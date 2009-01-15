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    15 января 2009

    Snow Leopard получит новый внешний вид? :

    22:18

    "Доктор Веб": сетевой червь использует уязвимости ОС Microsoft:

    17:35

    Графика: HyperSnap-DX v.6.40.01:

    17:10

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.6:

    16:45

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1591:

    16:20

    Настройщики: Fresh UI v.8.23:

    15:55

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.7 Build 1321 Beta:

    15:30

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.95:

    15:05

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.16:

    14:50

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.80:

    14:25

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.18:

    14:00

    Transcend комплектует компактный картовод программой для восстановления фотографий:

    13:38

    Медиаплееры: MPlayer (2009-01-14):

    13:35

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.33:

    13:10

    Диагностика: SIV 3.35:

    12:45

    Файловые обменники: BitComet 2009-01-14:

    12:20

    Buffalo WLI-UC-GN — «самый маленький в мире» USB-адаптер с поддержкой Draft11n 2.0 :

    12:08

    Чистильщики: WashAndGo v.11.2.0:

    11:55

    Выпущен OpenOffice.org v.3.0.1 RC2:

    11:30

    Toshiba может стать крупнейшим в мире поставщиком 2,5-дюймовых HDD, заключив сделку с Fujitsu:

    11:26

    Поставки ПК упали по всему миру впервые за последние шесть лет:

    11:12

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.1 Build 4075:

    11:05

    Полный переход на DDR3 откладывается на 2010 год:

    10:53

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.1.4 Beta:

    10:40

    Редакторы: AkelPad v.4.1.3:

    10:15

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.01.13:

    09:50

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.4.0.1:

    09:25

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.6.2:

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.5.1:

    08:45

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.17:

    08:30

    Вскоре должен появиться «зеленый» GeForce 9600 GT компании NVIDIA :

    08:28

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.74:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 января):

    08:00

    VESA утвердит Mini DisplayPort в качестве стандарта :

    03:36

    Samsung P2370L: сверхтонкий дисплей со светодиодной подсветкой:

    00:27

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