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    16 декабря 2002

    MoSys представила 1T-SRAM-Q: плотность статической памяти может стать в четыре раза выше:

    17:29

    В Принстоне изготовили 60-нм чип:

    15:50

    Ноутбуки ASUS L3D на базе процессоров AMD Athlon XP 2000+:

    14:24

    Квантовые колодцы и квантовая флэш-память:

    13:27

    Новые 314 МГц встраиваемые чипы DRAM от NEC Electronics:

    12:04

    Новая DVD/CD логика от Sanyo Electric с поддержкой записи DVD±R/RW:

    09:04

    20,1-дюймовый ЖК дисплей RDT201H от NEC Mitsubishi:

    08:42

    5-мегапиксельная цифровая камера Jenadigital JD 5200z3 от Jenoptik Germany:

    08:30

    15-дюймовый ЖК монитор RoverScan Futura:

    07:46

    Новые кулеры Gladiator 2 и Dominator 2 CU от OCZ Technology:

    07:26

    "Бренд Года 2002 по версии аудитории iXBT.com": ваш выбор!:

    07:23

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