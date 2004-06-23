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    23 июня 2004

    TEAC подготовила линейку USB флэш-накопителей Flash Drive SmartII:

    17:37

    XC Cube EX915 — SFF barebone-система AOPen:

    16:45

    В третьем квартале поставки плат под LGA775-процессоры вырастут на 30%:

    16:40

    RS-Z50: еще одна 5-мегапиксельная камера RoverShot:

    14:52

    RFS: файловая система Samsung для флэш-памяти и Linux:

    13:18

    Планы AMD по выпуску процессоров настольных систем не изменились:

    13:16

    Обновление драйверов для игровых контроллеров Logitech Wingman:

    12:55

    Конец второго квартала — грядет, грядет Nocona:

    12:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BTC и Sony:

    12:40

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte на чипсетах ATI:

    12:25

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    12:10

    Infineon представляет 16-Мбит MRAM:

    11:55

    Официальные драйверы для встроенного видео чипсетов VIA:

    11:50

    Мировой рынок памяти: тяжелая неделя позади, но это еще не конец:

    11:48

    Неофициальные драйверы ForceWare v.61.21 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:35

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.60:

    11:20

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:05

    DHWG теперь называется DLNA, определены стандарты сетей "цифрового дома":

    11:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2004 года):

    10:30

    Hynix анонсировала 4 Гб RDIMM и 2 Гб SO-DIMM:

    10:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 июня 2004 года):

    10:00

    OCZ Technology представила линейку БП PowerStream:

    09:55

    Платы NVIDIA под PCI-Express – в продаже:

    09:21

    ATI X600 PCIE замечены в японской рознице:

    07:02

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