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    5 января 2012

    Компания Nikon готовится представить камеру D4 и портретный объектив: Премьера камеры Nikon D4 может состояться уже завтра

    22:086

    Lenovo ThinkPad X1 Hybrid анонсирован официально: процессоры x86 и ARM «в одном флаконе»: Лэптоп оснащается однокристальной платформой Qualcomm Snapdragon APQ8060 и процессором Intel семейства Sandy Bridge

    18:5527

    LSI завершает приобретение SandForce: Cумма сделки составила 322 млн. долларов

    18:203

    Cooler Master анонсировала блоки питания GX Lite мощностью 500, 600 и 700 Вт: Серия займёт положение между марками GX и Extreme и будет нацелена на массовый сегмент

    17:456

    Web-камера Logitech HD Pro Webcam C920 позволяет совершать видеозвонки в формате 1080p: Новинка может похвастать оптикой Carl Zeiss, автофокусом и двумя стереомикрофонами

    17:1016

    Lenovo укомплектует ультрабук ThinkPad T430u дискретным GPU NVIDIA: В продажу тонкий лэптоп поступит только через полгода

    15:1615

    Dell готовит к выпуску ноутбуки Latitude E5430, E5530, E6430, E6530 и рабочие станции Precision T3600 и T7600: Новинки будут комплектоваться процессорами Intel

    14:253

    GELID Solutions попробовала свои силы в производстве корпусов для ПК: В корпусе DarkForce предусмотрено восемь посадочных мест для вентиляторов

    14:108

    Samsung готовит 27-дюймовый монитор S27A970 разрешением 2560 х 1440 пикселей: Модель премиум-класса представляет линейку продуктов Series 9

    13:1530

    Quanta подала в суд на AMD: Контрактный производитель ноутбуков обвиняет AMD в намеренной поставке неподходящих микросхем

    12:2721

    HP представила мониторы LV1911, LV2011 и Compaq L2311c: Изделия поступят в продажу в феврале и марте

    10:242

    Цена Radeon HD 7970 на условиях FOB снижена с $525 до $475: Снижение цены FOB вовсе не обязательно влечет за собой снижение розничной цены

    10:0018

    Velocity Micro покажет на CES 2012 планшеты Cruz Tablet T507 и T510 под управлением Android 4.0: Оба устройства оснащаются процессорами ARM Cortex-A8 частотой 1,2 ГГц

    09:533

    Начались продажи процессорного охладителя Scythe Big Shuriken 2 Rev. B: Scythe обновляет процессорный охладитель Big Shuriken 2

    09:006

    Packard Bell оснащает нетбук dot s процессором Atom N2600 : За доплату устройство можно оснастить адаптером Bluetooth 4.0

    08:101

    Корпус In Win XFrame открывает доступ ко всем компонентам компьютера: Открытое шасси XFrame будет показано на CES 2012

    08:006

    Кулер для мощнейшего ускорителя AMD: Arctic Accelero Xtreme 7970: Серия трехвентиляторных кулеров Arctic продолжается

    01:007

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