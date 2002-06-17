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    17 июня 2002

    Samsung осуществит аутсорсинг производства ПК:

    20:13

    Все драйверы прошедшей недели (10.06.2002 - 16.06.2002):

    17:03

    Все BIOS прошедшей недели (10.06.2002 - 16.06.2002):

    16:30

    Утилиты: CpuIdle и CpuIdle Pro v.6.0 Alpha 4:

    16:01

    Nostromo n50 SpeedPad от Belkin:

    15:52

    Интернет: WinRoute Pro v.4.2.2:

    15:40

    Интернет: Opera for Windows v.6.04 Beta Build 1126 (без Java):

    15:21

    Мультимедиа: Audiotools v.4.00 Interim 2:

    15:00

    Интернет: Fresh Download v.4.00:

    14:40

    Интернет: WinMX v.3.2:

    14:20

    Olympus приобрела лицензию на Xtensa:

    14:15

    Свежие мониторинги на Computorg@iXBT.com:

    14:12

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.029-15.06.2002:

    14:01

    Новые драйверы и утилиты для звуковых карт TerraTec:

    13:40

    Новые WHQL драйверы Detonator для видеокарт SUMA:

    13:20

    Обновление BIOS для материнских плат ASUS:

    13:00

    12 новых серверных компонентов от Intel:

    12:06

    Dell представит ноутбуки на процессорах для настольных ПК:

    11:21

    ICD-S1 - новый миниатюрный IC диктофон от Sony:

    11:11

    Ноутбуки серии P10 на Mobile Pentium 4 от Samsung:

    10:44

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