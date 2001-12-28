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    28 декабря 2001

    LG Electronics превращается…:

    19:59

    Новый фронт борьбы с курением?:

    19:56

    Bluetooth-адаптер для... Nintendo Game Boy!:

    14:35

    Samsung выбирает AMD?:

    14:30

    Kingston: за памятью - на Тайвань:

    14:24

    Minolta останавливает разработки APS фотоаппаратов:

    14:12

    Ноутбук Dell Inspiron 8100 с 64 Мб Mobility Radeon DDR:

    13:41

    Домашний CD-RW/DVD-ROM дупликатор от Matsushita:

    13:20

    Проблемы с ECS K7S5A:

    13:03

    О чехлах для сотовых телефонов с логотипом iXBT.com:

    12:04

    Soltek SL-85DRS2 на новой ревизии чипсета SiS645:

    10:45

    Цены на DDR память продолжают подниматься:

    10:11

    Новые CD-RW приводы от CyberDrive:

    10:06

    Автором убийства является...:

    09:45

    32/12/40 CD-RW драйв от ASUS:

    01:43

    Новый патент NVIDIA:

    01:36

    Лого Dolby Digital - для ASUS A7N266-E:

    01:30

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