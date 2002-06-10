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    10 июня 2002

    Все драйверы прошедшей недели (03.06.2002 - 09.06.2002):

    17:16

    USB On-The-Go от Seiko Epson:

    17:15

    Модули PC1066 RIMM – в руках...:

    17:05

    Все BIOS прошедшей недели (03.06.2002 - 09.06.2002):

    16:57

    Новый внешний магнитооптический привод Fujitsu:

    16:46

    Чипсеты от VIA: ближайшие планы:

    16:44

    USB Now от ARC:

    16:30

    NEC Versa E120 DayLite- ноутбук для работы на открытом воздухе:

    16:09

    Утилиты: RegRun Security Suite v.3.20 Beta / All version/:

    15:42

    Текст и графика: UltraEdit-32 v.9.10:

    15:00

    Утилиты: PowerStrip v.3.18 Beta Build 287 Final:

    14:40

    Запись: Nero Express v.5.5.8.2:

    13:44

    Утилиты: Ad-Aware Reference File v.026-09.06.02:

    12:52

    Обновление BIOS для материнских плат MSI:

    12:20

    Обновление BIOS для материнских плат Tyan:

    11:58

    IBM объявит 90-нм процесс в течение года:

    11:39

    Обновление BIOS для материнских плат Abit:

    11:38

    Nanya и Dell заключили альянс:

    11:08

    AMD Athlon XP 2200+, официально:

    11:00

    Hynix осуществит аутсорсинг тестирования чипов памяти:

    10:57

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