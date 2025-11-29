Обзор узкого электрического духового шкафа Lex EDM 4575 BBL

У нас на тестировании Lex EDM 4575 BBL — узкий встраиваемый духовой шкаф с семью режимами работы и таймером. В ходе эксплуатации мы рассмотрим удобство его использования и управления, равномерность и стабильность нагрева и другие важные аспекты.

Характеристики

Производитель Lex Модель EDM 4575 BBL Тип электрический духовой шкаф Страна производства Китай Гарантия 36,6 месяцев Срок эксплуатации* 10 лет Энергопотребление 2000 Вт, класс A Управление механическое, таймер Количество режимов работы 7 Температура нагрева 50—250 °C Объем 53 л Цвет корпуса черный Материал корпуса нержавеющая сталь, стекло Внутреннее покрытие эмаль Тип дверцы откидная, съемная Количество стекол два, одно съемное Аксессуары в комплекте эмалированный противень и металлическая решетка Вес без упаковки 22 кг Габариты без упаковки (В×Ш×Г) 595×450×580 мм Габариты для встраивания (В×Ш×Г) 600×415×560 мм (здесь явные ошибки — прим. iXBT.com) Длина сетевого кабеля 90 см Ориентировочная стоимость 30 тысяч рублей на момент публикации обзора Розничные предложения узнать цену

* Вопреки распространенному заблуждению, это не срок, через который устройство обязательно сломается. Однако по истечении этого срока производитель перестает нести какую-либо ответственность за его работоспособность и имеет право отказаться его ремонтировать, даже за плату.

Комплектация

Духовой шкаф Lex EDM 4575 BBL поставляется в технологической упаковке из пенопласта и картона, обтянутой толстой полиэтиленовой пленкой.

Технические характеристики модели, ее наименование и информация о производителе размещены на наклейках. Вскрыв короб, внутри мы обнаружили саму духовку, решетку, противень и пакет документации.

На первый взгляд

Лицевая сторона Lex EDM 4575 BBL изготовлена из черного глянцевого стекла. Ручка дверцы — металлическая. Три механических поворотных переключателя выполнены из пластика.

Боковые грани регуляторов имеют фактурную поверхность симпатичного графитового цвета. Обозначения вокруг ручек нанесены под стекло. Над ручками находится пара индикаторов.

Боковые стенки прибора, которые при встраивании будут скрыты кухонным гарнитуром выполнены из металла. Для удобства переноски в верхней части стенок предусмотрены отверстия. Сетевой шнур без вилки размещен необычно — на верхней грани корпуса. Длина шнура небольшая, всего 90 см.

Съемная дверца с двойным остеклением открывается плавно, хорошо держится в приоткрытом состоянии, закрывается мягко и беззвучно. При необходимости внутреннее стекло вынимается.

Внутренняя камера покрыта эмалью черного цвета и изолирована от теплопотерь через дверцу толстой уплотнительной резинкой. В дальнем правом верхнем углу находится лампа подсветки, посередине задней стенки, за перфорированной панелью размещен вентилятор конвектора. На боковых стенках закреплены металлические направляющие для установки противня и решетки. В камере пять уровней.

Сверху располагается тэн гриля.

Решетка для гриля и глубокий эмалированный противень выглядят стандартно. Оба аксессуара крепкие, выполнены добротно.

На тыльной стороне корпуса — вентиляционные отверстия.

В ходе визуального осмотра мы не выявили никаких недочетов. Духовой шкаф собран очень аккуратно, все элементы плотно подогнаны друг к другу.

Инструкция

Руководство по эксплуатации представляет собой брошюру формата А5, в которой подробным образом описаны советы и требования по эксплуатации, установке, обслуживанию, безопасности и приготовлению пищи.

Текст логично структурирован, написан простым понятным языком, снабжен рисунками, схемами и таблицами.

Управление

Управление Lex EDM 4575 BBL осуществляется тремя поворотными ручками-регуляторами.

Левая служит для выбора режима работы, при помощи правой устанавливается уровень нагрева, а ручка по центру отвечает за таймер.

Режимов работы 7:

Освещение. Позволяет включить подсветку рабочей камеры без нагрева.

Размораживание. Включает вентилятор конвекции, разгоняющий по камере воздух комнатной температуры.

Верхний и нижний нагрев. Традиционный режим с установкой температуры от 50 до 250 °C.

Нижний нагрев. Работает только нижний нагревательный элемент. Подходит для блюд, где требуется интенсивное запекание корочки снизу.

Верхний и нижний нагрев + конвекция. Комбинация традиционного режима с вентилятором конвекции.

Усиленный гриль. В этом режиме задействованы верхний нагревательный элемент и гриль.

Усиленный гриль + конвекция. Те же нагревательные элементы, но уже с вентилятором.

Диапазон установки нагрева от 50 до 250 °C. Вокруг ручки обозначены только 50, 100, 150, 200 и 250 °C.

Средняя ручка отвечает за таймер. Он может быть выключен, находиться в ручном режиме или задавать время от 0 до 120 минут. Точно можно выставить только 20, 40, 60, 80, 100, 120 минут.

При выключенном таймере духовка не включится. Если нет желания устанавливать время достаточно перевести ручку влево до значка с рукой, тогда духовка заработает.

После выбора необходимого режима следует задать температуру нагрева и время, если это нужно. Наверху справа загорится красный светодиод. Лампочка слева горит все время пока работает духовка. Как только температура духовки достигнет заданных параметров, светодиод отключится.

Если таймер был установлен после завершения цикла раздастся механический звуковой сигнал.

С подробной информацией об установке и подключении духового шкафа можно ознакомиться в инструкции.

Эксплуатация

Для начала, как водится, мы прогрели пустую духовку на максимальной температуре в течение 30 минут. Никакого специфического запаха в процессе не появилось. После остывания протерли внутреннюю камеру, вымыли противень и решетку.

Пока прокаливали пустое устройство, замерили максимальную температуру. Как выяснилось, при заданных 250 °C без конвекции наша духовка разгоняется аж до 306 °C. При заданной температуре 200 °C и ниже в том же режиме устройство перегревает в среднем на 20 °C. С зафиксированными цифрами можно ознакомиться в разделе с измерениями. Нагрев в целом стабильный, в пределах нормы, без резких перепадов. А вот равномерность распределения температуры по плоскости противня не идеальная, но, несмотря на это, явно недоготовленных или пригоревших участков в готовых блюдах ни в одном из тестов мы не получили. Всё запекалось и пропекалось равномерно.

Так как регулятор не позволяет выставить точную температуру между значениями, обозначенными вокруг ручки (никаких отметок между ними нет), а духовка местами перегревает, потребуется время, чтобы запомнить, какое положение какой реальной температуре соответствует. Лучший способ держать нагрев под контролем — пользоваться термощупом, размещая его на боковых направляющих так, чтобы кончик спицы висел в воздухе. К таймеру тоже придется привыкнуть: шаг установки времени в 20 минут не всегда удобен.

Подсветка камеры яркая, смотровое окошко не сильно затемнено, благодаря чему всё происходящее внутри достаточно хорошо видно и для определения готовности блюда открывать дверцу не обязательно.

Несмотря на двойное остекление дверцы, дотрагиваться до нее при долгой работе на высокой температуре мы бы не рекомендовали. Подробнее о термоизоляции устройства — в разделе с измерениями.

Уход

Любую часть духовки можно мыть тряпкой с горячим мыльным раствором, а после — вытирать насухо. Решетка и противень легко очищаются под проточной водой с мягкой губкой и обычным моющим средством.

Использовать абразивные чистящие средства, средства содержащие большой процент спирта и жесткие мочалки для очистки стеклянных поверхностей и камеры духового шкафа категорически запрещено.

Наши измерения

Максимальное потребление, зафиксированное ваттметром, составило 1837 Вт. До самой высокой температуры в 250 °C холодная духовка нагревается за 18 минут. Фактический нагрев при этом составляет 306 °C.

На выпекание свиного окорока весом почти 2 кг в течение полутора часов в режиме верх и низ с конвекцией при 180 °C и 20 минут в режиме усиленного гриля при 200 °C было потрачено 1,837 кВт·ч.

Мы проверили соответствие нагрева противня заданной температуре и разброс значений по его плоскости. Для этого включили режим нижнего и верхнего нагрева без конвекции при температуре 200 °C. Поддержание тепла в духовке происходит следующим образом: сначала температура растет до определенного предела, потом начинает падать (нагрев отключается), потом снова растет (нагрев включается). Эти две цифры, минимального и максимального значения температуры, мы и зафиксировали в пяти точках разогретого противня.

Вот что у нас получилось:

193—223 °C 193—220 °C 195—224 °C 185—203 °C 186—205 °C

С включенной конвекцией при тех же 200 °C к приведенным выше цифрам прибавилось в среднем по 20 °C.

Духовка работает достаточно тихо, даже вентилятор конвекции сильного шума не создает.

Дверца духовки, в течение часа работающей на 180—200 °C, нагревается до 76 °C, боковые стороны и внешняя верхняя панель — до 25—35 °C.

Практические тесты

Свиной окорок

Для маринада мы смешали подсолнечное масло, зернистую горчицу, сок лайма, соль, черный молотый перец и паприку. Крупный окорок весом почти 2 кг пролежал в пряной смеси ночь и отправился запекаться в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией при 180 °C.

Перед этим мясо завернули в фольгу. Для контроля температуры внутрь воткнули термпощуп. Через 1,5 часа раскрыли сверток, переместили противень на самый верхний уровень и поменяли режим на Усиленный гриль, увеличив температуру до 200 °C. Через 10 минут перевернули окорок, еще через 10 выключили нагрев. Мясо приготовилось равномерно, получилось сочным и аппетитно запеченным снаружи.

Результат: отлично

Овощи и рыба

Шампиньоны, болгарские перцы и предварительно отваренный картофель сбрызнули растительным маслом и посыпали солью со специями.

Филе судака также смазали маслом и присыпали смесью соли и сушеного молотого лимона с перцем. В этом тесте мы готовили на двух уровнях. Противень с грибами и овощами установили на второй снизу уровень в разогретую до 180 °C духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией. Рыбу в фольге уложили на решетку и разместили на уровень выше.

Через 20 минут раскрыли фольгу, добавили к рыбе помидоры черри и сменили режим на Усиленный гриль с конвекцией.

Спустя 10 минут вынули рыбу из духовки и поставили на ее место противень, чтобы и у шампиньонов с овощами получилась вкусная корочка.

Результат: отлично

Синнабоны

Ингредиенты: тесто: пшеничная мука — 270 г, теплое молоко — 130 мл, растопленное сливочное масло 82,5% — 50 г, сахар — 1 ч. л., сухие дрожжи — 3 г, 1 яйцо, щепотка соли начинка: сливочное масло 82,5% — 20 г, коричневый сахар — 70 г, молотая корица — 10 г крем: сливочное масло 82,5% — 60 г, сливочный сыр — 100 г, сахарная пудра — 80 г, молоко — 30 мл

Замесили сдобное тесто, уложили в миску, накрыли пищевой пленкой и поставили на ночь в холодильник. К началу следующего дня оно хорошо поднялось, стало мягким и воздушным.

Выложили тесто на припыленную мукой поверхность и раскатали в тонкий прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Смазали мягким сливочным маслом и густо присыпали коричневым сахаром с корицей.

Свернули тесто в рулет и нарезали на кусочки одинаковой толщины. Разместили их на противне, застеленном пекарской бумагой, накрыли пленкой и дали расстояться в течение 30 минут.

Духовку разогрели до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией и выпекали булочки до румяности в течение 25 минут.

Параллельно приготовили крем. Размяли вилкой мягкое сливочное масло со сливочным сыром, добавили сахарную пудру, немного молока и перемешали всё до однородной массы.

Зафиксированная нами при измерениях неравномерность нагрева не оказала негативного влияния на результат.

Противень в процессе мы не переворачивали, всё пропеклось равномерно снаружи и внутри. Сразу после приготовления еще горячие булочки облили кремом и дали им настояться.

Результат: отлично

Печенье с шоколадной крошкой

Ингредиенты: пшеничная мука — 150 г, сливочное масло 82,5% — 75 г, коричневый сахар — 50 г, 1 яйцо, шоколад — 50 г, разрыхлитель — 5 г, щепотка соли

В размягченное масло всыпали сахар, добавили яйцо и перемешали. Затем подсыпали муку, перед этим смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли и месили тесто, пока оно не стало достаточно тугим и пластичным. Добавили нарубленный шоколад, еще раз тщательно перемешали и убрали тесто в морозильную камеру на полчаса. Позже сформировали будущее печенье, разложили на противень, застеленный бумагой, и отправили в разогретую до 180 °C духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева на 20 минут.

Печенье хорошо пропеклось, снизу сильнее, чем сверху, но не критично. Даже несмотря на отсутствие конвекции, и в этом тесте равномерность выпекания изделий оказалась в пределах нормы.

Перепады температуры по противню проявились едва заметно.

Результат: отлично

Выводы

В целом духовой шкаф Lex EDM 4575 BBL произвел на нас положительное впечатление. Список режимов духовки скромный, но в нем есть самые необходимые комбинации нагревательных элементов, которых будет достаточно для приготовления большинства блюд в условиях домашней кухни.

Управление достаточно простое, но к нему надо будет привыкнуть, хотя поклонников электромеханических регуляторов немало. Для духовки трудно выставить точную температуру и точное время, можно лишь примерно ориентироваться на риски на панели управления. Также нужно учитывать, что устройство заметно перегревает: выставив 250 °C, фактически мы получаем внутри 300 °C. С другой стороны, опытный кулинар всегда предпочтёт устройство, умеющее выдавать 300 °C, пусть это и выше заявленного порога. При нагреве до 200 °C и ниже даже без конвекции духовка перегревает в среднем на 20 °C, так что придется приспосабливаться.

Равномерность распределения температуры по плоскости противня не идеальна, но наши тесты показали, что негативно на результате это не сказывается. И выпечка, и другие блюда получались отлично, и переворачивать противень в процессе не приходилось. Стабильность же нагрева всегда в норме — никаких резких скачков в процессе готовки мы не фиксировали.

Эта модель узкая, шириной всего 45 см, а максимальное энергопотребление не превышает 2 кВт, что делает ее актуальной для квартир с ограниченным кухонным пространством и небольшой выделенной мощностью.

Плюсы:

компактность

7 режимов работы

наличие конвекции и гриля

яркая подсветка

съемная дверца с двойным остеклением

Минусы: