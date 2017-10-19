Apple MacBook 12″ (Mid 2017)
Наряду с линейкой iMac компания Apple обновила и свои ноутбуки: MacBook и MacBook Pro. Наиболее интересен апдейт 12-дюймовой модели, поскольку с момента выпуска предыдущего поколения MacBook прошло уже больше года. В этой статье мы подробно рассмотрим новшества.
Прежде всего, стоит отметить, что дизайн MacBook 2017 года ничуть не обновился по сравнению с моделью 2016-го. Это все тот же безупречно тонкий и легкий корпус, с замечательной полноразмерной клавиатурой и тачпадом, а также одним единственным разъемом USB-C (Thunderbolt 3).
Мы уже неоднократно обсуждали различные аспекты этого дизайна, поэтому рекомендуем вам прочесть предыдущие статьи — они сохраняют актуальность. Здесь же давайте сосредоточимся на том, что изменилось: это аппаратная конфигурация и, следовательно, производительность.
Конфигурация
Как и прежде, существует две базовых 12-дюймовых модели Apple MacBook, они отличаются процессором и объемом SSD-накопителя. У младшей установлены процессор Intel Core m3-7Y32 и SSD емкостью 256 ГБ, а у старшей — процессор Intel Core i5-7Y54 и SSD емкостью 512 ГБ. Мы тестировали младшую модель, ее отличающиеся характеристики выделены в таблице ниже.
|Apple MacBook 12″ (Mid 2017)
|Процессор
|Intel Core m3-7Y32 (2 ядра, 4 потока, 1,2 ГГц, Turbo Boost до 3,0 ГГц) / Intel Core i5-7Y54 (2 ядра, 4 потока, 1,3 ГГц, Turbo Boost до 3,2 ГГц)
|Чипсет
|N/A
|Оперативная память
|8 ГБ 1866 МГц LPDDR3
|Видеоподсистема
|Intel HD Graphics 615, 850 МГц
|Экран
|12 дюймов, IPS, 2304×1440, 226 ppi
|Накопитель (SSD)
|256 ГБ / 512 ГБ
|Оптический привод
|нет
|Картовод
|нет
|Сетевые интерфейсы
|Проводная сеть
|поддержка через переходник сторонних производителей, подключаемый к USB-C
|Беспроводная сеть
|802.11a/g/n/ac 2,4 ГГц / 5 ГГц
|Bluetooth
|Bluetooth 4.0
|Интерфейсы и порты
|USB
|1 × Type C 3.1
|HDMI 1.4
|нет (имеется поддержка через переходник)
|VGA
|нет (имеется поддержка через переходник)
|Thunderbolt
|нет
|RJ-45
|нет (имеется поддержка через переходник сторонних производителей)
|Микрофонный вход
|есть (комбинированный)
|Выход на наушники
|есть (комбинированный)
|Линейный аудиовыход
|нет
|Линейный аудиовход
|нет
|Устройства ввода
|Клавиатура
|островного типа с подсветкой
|Тачпад
|Force Touch
|IP-телефония
|Веб-камера
|480р
|Микрофон
|есть
|Аккумулятор
|несъемный 4-элементный (41,4 Вт·ч, 5552 мА·ч)
|Габариты
|281×197×13 мм
|Масса без блока питания
|0,92 кг
|Средняя цена младшей конфигурации (Core m3, SSD 256 ГБ)
|T-1727698501
|Средняя цена средней конфигурации (Core i5, SSD 512 ГБ)
|T-1727698568
|Розничные предложения младшей конфигурации (Core m3, SSD 256 ГБ)
|L-1727698501-5
|Розничные предложения средней конфигурации (Core i5, SSD 512 ГБ)
|L-1727698568-5
Вот информация об этой модели в операционной системе OS X (в этом тесте мы использовали предустановленную ОС, не обновляя ее до High Sierra, хотя такое обновление, естественно, возможно).
Итак, основой ноутбука, приехавшего на тест, является двухъядерный процессор Intel Core m3-7Y32 (Kaby Lake). Этот процессор имеет базовую тактовую частоту 1,2 ГГц (настраиваемая частота в случае увеличения TDP составляет 1,6 ГГц); в режиме Turbo Boost частота может повышаться до 3 ГГц. Размер его кэша L3 составляет 4 МБ, а расчетная максимальная мощность — 4,5 Вт. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 615, базовая тактовая частота которого составляет 300 МГц, а максимальная (в режиме Turbo Boost) — 900 МГц.
Ноутбук комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Увеличить этот объем нельзя даже при заказе через сайт. Память в новом MacBook работает на той же частоте, что и у предшественника — 1866 МГц.
Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной веб-камерой 480р, расположенной над экраном, а также несъемной аккумуляторной батареей емкостью 41,4 Вт·ч. Ниже представлена информация с контроллера аккумулятора, полученная с помощью Терминала при вводе команды
ioreg -n AppleSmartBattery -r:
Любопытно, что, согласно выводу этой команды, чуть увеличилась емкость батареи: 5552 мА·ч против 5115 мА·ч раньше.
Тестирование производительности в Final Cut Pro X и Compressor
Начнем мы с нашего главного теста по новой методике: видеомонтажа в Final Cut и финального рендеринга в Compressor. На момент тестирования актуальными версиями этих программ были 10.3.4 и 4.3.2 соответственно. В качестве операционной системы использовалась macOS Sierra 10.12.5.
Однако здесь мы потерпели неудачу, хотя и иную, чем год назад. Как мы помним, в прошлогоднем MacBook запуск стабилизации Full HD-видео в Final Cut намертво подвешивал компьютер. Теперь же такой проблемы не отмечалось, даже стабилизация 4К-видео не поставила модель в тупик, и поначалу все шло хорошо. Но в какой-то момент (примерно через 40 минут после запуска теста) скорость падала настолько, что дальнейшее проведение теста просто теряло смысл.
Очевидно, ноутбук перегревался (действительно, здесь же нет активного охлаждения, и корпус в месте крепления экрана раскаляется, как сковорода), и производительность — и без того невысокая — принудительно снижалась. Как следствие, время выполнения операции растягивалось до абсурдного.
Таким образом, MacBook 12″ по-прежнему не подходит для монтажа видео и прочих по-настоящему требовательных к ресурсам системы задач. Если вы, допустим, берете с собой ноутбук в командировку, и там может гипотетически понадобиться сделать какую-то небольшую расчетную работу, то можно попробовать выполнить ее и на MacBook 12″, но специально под задачи вроде монтажа видео его брать не имеет смысла.
Касательно дальнейшего тестирования — сразу оговоримся: поскольку мы не тестировали прошлогодний MacBook по новой методике, сравнить его с новинкой мы не можем. Поэтому в сравнении будут два MacBook Pro. Это, конечно, не очень корректно и показательно, ведь понятно, что «прошки» куда производительнее. Это просто разные классы устройств. Однако результаты могут иметь некоторый практический смысл для того, чтобы у нас сложилась картина: насколько велика разница между самыми производительными ноутбуками Apple и самым слабым (в плане производительности) устройством на macOS. Кроме того, имея эти результаты, мы потом сможем сравнивать уже более новые модели MacBook.
Компиляция и поиск по исходному коду
Итак, посмотрим, как обстоит дело в операциях, типичных для программирования: компиляции и поиске по исходному коду.
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook Pro 15″ (Late 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|Компиляция Python 2, мин:сек
|1:0
|0:42
|0:51
|Текстовый поиск по исходному коду, мин:сек
|0:42
|0:15
|0:40
Здесь видим, что MacBook 12″ хоть и уступает более старым моделям MacBook Pro, но не в разы (по крайней мере, по части компиляции), и это, конечно, радует.
Браузерные бенчмарки: JetStream
Теперь перейдем к бенчмаркам. Начнем с браузерного JavaScript-бенчмарка JetStream. В качестве браузера использовался Safari.
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook Pro 15″ (Late 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|Баллы (больше — лучше)
|178,04
|240,62
|207,01
Здесь результат вполне ожидаемый. Отрыв новинки от других моделей опять же очевидный, но опять же не в разы.
Geekbench
В Geekbench разница между MacBook Pro 13″ прошлого года и новым MacBook 12″ не очень большая, хотя и несомненная.
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook Pro 15″ (Late 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|Одноядерный 64-битный режим (больше — лучше)
|3670
|4166
|3893
|Многоядерный 64-битный режим (больше — лучше)
|6873
|13291
|8013
|Compute (больше — лучше)
|16688
|19022/39250
|30589
В подтесте Compute разница заметно больше. так что для майнинга MacBook 12″ не очень подойдет :)
GFX Benchmark Metal
Далее у нас тестирование 3D-графики, и первым идет бенчмарк GFX Benchmark Metal.
Ниже представлены подробные результаты тестирования. И это единственный бенчмарк, где мы можем провести какое-то сравнение с прошлогодним MacBook. Но сравнение тоже условное, поскольку бенчмарк обновился, и теперь в режиме Offscreen рендеринг идет в разрешении 1080р, а не 720р — отсюда и небольшой проигрыш новинки. Однако в тесте Manhattan он продемонстрировал некоторое преимущество. Впрочем, это в любом случае не игровое устройство.
|GFX Benchmark 3
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook 12″ (Early 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|1440р Manhattan 3.1.1 Offscreen, fps
|13,6
|—
|36,3
|Manhattan 3.1, fps
|11,5
|—
|21,9
|1080p Manhattan 3.1 Offscreen, fps
|24,0
|—
|66,0
|Manhattan, fps
|16,6
|13,5
|34,6
|1080p Manhattan Offscreen, fps
|28,9
|29,6
|90,2
|T-Rex
|29,2
|29,5
|81,6
|1080p T-Rex Offscreen, fps
|56,7
|70,0
|199,2
CompuBenchCL
Последний бенчмарк, тестирующий GPU-производительность — Compubench. Здесь, среди прочего, важна возможность протестировать OpenCL-производительность и любого из GPU (дискретного и интегрированного), и CPU.
Итак, вот результаты. В случае с 15-дюймовым MacBook Pro первое число — это результат теста с помощью самого мощного из имеющихся GPU (дискретной видеокары), а второе — это интегрированная графика.
|CompuBenchCL
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook Pro 15″ (Late 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|Face Detection, MPixels/s
|21,5
|33,6 / 26,0
|39,7
|TV-L1 Optical Flow, MPixels/s
|2,63
|6,56 / 3,17
|6,30
|Ocean Surface Simulation, fps
|174
|575 / 261
|354
|Particle Simulation - 64k, MInteractions/s
|91
|284 / 173
|108
|Video Composition, fps
|13,6
|48,1 / 17,7
|23,7
|Bitcoin Mining, MHash/s
|2,68
|163 / 31,0
|33,6
На что здесь стоит обратить внимание? На то, что результаты очень сильно зависят от подтеста. Где-то разница с 13-дюймовым MacBook Pro относительно невелика, а где-то (как в случае с Bitcoin Mining) она огромна (да-да, это не опечатка, действительно разница более 12 раз!).
BlackMagic Disk Speed
Если перечисленные выше бенчмарки помогают нам оценить производительность CPU и GPU, то BlackMagic Disk Speed ориентирован на тестирование накопителя — скорости чтения и записи файлов.
Здесь, к сожалению, новинке похвастать нечем — результаты хуже, чем у моделей Pro, но, строго говоря, для повседневного использования этого более чем достаточно, SSD здесь быстрый.
|MacBook 12″ (Mid 2017)
|MacBook Pro 15″ (Late 2016)
|MacBook Pro 13″ (Late 2016)
|Скорость записи / чтения, МБ/с (больше — лучше)
|1068 / 1346
|1900 / 2000
|1848 / 2000
Игры
MacBook 12″, конечно, не игровая модель. Поэтому серьезные игры на ней запускать не стоит: и батарея будет стремительно разряжаться, и греться ноутбук будет сильно, и объема SSD хватит едва ли на несколько современных игрушек.
Однако это вовсе не значит, что на ноутбуке нельзя поиграть. Например, с World of Tanks: Blitz он вполне справляется. Для тестирования производительности мы использовали утилиту Count It.
На графике выше видно, что практически все время игры количество кадров в секунду стабильно держалось в районе 60. Глубокое падение на графике в начале — это момент демонстрации заставки во время запуска игры, так что учитывать стоит только дальнейшие данные.
В общем, резюмируя игровые возможности модели, поиграть во что-то совсем простое на ней можно, хотя говорить о целенаправленном игровом применении, конечно, не приходится (о чем свидетельствуют, в частности, тесты GPU).
Экран
MacBook 2017 года оснащен дисплеем с такой же диагональню и разрешением, как и его непосредственные предшественники. Это 12 дюймов, 2304×1440, что дает 226 точек на дюйм. О том, как изменились другие параметры экрана, расскажет редактор раздела «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его отчет.
Лицевая поверхность экрана изготовлена из, видимо, стеклянной пластины, по крайней мере, жесткость и устойчивость к царапинам имеются. Экран снаружи зеркально-гладкий и обладает некоторыми олеофобными (жироотталкивающими) свойствами. Палец по поверхности экрана скользит с меньшим сопротивлением, следы от пальцев появляются не так быстро, а удаляются гораздо легче, чем в случае обычного стекла. Судя по яркости отраженных объектов, антибликовые свойства экрана заметно лучше, чем у Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в экранах обоих устройств отражается белая поверхность (где что разобраться несложно):
Из-за разницы в цветовом тоне и цвете рамок сложно визуально оценить, какой экран темнее, но яркость, определенная по фотографии, показывает однозначную победу MacBook — 62 против 118 у Nexus 7 (средняя яркость по шкале серого 0—255). С практической точки зрения антибликовые свойства экрана настолько хороши, что даже прямое отражение ярких источников света не сильно мешает работе. Никакого существенного двоения отраженных в экране объектов мы не обнаружили, то есть воздушного промежутка в слоях экрана нет, что, впрочем, ожидаемо для ЖК-экрана без сенсорного слоя.
При ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило порядка 390 кд/м², при минимальном значении регулировки яркости подсветка выключается совсем, а на первом шаге (при использовании «горячих» клавиш) регулировки от минимального положения яркость равна 7 кд/м². В итоге на максимальной яркости при ярком дневном свете (учитывая сказанное выше про антибликовые свойства) экран остается читаемым, а в полной темноте яркость экрана можно понизить до комфортного уровня. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен справа от глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости в текущих условиях. Двигая ползунок в условиях офиса нам удалось добиться приемлемого результата: в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) — 160 кд/м², в полной темноте — 20 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 390 кд/м². На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.
В данном MacBook используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:
Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.
Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны MacBook и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле:
Отметим приемлемую равномерность яркости и цветового тона белого поля (тут больше под вопросом уже качество объектива). И тестовая картинка:
Цветопередача хорошая и цвета в меру насыщенные у обоих экранов, цветовой баланс немного различается. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:
Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, и контраст остался на высоком уровне. И белое поле:
Яркость под этим углом у обоих экранов заметно уменьшилась (выдержка увеличена в 5 раз), и в случае MacBook Air падение яркости примерно такое же. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо и приобретает легкий фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении примерно одинаковая!):
При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля отличная (в центре — курсор мыши):
Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — 770:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 25 мс (14 мс вкл. + 11 мс выкл.), переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,29, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:
Эти и все остальные результаты получены под родной для устройства операционной системой без изменения исходных настроек экрана. Напомним, что в этом случае исходные свойства матрицы точно подкорректированы программным способом.
Цветовой охват в случае тестовых изображений без профиля или с профилем sRGB практически равен sRGB:
Спектры показывают, что светофильтры матрицы плюс какая-то программная коррекция в умеренной степени подмешивают основные цвета друг к другу:
В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Заметим, что такие спектры с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерны для экранов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором. Цветовой охват в случае тестовых изображений с профилем Display P3 чуть-чуть больше sRGB:
Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)
Подведем итоги. Экран ноутбука MacBook имеет достаточно высокую максимальную яркостью и обладает очень хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий вполне адекватно. К достоинствам экрана можно причислить отсутствие мерцания экрана, отличную равномерность черного поля, высокую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, цветовой охват sRGB и хороший цветовой баланс. Недостатков у экрана нет.
Время работы от батареи
Как и год назад, мы использовали для теста автономной работы фильм «Вики Кристина Барселона», купленный в iTunes Store и закачанный на ноутбук в разрешении Full HD. В качестве плеера использовался QuickTime. Фильм воспроизводился зацикленно до выключения ноутбука. Wi-Fi не отключался. Яркость экрана была установлена на 100 кд/м².
Результаты — ниже.
|MacBook 12″ (Mid 2017, младшая конфигурация)
|MacBook 12″ (Early 2016, младшая конфигурация)
|MacBook Pro 13″ (Early 2015, младшая конфигурация)
|Просмотр видео Full HD в QuickTime
|10 часов 15 минут
|10 часов 10 минут
|13 часов 51 минута
Разница в результатах новой и про шлогодней моделей не превышает возможную погрешность. Так что в целом продолжительность автономной работы осталась на прежнем уровне. Это вполне нормальный результат, а для ультракомпактного ноутбука даже прекрасный. Но, конечно, надо понимать, что у MacBook Pro результат будет получше.
Выводы
Обновление MacBook 12″ получилось чисто косметическим: поставили процессор нового поколения, а в остальном все осталось по-прежнему. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, например, потому, что экран здесь прекрасный. Однако по производительности MacBook 12″ по-прежнему уступает моделям линейки MacBook Pro — и очень значительно. Более того, этот ноутбук по-прежнему не подходит ни для серьезной работы (долгая максимальная нагрузка приводит к троттлингу и радикальному падению и без того невысокой скорости), ни для серьезных игр. Однако для целевого применения, не предполагающего основательную работу в видеоредакторах и прочих профессиональных приложениях, его вполне достаточно.
|Дополнительно
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