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    20 декабря 2001

    О подлинности bulk-упаковок CD-R дисков от Mirex:

    22:05

    Radeon 8500, Radeon 8500LE, теперь... Radeon 8500LELE?:

    20:42

    Barracuda 36ES2: новые SCSI винчестеры от Seagate:

    16:10

    SiS735 плата AS25 от Shuttle:

    14:07

    MicroATX плата MS-6524G на SiS650 от MSI:

    13:55

    Будущее 802.11g весьма туманно:

    13:35

    Новый 15-дюймовый LCD монитор от NEC-Mitsubishi:

    13:25

    Нейрочипы - новая веха в развитии:

    12:59

    Крупные OEM-заказы у SiS:

    12:45

    В странах Евросоюза введен антидемпинговый закон по CD-R:

    12:33

    Плата AX4B от AOpen:

    11:22

    Планы Acorp по выпуску материнских плат:

    11:04

    Новый CD-RW привод от CenDyne:

    02:07

    Переговоры Micron - Hynix: эпизод... предпоследний?:

    01:48

    USB On-The-Go: выпущена спецификация версии 1.0:

    01:36

    Две вести о 64-битных процессорах от Intel:

    01:09

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