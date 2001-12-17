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    17 декабря 2001

    Новый MIREX - новые возможности:

    19:46

    19-дюймовый ЖК дисплей от I-O DATA:

    19:21

    2,5-винчестер с интерфейсом IEEE1394 от QUEST:

    19:01

    Плазменные новинки от NEC:

    18:41

    PowerBook G4 с DVD-ROM/CD-RW приводом от Apple:

    18:16

    24х CD-RW привод с интерфейcом USB 2.0 от Plextor:

    17:35

    IT-телевизор, или интернет-планшет от Sony:

    16:48

    AMD: 1 ГГц мобильный Duron:

    16:28

    Elpida: 0,13 мкм 512 Мбит чипы DDR SDRAM:

    12:06

    AMD: о вводе 0,13 мкм техпроцесса:

    11:35

    Hynix: возможный альянс с Samsung Electronics?:

    10:19

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