскую плату TZ77XE4 на чипсете Intel Z77: Новинка оснащена четырьмя видеовыходами: DVI, D-Sub, HDMI и DisplayPort

    09:462

    TweakNow PowerPack 2011 v.3.4.8 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    09:45

    Microsoft в России подводит итоги 2011 года: Компания Microsoft подвела итоги своей деятельности в России за 2011 календарный год

    09:10

    Scythe выпускает блоки питания серий Solid Power Bronze и Solid Power Gold : Модели Solid Power Bronze имеют сертификат 80 Plus Bronze, Solid Power Gold — сертификат 80 Plus Gold

    09:00

    Обновление Dr.Web для Android: Обновление программного продукта Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам

    08:35

    Thecus оснастила сетевые накопители N4800 и N2800 процессорами Intel Cedar Trail, портами USB 3.0 и HDMI: Каждый из NAS оснащается процессором Intel Atom D2700

    08:093

    Disk Drill - программа для восстановления данных под Mac OS вышла на рынок СНГ: Программа Disk Drill от компании Cleverfiles теперь доступна и для русскоязычных пользователей Mac

    08:00

    Фото дня: печатная плата недорогих вариантов Radeon HD 7950 и HD 7970 в исполнении Yeston: Чтобы снизить себестоимость изделий, конструкторы сделали ставку на универсальную печатную плату

    08:009

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