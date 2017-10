Apple MacBook 12″ (Mid 2017)

Наряду с линейкой iMac компания Apple обновила и свои ноутбуки: MacBook и MacBook Pro. Наиболее интересен апдейт 12-дюймовой модели, поскольку с момента выпуска предыдущего поколения MacBook прошло уже больше года. В этой статье мы подробно рассмотрим новшества. Прежде всего, стоит отметить, что дизайн MacBook 2017 года ничуть не обновился по сравнению с моделью 2016-го. Это все тот же безупречно тонкий и легкий корпус, с замечательной полноразмерной клавиатурой и тачпадом, а также одним единственным разъемом USB-C (Thunderbolt 3). Мы уже неоднократно обсуждали различные аспекты этого дизайна, поэтому рекомендуем вам прочесть предыдущие статьи — они сохраняют актуальность. Здесь же давайте сосредоточимся на том, что изменилось: это аппаратная конфигурация и, следовательно, производительность. Конфигурация Как и прежде, существует две базовых 12-дюймовых модели Apple MacBook, они отличаются процессором и объемом SSD-накопителя. У младшей установлены процессор Intel Core m3-7Y32 и SSD емкостью 256 ГБ, а у старшей — процессор Intel Core i5-7Y54 и SSD емкостью 512 ГБ. Мы тестировали младшую модель, ее отличающиеся характеристики выделены в таблице ниже. Apple MacBook 12″ (Mid 2017) Процессор Intel Core m3-7Y32 (2 ядра, 4 потока, 1,2 ГГц, Turbo Boost до 3,0 ГГц) / Intel Core i5-7Y54 (2 ядра, 4 потока, 1,3 ГГц, Turbo Boost до 3,2 ГГц) Чипсет N/A Оперативная память 8 ГБ 1866 МГц LPDDR3 Видеоподсистема Intel HD Graphics 615, 850 МГц Экран 12 дюймов, IPS, 2304×1440, 226 ppi Накопитель (SSD) 256 ГБ / 512 ГБ Оптический привод нет Картовод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть поддержка через переходник сторонних производителей, подключаемый к USB-C Беспроводная сеть 802.11a/g/n/ac 2,4 ГГц / 5 ГГц Bluetooth Bluetooth 4.0 Интерфейсы и порты USB 1 × Type C 3.1 HDMI 1.4 нет (имеется поддержка через переходник) VGA нет (имеется поддержка через переходник) Thunderbolt нет RJ-45 нет (имеется поддержка через переходник сторонних производителей) Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Линейный аудиовыход нет Линейный аудиовход нет Устройства ввода Клавиатура островного типа с подсветкой Тачпад Force Touch IP-телефония Веб-камера 480р Микрофон есть Аккумулятор несъемный 4-элементный (41,4 Вт·ч, 5552 мА·ч) Габариты 281×197×13 мм Масса без блока питания 0,92 кг Средняя цена младшей конфигурации (Core m3, SSD 256 ГБ) T-1727698501 Средняя цена средней конфигурации (Core i5, SSD 512 ГБ) T-1727698568 Розничные предложения младшей конфигурации (Core m3, SSD 256 ГБ) L-1727698501-5 Розничные предложения средней конфигурации (Core i5, SSD 512 ГБ) L-1727698568-5 Вот информация об этой модели в операционной системе OS X (в этом тесте мы использовали предустановленную ОС, не обновляя ее до High Sierra, хотя такое обновление, естественно, возможно). Итак, основой ноутбука, приехавшего на тест, является двухъядерный процессор Intel Core m3-7Y32 (Kaby Lake). Этот процессор имеет базовую тактовую частоту 1,2 ГГц (настраиваемая частота в случае увеличения TDP составляет 1,6 ГГц); в режиме Turbo Boost частота может повышаться до 3 ГГц. Размер его кэша L3 составляет 4 МБ, а расчетная максимальная мощность — 4,5 Вт. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 615, базовая тактовая частота которого составляет 300 МГц, а максимальная (в режиме Turbo Boost) — 900 МГц. Ноутбук комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Увеличить этот объем нельзя даже при заказе через сайт. Память в новом MacBook работает на той же частоте, что и у предшественника — 1866 МГц. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной веб-камерой 480р, расположенной над экраном, а также несъемной аккумуляторной батареей емкостью 41,4 Вт·ч. Ниже представлена информация с контроллера аккумулятора, полученная с помощью Терминала при вводе команды ioreg -n AppleSmartBattery -r : Любопытно, что, согласно выводу этой команды, чуть увеличилась емкость батареи: 5552 мА·ч против 5115 мА·ч раньше. Тестирование производительности в Final Cut Pro X и Compressor Начнем мы с нашего главного теста по новой методике: видеомонтажа в Final Cut и финального рендеринга в Compressor. На момент тестирования актуальными версиями этих программ были 10.3.4 и 4.3.2 соответственно. В качестве операционной системы использовалась macOS Sierra 10.12.5. Однако здесь мы потерпели неудачу, хотя и иную, чем год назад. Как мы помним, в прошлогоднем MacBook запуск стабилизации Full HD-видео в Final Cut намертво подвешивал компьютер. Теперь же такой проблемы не отмечалось, даже стабилизация 4К-видео не поставила модель в тупик, и поначалу все шло хорошо. Но в какой-то момент (примерно через 40 минут после запуска теста) скорость падала настолько, что дальнейшее проведение теста просто теряло смысл. Очевидно, ноутбук перегревался (действительно, здесь же нет активного охлаждения, и корпус в месте крепления экрана раскаляется, как сковорода), и производительность — и без того невысокая — принудительно снижалась. Как следствие, время выполнения операции растягивалось до абсурдного. Таким образом, MacBook 12″ по-прежнему не подходит для монтажа видео и прочих по-настоящему требовательных к ресурсам системы задач. Если вы, допустим, берете с собой ноутбук в командировку, и там может гипотетически понадобиться сделать какую-то небольшую расчетную работу, то можно попробовать выполнить ее и на MacBook 12″, но специально под задачи вроде монтажа видео его брать не имеет смысла. Касательно дальнейшего тестирования — сразу оговоримся: поскольку мы не тестировали прошлогодний MacBook по новой методике, сравнить его с новинкой мы не можем. Поэтому в сравнении будут два MacBook Pro. Это, конечно, не очень корректно и показательно, ведь понятно, что «прошки» куда производительнее. Это просто разные классы устройств. Однако результаты могут иметь некоторый практический смысл для того, чтобы у нас сложилась картина: насколько велика разница между самыми производительными ноутбуками Apple и самым слабым (в плане производительности) устройством на macOS. Кроме того, имея эти результаты, мы потом сможем сравнивать уже более новые модели MacBook. Компиляция и поиск по исходному коду Итак, посмотрим, как обстоит дело в операциях, типичных для программирования: компиляции и поиске по исходному коду. MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) Компиляция Python 2, мин:сек 1:0 0:42 0:51 Текстовый поиск по исходному коду, мин:сек 0:42 0:15 0:40 Здесь видим, что MacBook 12″ хоть и уступает более старым моделям MacBook Pro, но не в разы (по крайней мере, по части компиляции), и это, конечно, радует. Браузерные бенчмарки: JetStream Теперь перейдем к бенчмаркам. Начнем с браузерного JavaScript-бенчмарка JetStream. В качестве браузера использовался Safari. MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) Баллы (больше — лучше) 178,04 240,62 207,01 Здесь результат вполне ожидаемый. Отрыв новинки от других моделей опять же очевидный, но опять же не в разы. Geekbench В Geekbench разница между MacBook Pro 13″ прошлого года и новым MacBook 12″ не очень большая, хотя и несомненная. MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) Одноядерный 64-битный режим (больше — лучше) 3670 4166 3893 Многоядерный 64-битный режим (больше — лучше) 6873 13291 8013 Compute (больше — лучше) 16688 19022/39250 30589 В подтесте Compute разница заметно больше. так что для майнинга MacBook 12″ не очень подойдет :) GFX Benchmark Metal Далее у нас тестирование 3D-графики, и первым идет бенчмарк GFX Benchmark Metal. Ниже представлены подробные результаты тестирования. И это единственный бенчмарк, где мы можем провести какое-то сравнение с прошлогодним MacBook. Но сравнение тоже условное, поскольку бенчмарк обновился, и теперь в режиме Offscreen рендеринг идет в разрешении 1080р, а не 720р — отсюда и небольшой проигрыш новинки. Однако в тесте Manhattan он продемонстрировал некоторое преимущество. Впрочем, это в любом случае не игровое устройство. GFX Benchmark 3 MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook 12″ (Early 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) 1440р Manhattan 3.1.1 Offscreen, fps 13,6 — 36,3 Manhattan 3.1, fps 11,5 — 21,9 1080p Manhattan 3.1 Offscreen, fps 24,0 — 66,0 Manhattan, fps 16,6 13,5 34,6 1080p Manhattan Offscreen, fps 28,9 29,6 90,2 T-Rex 29,2 29,5 81,6 1080p T-Rex Offscreen, fps 56,7 70,0 199,2 CompuBenchCL Последний бенчмарк, тестирующий GPU-производительность — Compubench. Здесь, среди прочего, важна возможность протестировать OpenCL-производительность и любого из GPU (дискретного и интегрированного), и CPU. Итак, вот результаты. В случае с 15-дюймовым MacBook Pro первое число — это результат теста с помощью самого мощного из имеющихся GPU (дискретной видеокары), а второе — это интегрированная графика. CompuBenchCL MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) Face Detection, MPixels/s 21,5 33,6 / 26,0 39,7 TV-L1 Optical Flow, MPixels/s 2,63 6,56 / 3,17 6,30 Ocean Surface Simulation, fps 174 575 / 261 354 Particle Simulation - 64k, MInteractions/s 91 284 / 173 108 Video Composition, fps 13,6 48,1 / 17,7 23,7 Bitcoin Mining, MHash/s 2,68 163 / 31,0 33,6 На что здесь стоит обратить внимание? На то, что результаты очень сильно зависят от подтеста. Где-то разница с 13-дюймовым MacBook Pro относительно невелика, а где-то (как в случае с Bitcoin Mining) она огромна (да-да, это не опечатка, действительно разница более 12 раз!). BlackMagic Disk Speed Если перечисленные выше бенчмарки помогают нам оценить производительность CPU и GPU, то BlackMagic Disk Speed ориентирован на тестирование накопителя — скорости чтения и записи файлов. Здесь, к сожалению, новинке похвастать нечем — результаты хуже, чем у моделей Pro, но, строго говоря, для повседневного использования этого более чем достаточно, SSD здесь быстрый. MacBook 12″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 13″ (Late 2016) Скорость записи / чтения, МБ/с (больше — лучше) 1068 / 1346 1900 / 2000 1848 / 2000 Игры MacBook 12″, конечно, не игровая модель. Поэтому серьезные игры на ней запускать не стоит: и батарея будет стремительно разряжаться, и греться ноутбук будет сильно, и объема SSD хватит едва ли на несколько современных игрушек. Однако это вовсе не значит, что на ноутбуке нельзя поиграть. Например, с World of Tanks: Blitz он вполне справляется. Для тестирования производительности мы использовали утилиту Count It. На графике выше видно, что практически все время игры количество кадров в секунду стабильно держалось в районе 60. Глубокое падение на графике в начале — это момент демонстрации заставки во время запуска игры, так что учитывать стоит только дальнейшие данные. В общем, резюмируя игровые возможности модели, поиграть во что-то совсем простое на ней можно, хотя говорить о целенаправленном игровом применении, конечно, не приходится (о чем свидетельствуют, в частности, тесты GPU). Экран MacBook 2017 года оснащен дисплеем с такой же диагональню и разрешением, как и его непосредственные предшественники. Это 12 дюймов, 2304×1440, что дает 226 точек на дюйм. О том, как изменились другие параметры экрана, расскажет редактор раздела «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его отчет. Лицевая поверхность экрана изготовлена из, видимо, стеклянной пластины, по крайней мере, жесткость и устойчивость к царапинам имеются. Экран снаружи зеркально-гладкий и обладает некоторыми олеофобными (жироотталкивающими) свойствами. Палец по поверхности экрана скользит с меньшим сопротивлением, следы от пальцев появляются не так быстро, а удаляются гораздо легче, чем в случае обычного стекла. Судя по яркости отраженных объектов, антибликовые свойства экрана заметно лучше, чем у Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в экранах обоих устройств отражается белая поверхность (где что разобраться несложно): Из-за разницы в цветовом тоне и цвете рамок сложно визуально оценить, какой экран темнее, но яркость, определенная по фотографии, показывает однозначную победу MacBook — 62 против 118 у Nexus 7 (средняя яркость по шкале серого 0—255). С практической точки зрения антибликовые свойства экрана настолько хороши, что даже прямое отражение ярких источников света не сильно мешает работе. Никакого существенного двоения отраженных в экране объектов мы не обнаружили, то есть воздушного промежутка в слоях экрана нет, что, впрочем, ожидаемо для ЖК-экрана без сенсорного слоя. При ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило порядка 390 кд/м², при минимальном значении регулировки яркости подсветка выключается совсем, а на первом шаге (при использовании «горячих» клавиш) регулировки от минимального положения яркость равна 7 кд/м². В итоге на максимальной яркости при ярком дневном свете (учитывая сказанное выше про антибликовые свойства) экран остается читаемым, а в полной темноте яркость экрана можно понизить до комфортного уровня. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен справа от глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости в текущих условиях. Двигая ползунок в условиях офиса нам удалось добиться приемлемого результата: в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) — 160 кд/м², в полной темноте — 20 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 390 кд/м². На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном MacBook используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны MacBook и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Отметим приемлемую равномерность яркости и цветового тона белого поля (тут больше под вопросом уже качество объектива). И тестовая картинка: Цветопередача хорошая и цвета в меру насыщенные у обоих экранов, цветовой баланс немного различается. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, и контраст остался на высоком уровне. И белое поле: Яркость под этим углом у обоих экранов заметно уменьшилась (выдержка увеличена в 5 раз), и в случае MacBook Air падение яркости примерно такое же. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо и приобретает легкий фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении примерно одинаковая!): При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля отличная (в центре — курсор мыши): Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — 770:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 25 мс (14 мс вкл. + 11 мс выкл.), переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,29, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости: Эти и все остальные результаты получены под родной для устройства операционной системой без изменения исходных настроек экрана. Напомним, что в этом случае исходные свойства матрицы точно подкорректированы программным способом. Цветовой охват в случае тестовых изображений без профиля или с профилем sRGB практически равен sRGB: Спектры показывают, что светофильтры матрицы плюс какая-то программная коррекция в умеренной степени подмешивают основные цвета друг к другу: В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Заметим, что такие спектры с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерны для экранов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором. Цветовой охват в случае тестовых изображений с профилем Display P3 чуть-чуть больше sRGB: Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Подведем итоги. Экран ноутбука MacBook имеет достаточно высокую максимальную яркостью и обладает очень хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий вполне адекватно. К достоинствам экрана можно причислить отсутствие мерцания экрана, отличную равномерность черного поля, высокую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, цветовой охват sRGB и хороший цветовой баланс. Недостатков у экрана нет. Время работы от батареи Как и год назад, мы использовали для теста автономной работы фильм «Вики Кристина Барселона», купленный в iTunes Store и закачанный на ноутбук в разрешении Full HD. В качестве плеера использовался QuickTime. Фильм воспроизводился зацикленно до выключения ноутбука. Wi-Fi не отключался. Яркость экрана была установлена на 100 кд/м². Результаты — ниже. MacBook 12″ (Mid 2017, младшая конфигурация) MacBook 12″ (Early 2016, младшая конфигурация) MacBook Pro 13″ (Early 2015, младшая конфигурация) Просмотр видео Full HD в QuickTime 10 часов 15 минут 10 часов 10 минут 13 часов 51 минута Разница в результатах новой и про шлогодней моделей не превышает возможную погрешность. Так что в целом продолжительность автономной работы осталась на прежнем уровне. Это вполне нормальный результат, а для ультракомпактного ноутбука даже прекрасный. Но, конечно, надо понимать, что у MacBook Pro результат будет получше. Выводы Обновление MacBook 12″ получилось чисто косметическим: поставили процессор нового поколения, а в остальном все осталось по-прежнему. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, например, потому, что экран здесь прекрасный. Однако по производительности MacBook 12″ по-прежнему уступает моделям линейки MacBook Pro — и очень значительно. Более того, этот ноутбук по-прежнему не подходит ни для серьезной работы (долгая максимальная нагрузка приводит к троттлингу и радикальному падению и без того невысокой скорости), ни для серьезных игр. Однако для целевого применения, не предполагающего основательную работу в видеоредакторах и прочих профессиональных приложениях, его вполне достаточно.

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+