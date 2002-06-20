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    20 июня 2002

    SFI-5: даешь 40 Гбит/с?:

    19:46

    Квантовая телепортация фотонов в ANU:

    15:12

    Утилиты: Nullsoft Installation System v.2.0 Alpha 0:

    14:28

    Sun Big Bear Cobalt LX50: ждем августа:

    14:22

    Запись: Blindwrite Suite v.4.0.5:

    14:04

    Новости российского рынка игрового ПО:

    13:46

    Microsoft Security Bulletin MS02-031: Cumulative Patches for Excel and Word for Windows:

    13:29

    Обновление утилит для видеоадаптеров от ASUS:

    13:10

    Новые драйверы для встроенного видео ProSavageDDR и Twister от S3:

    12:50

    Новые официальные драйверы для видеоадаптеров Fire GL от ATI:

    12:35

    Обновление драйверов для контроллера ATA RAID 1200A от Adaptec:

    12:19

    Пополнение серии BioNote FX: новые массовые ноутбуки от Sony:

    12:11

    Обновление драйверов встроенного видео для материнских плат SUMA:

    12:01

    Дело Micron: новые подробности:

    11:54

    Обновление BIOS для материнских плат MSI и Soyo:

    11:47

    Обновление BIOS для материнских плат ACorp:

    11:33

    Новые 19-дюймовые CRT мониторы от EIZO Nanao:

    11:30

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    11:14

    Обновление BIOS для материнских плат SUMA:

    11:02

    Dana-карманный ПК для начальной школы:

    09:45

    ATI: снижение цен на нынешние чипы в преддверии RV250:

    08:28

    О патентах: "Звукозаписывающий компьютер - мультимедия", старикашка Эдельвейс отдыхает...:

    07:56

    Первая фотография 3Dlabs P10:

    06:43

    ATI: результаты работы в прошедшем финансовом квартале:

    06:31

    Hewlett-Packard продемонстрировала работу 4-процессорной системы на Itanium 2:

    06:19

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