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    9 января 2012

    Размер сенсорного дисплея AQUOS Board равен 80 дюймам по диагонали: Новинка позиционируется в качестве инструмента для коллективной работы

    23:139

    SD Association стандартизует использование беспроводной связи в картах памяти SD: Принят стандарт Wireless LAN SD

    22:3325

    Стыковочная станция Belkin Thunderbolt Express Dock показана на выставке CES 2012: Цена новинки — $299

    22:117

    В сериях Crucial Ballistix Sport, Tactical и Elite появились модули объемом 8 ГБ: На модули памяти Crucial Ballistix распространяется действие пожизненной гарантии

    20:47

    В компактной камере Canon PowerShot G1 X используется датчик размером 18,7 х 14 мм разрешением 14,3 Мп: Продажи Canon PowerShot G1 X стартуют в феврале по цене $800

    20:2546

    В феврале начнутся продажи твердотельного накопителя Elgato Thunderbolt SSD : Устройство будет предложено в двух вариантах объема: 120 и 240 ГБ

    19:437

    Lexar добавляет в серию Professional карты SDHC и SDXC UHS-I: Карты Professional 600x и 400x характеризуются гарантированной скоростью передачи данных 90 и 40 МБ/с соответственно

    19:317

    Камера Kodak EASYSHARE Wireless Camera M750 оснащена интерфейсом Wi-Fi: Аппарат будет предложен в серебристом, голубом и красном вариантах по цене $170

    19:12

    Ramtron добавляет в семейство энергонезависимой памяти типа F-RAM микросхему FM25V20 объемом 2 Мбит: Память FM25V20 имеет практически неограниченный срок службы

    18:386

    Системная плата Sapphire Pure Black X79N оснащена шестью слотами PCI-Express x16: Плата Sapphire Pure Black X79N рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA 2011

    18:155

    UC Browser 8.05 — новая версия китайского мобильного браузера для Android: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    17:15

    iLunascape 3.2.4 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    17:13

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.56 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    17:12

    «В Контакте» 2.1 для iOS поддерживает iPad: Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    17:08

    OCZ показывает контроллер Indilinx Everest второго поколения: Появление первых SSD на базе Everest 2 ожидается в этом полугодии

    16:1510

    Acer Aspire S5 — самый тонкий ультрабук в мире: Конструкторы Aspire S5 спрятали разъемы ввода-вывода на панели MagicFlip I/O

    15:5426

    Samsung начинает продажи Optical SMART Hub — оптического привода SE-208BW с беспроводным модулем: Цена Samsung Optical SMART Hub SE-208BW равна $130

    14:513

    Однокристальная система MediaTek RT6856 предназначена для роутеров и точек доступа 802.11ac Wi-Fi: RT6856 — первый продукт MediaTek после объединения с Ralink Technology

    13:312

    FontViewOK v.2.35 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    13:15

    Китайские авторы подали на Apple в суд за нарушение авторских прав: Истцы требуют возмещения ущерба в размере 1,9 млн. долларов

    12:477

    BluetoothView v.1.55 - бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств

    12:40

    В роутере Belkin Advance N900 DB для улучшения связи используется фирменная технология MultiBeam : Устройство работает в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц

    12:252

    PhotoFiltre v.6.5.3 - небольшой простой, но удобный графический редактор: Небольшой простой, но удобный графический редактор

    12:05

    LaCie анонсирует продукты с поддержкой Thunderbolt: 2big Thunderbolt и eSATA Hub Thunderbolt : Поставки 2big Thunderbolt и eSATA Hub Thunderbolt компания обещает начать в текущем квартале

    11:5851

    XFX первой выпускает собственный вариант 3D-карты Radeon HD 7970 : В модели XFX R7970 Double Dissipation используется фирменный охладитель

    11:405

    ALLPlayer v.5.0.0.0 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    11:30

    Picasa v.3.9 Build 135.81 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    10:55

    Notepad++ v.5.9.8 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:201

    SmartFTP v.4.0 Build 1227.0 - FTP-клиент с удобным интерфейсом: FTP-клиент с удобным интерфейсом

    09:45

    AIMP v.3.00 - бесплатный и качественный аудиоцентр: Бесплатный и качественный аудиоцентр

    09:10

    Avidemux v.2.5.6 - удобная программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    08:351

    System Ninja v.2.2.1.1 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    08:00

    Смартфоны помогли Samsung завершить квартал с рекордной прибылью: По годовому обороту Samsung является крупнейшей в мире технологической компанией

    08:0023

    Сегодня будет представлена камера Fuji X-Pro 1: Беззеркальная камера Fuji X-Pro 1 рассчитана на сменные объективы

    03:1765

    На CES 2012 будет представлен влагозащищенный Android-планшет Pantech Element: Устройство оснащается CPU частотой 1,5 ГГц

    02:201

    Первые снимки и подробные технические данные планшета OLPC XO 3.0: Основой XO 3.0 является однокристальная система Marvell Armada PXA618

    00:558

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