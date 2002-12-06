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    6 декабря 2002

    Чипы будущего как стохастические вычислительные устройства:

    18:19

    ПК для музыки – и музыка на ПК: идея Gateway:

    17:46

    Новый RIM BlackBerry 6750 для CDMA2000 1X:

    14:50

    И еще раз о производительности двухпроцессорных систем PowerMac на 1,25 ГГц G4:

    14:36

    Платы SL-85FR / 85FR-R от Soltek на Intel E7205, версия Golden Flame. Update:

    14:06

    Два бывших работника Transmeta обвиняются в промышленном шпионаже:

    12:22

    Термопринтер TDK LPCW-50 для печати на CD- и DVD-дисках:

    11:59

    1 Гб карты CompactFlash от Transcend:

    11:51

    Cometa Networks: IBM, AT&T и Intel покроют США беспроводными сетями:

    11:42

    AMD: прогнозы на четвертый квартал - самые благоприятные. О сроках выпуска процессоров Hammer:

    10:54

    Inventec: ноутбуки по $500?:

    09:52

    TSMC сообщает о достижении 70% выхода 0,13-мкм чипов:

    09:46

    Intel разрешит разгон своих материнских плат для Springdale:

    09:35

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.4:

    08:48

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.09:

    08:47

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere v.4.70.311:

    08:47

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.02:

    08:46

    Утилиты: SMBIOS v.3.04:

    08:46

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.2.1:

    08:46

    Интернет и сети: The Bat! v.1.62 Christmas Edition Beta:

    08:45

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.4:

    08:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.6:

    08:44

    Новые драйверы от Omega для видеокарт на чипах NVIDIA:

    08:44

    Файловые менеджеры: Total Commander v.5.50 Silent Update 2:

    08:43

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer:

    08:43

    Утилиты: TaskInfo2003 v.5.0.0.78 Beta 2:

    08:42

    Интернет и сети: eMule v.0.23b:

    08:42

    Интернет и сети: Overnet v.0.41:

    08:41

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 2:

    08:41

    Новые BIOS для Quadro2 EX:

    08:40

    Обновление драйверов для видеокарт Creative под Windows NT:

    08:40

    Неофициальные драйверы для звуковых карт Creative Audigy:

    08:39

    Новая версия BIOS для материнских плат Soyo:

    08:38

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