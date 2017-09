Моноблок Apple iMac 27″ (Mid 2017)

Наряду с линейкой iPad Pro компания Apple обновила в 2017 году и все линейки компьютеров под управлением macOS (за исключением Mac Pro). Дизайн моделей остался без изменений, но «начинка» была существенно улучшена. Сегодня мы тестируем самую мощную новинку из представленных в июне — 27-дюймовый Apple iMac. В нашу тестовую лабораторию приехал самый производительный вариант Apple iMac — причем это не одна из базовых конфигураций, а вариант, доступный лишь при заказе через сайт (на момент написания статьи в России эта опция еще не работала). В частности, процессор в нем заменен на Core i7-7700K, объем оперативной памяти увеличен до 64 ГБ, а в качестве накопителя используется двухтерабайтный SSD (вместо стандартного гибридного накопителя). Стоимость предлагаемой конфигурации в США можно увидеть на скриншоте ниже. С одной стороны, это вариант, прямо скажем, нишевый и узкоспециализированный, рассчитанный на тех людей, которым действительно нужен максимум от компьютера и они готовы за это платить серьезные деньги. Конечно, таких людей не так много (в процентном соотношении). Но с другой стороны, для нас именно такой вариант представляет интерес как некий максимум, на который сегодня способны компьютеры Apple (не считая Mac Pro, который с его серверной начинкой вообще отдельная история, и iMac Pro, ожидаемого лишь в декабре). Вот подробный список технических характеристик той модели, о которой пойдет речь далее. Apple iMac 27″ (Mid 2017) Процессор Intel Core i7-7700К (4 ядра, 8 потоков, 4,2 ГГц, Turbo Boost до 4,5 ГГц) Чипсет N/A Оперативная память 64 ГБ DDR4, 2400 МГц Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Дискретная графика AMD Radeon Pro 580 (8 ГБ) Экран 27 дюймов, IPS, 5120×2880, 218 ppi Накопитель SSD, 2 ТБ Оптический привод нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Gigabit Ethernet Беспроводная сеть 802.11a/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth Bluetooth 4.2 Интерфейсы и порты USB 4 × USB 3.0 HDMI 1.4 нет (имеется поддержка через переходник) VGA нет (имеется поддержка через переходник) Thunderbolt 2 × Thunderbolt 3 (через разъемы USB Type-C) Поддержка карт памяти SDXC Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Линейный аудиовыход нет Линейный аудиовход нет Устройства ввода Клавиатура в комплекте есть (Magic Keyboard) Тачпад по умолчанию Magic Trackpad 2 в комплекте отсутствует, но может быть включен вместо Magic Mouse 2 Дополнительные устройства ввода Touch Bar нет Touch ID нет IP-телефония Веб-камера FaceTime HD Camera (720р) Микрофон есть Аккумулятор нет Габариты (см) 51,6×65,0×20,3 Масса без периферии 9,44 кг Вот информация об этой модели в операционной системе OS X: Итак, основой модели, попавшей к нам на тест, является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700K (Kaby Lake). Этот процессор имеет базовую тактовую частоту 4,2 ГГц; в режиме Turbo Boost частота может повышаться до 4,5 ГГц. Размер его кэша L3 составляет 8 МБ, а расчетная максимальная мощность — 91 Вт. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630, базовая тактовая частота которого составляет 350 МГц, а максимальная (в режиме Turbo Boost) — 1,15 ГГц. Подобающая уровню топового моноблока дискретная графика — AMD Radeon Pro 580 (8 ГБ). Моноблок комплектуется 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Память в новом iMac работает на частоте 2400 МГц. А емкость SSD-накопителя составляет 2 ТБ. В стандартной конфигурации этой модели используются процессор Core i5 с базовой частотой 3,8 ГГц (в режиме Turbo Boost — до 4,2 ГГц), 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и гибридный накопитель Fusion Drive общей емкостью 2 или 3 ТБ. Коммуникационные возможности моноблока определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Также моноблок оснащен встроенной веб-камерой 720р. Мы не будем описывать дизайн и комплектацию, поскольку они не претерпели изменений по сравнению с предыдущим поколением iMac, так что предлагаем вам прочесть наши статьи про iMac 5K и iMac 4K 2015 года. В этом же материале мы сосредоточимся на производительности, которую протестируем по нашей новой методике, и качестве дисплея. Подробное описание методики тестирования производительности вы можете найти здесь и здесь, поэтому в данной статье мы не будем обосновывать необходимость тех или иных тестовых сценариев, равно как и пояснять их порядок и задачи, а перейдем непосредственно к описанию результатов. Тестирование производительности в Final Cut Pro X и Compressor iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Тест 1 — стабилизация 4К (мин:сек) 15:22 26:42 43:15 Тест 2 — стабилизация Full HD (мин:сек) 11:19 18:56 14:55 Тест 3 — картинка в картинке (мин:сек) 05:59 04:48 08:33 Тест 4 — финальный рендеринг через Compressor (мин:сек) 06:41 06:15 06:17 В нашем основном тестовом наборе результаты получились весьма интересными. В стабилизации видео 4К новый iMac существенно обогнал предыдущего рекордсмена — MacBook Pro 15″ (Late 2016). Правда, мы не можем сравнить производительность новинки с непосредственным предшественником — iMac 27″ 2015 года, поскольку тогда у нас еще не было этой методики. Но превосходство в тестах стабилизации над самым мощным на сегодняшний день ноутбуком с дискретной графикой все равно впечатляет. А вот следующие два теста уже демонстрируют весьма странные результаты. При создании видео «картинка в картинке» iMac уступил MacBook Pro 15″ 2016 года, а при финальном рендеринге через Compressor проиграл даже позапрошлогоднему ноутбуку. В чем же дело? Скорее всего, проблема в троттлинге. Моноблок, оснащенный десктопной начинкой (а не ноутбучной, как обычно бывает у моноблоков, включая iMac), перегревается в тестах стабилизации, и когда доходит до последних тестов методики, частоты снижаются и результат оказывается хуже ожидаемого. Что это значит с практической точки зрения? Что хотя производительность iMac 27″ 2017 года действительно рекордна для моделей с macOS (за исключением Mac Pro), длительная работа под максимальной нагрузкой не оптимальна с точки зрения результата: моноблок перегревается и сбрасывает частоты. BlackMagic DaVinci Resolve Еще одно профессиональное приложение для работы с видео — BlackMagic DaVinci Resolve. Мы использовали версию 12.5. И вот что получилось: iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) BlackMagic DaVinci Resolve (мин:сек) 01:50 03:24 05:26 Результат в DaVinci Resolve наглядно демонстрирует превосходство десктопной модели над самыми производительными ноутбуками Apple предыдущих поколений. Здесь даже комментировать нечего. Компиляция Перейдем к компиляции — типичной задаче для программирования. iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Компиляция Python 2, мин:сек 0:31 0:40 0:42 Здесь тоже результат предсказуемый, хотя нельзя сказать, что отличие — в разы. Но все же вкупе с остальными результатами этот тоже довольно красноречивый. Браузерные бенчмарки: JetStream Теперь перейдем к бенчмаркам. Начнем с браузерного JavaScript-бенчмарка JetStream. В качестве браузера использовался Safari. iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Баллы (больше — лучше) 350,63 240,62 219,03 И здесь расклад повторяется. Geekbench iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Одноядерный 64-битный режим (больше — лучше) 5872 4166 4175 Многоядерный 64-битный режим (больше — лучше) 20234 13291 13541 Geekbench подтверждает, что использованные процессор и видеоускоритель в новом iMac 27″ быстрее всего, что применялось в компьютерах Apple раньше. GFX Benchmark Metal Далее у нас тестирование 3D-графики, и первым идет бенчмарк GFX Benchmark Metal. Ниже представлены подробные результаты тестирования. GFX Benchmark 3 iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) 1440р Manhattan 3.1.1 Offscreen, fps 217,8 68,5 44,5 Manhattan 3.1, fps 47,0 32,0 24,9 1080p Manhattan 3.1 Offscreen, fps 358,6 120,1 55,8 Manhattan, fps 68,5 48,9 38,8 1080p Manhattan Offscreen, fps 422,8 163,6 60,1 T-Rex 119,5 105,6 59,0 1080p T-Rex Offscreen, fps 712,8 301,9 103,1 Напонмним, что в режиме Offscreen все участники занимаются рендерингом одной и той же картинки (разрешения 1440р или 1080p, как указано в названии теста). Таким образом, это «чистое» сравнение производительности, и тут AMD Radeon Pro 580 на голову выше соперников. В парных тестах режима Onscreen используется «родное» разрешение экрана участников тестирования, то есть тест показывает, насколько хорошо они справляются с игрой в реальных условиях. Здесь тоже наблюдается заметное превосходство iMac 27″ над старыми MacBook Pro, но разница меньше, то есть разрешение 5K «тянуть» тяжелее (что логично). CompuBenchCL Последний бенчмарк, тестирующий GPU-производительность — Compubench. Здесь, среди прочего, важна возможность протестировать OpenCL-производительность и любого из GPU (дискретного и интегрированного), и CPU. Итак, вот результаты. Первое число — это данные теста с помощью мощного дискретного ускорителя, второе — интегрированный GPU, а последнее число — это CPU. CompuBenchCL iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Face Detection, MPixels/s 100,5 / 30,7 / 6,56 33,6 / 26,0 / 4,96 25,8 / 17,1 / 4,84 TV-L1 Optical Flow, MPixels/s 23,27 / 4,36 / 2,06 6,56 / 3,17 / 1,60 5,69 / 5,93 / 1.61 Ocean Surface Simulation, fps 1172 / 353 / 105,5 575 / 261 / 75,9 528 / 358 / 84,1 Particle Simulation - 64k, MInteractions/s 636 / 281 / 51,6 284 / 173 / 40,1 220 / 188 / 39,7 Video Composition, fps 112,2 / 20,1 / 3,12 48,1 / 17,7 / 2,13 36,7 / 19,0 / 2,11 Bitcoin Mining, MHash/s 659 / 36,9 / 8,24 163 / 31,0 / 5,61 123 / 30,1 / 5,76 В общем, расклад похож на GFX Benchmark: новинка в разы обгоняет ноутбуки, причем внешний GPU опять на голову превосходит соперников, а преимущество CPU скромнее, но тоже фиксируется однозначно. Обратите внимание на подтест Bitcoin Mining. BlackMagic Disk Speed Если перечисленные выше бенчмарки помогают нам оценить производительность CPU и GPU, то BlackMagic Disk Speed ориентирован на тестирование накопителя — скорости чтения и записи файлов. Здесь мы тоже получили очень любопытный результат. Судя по BlackMagic Disk Speed, у нового iMac, оснащенного SSD-накопителем, скорость чтения и записи файлов даже чуть выше, чем у MacBook, хотя и у них был существенно лучший результат, чем у предыдущих моделей. В приведенной таблице представлены результаты протестированных моделей. iMac 27″ (Mid 2017) MacBook Pro 15″ (Late 2016) MacBook Pro 15″ (Mid 2015) Скорость записи / чтения, МБ/с (больше — лучше) 2000 / 2198 1900 / 2000 741 / 1776 Итак, по этой части iMac 27″ 2017 года тоже в лидерах. Игры Для тестирования производительности в играх мы используем Deux Ex: Human Revolution и World of Tanks: Blitz, запускаемые через утилиту Count It. Ниже вы видите график запуска Deux Ex: Human Revolution. Сама игра начинается там, где график более-менее ровный. Во время самой игры количество кадров в секунду держится в основном выше 100 fps. Значит, игра на максимально возможных настройках (а именно их мы и выставили) будет идеально комфортна. Что касается World of Tanks: Blitz, здесь картина столь же однозначна, хотя количество кадров в самой игре ограничено значением 60 в секунду. Именно их мы и наблюдали. Глубокое падение на графике ниже — это момент демонстрации заставки во время запуска игры, так что учитывать стоит только дальнейшие данные. В общем, игровая производительность iMac 27″ (Mid 2017) на данный момент образцовая для компьютеров Apple, и все игры, доступные в Mac App Store, будут на этой модели идти без малейших проблем. Правда, отметим довольно высокий уровень шума и нагрева моноблока под нагрузкой, но игр это касается в меньшей степени, чем видеомонтажа. Экран Новый iMac оснащен IPS-экраном с диагональю 27 дюймов и разрешением 5120×2880, что дает плотность точек 218 ppi. Такие же параметры были и у прошлого iMac 5K 27″. Экран прикрыт стеклянной пластиной с зеркально-гладкой поверхностью, и, судя по отражению в нем объектов, имеет очень эффективный антибликовый фильтр. В итоге сохраняется очень высокая четкость изображения, разумеется, нет никакого «кристаллического» эффекта (локальной вариации яркости) и отражения в экране не мешают работе. Между стеклом и поверхностью матрицы, возможно, есть воздушный промежуток, но утверждать это категорично мы не беремся. При ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило 500 кд/м², минимальное — 3,8 кд/м². В итоге на максимальной яркости даже при ярком дневном свете (учитывая сказанное выше про антибликовые свойства) экран остается читаемым, а в полной темноте яркость экрана можно понизить до комфортного уровня. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен слева от глазка фронтальной камеры). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости в текущих условиях. Двигая ползунок в условиях офиса и в темноте нам удалось добиться приемлемого результата: в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) — 210-300 кд/м², в полной темноте — 32 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 500 кд/м². На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном Apple iMac используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Просто для иллюстрации приведем фотографию, на которой на экран Apple iMac выведена тестовая картинка с интегрированным профилем sRGB: Черное поле при отклонении по диагонали высветляется слабо и приобретает легкий фиолетовый оттенок. При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, но назвать ее идеальной нельзя (по центру — курсор мыши): Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — 1000:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 17 мс (10 мс вкл. + 7 мс выкл.), переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 43 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,24, что незначительно выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая почти не отклоняется от степенной зависимости: Эти и остальные результаты получены, если не указано другое, под родной для устройства операционной системой без изменения исходных настроек экрана и для тестовых изображений без профиля или с профилем sRGB. Напомним, что в этом случае исходные свойства матрицы точно подкорректированы программным способом. Цветовой охват практически равен sRGB: Спектры показывают, что программная коррекция в нужной степени подмешивает основные цвета друг к другу: Заметим, что такие спектры нередко встречаются в мобильных и не очень мобильных устройствах Apple и других производителей. По всей видимости, в подобных экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства, не поддерживающего управление цветом, широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. В данном случае управление цветом присутствует, поэтому вывод изображений, в которых прописан профиль sRGB или не прописано вообще никакого профиля, выполняется с коррекцией охвата до sRGB. В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Родным для большинства современных устройств Apple является цветовое пространство Display P3 с немного более насыщенными зеленым и красным цветами в сравнении с sRGB. Пространство Display P3 основано на SMPTE DCI-P3, но имеет точку белого D65 и гамма-кривую с показателем примерно 2,2. Действительно, дополнив тестовые изображения (файлы JPG и PNG) профилем Display P3, мы получили цветовой охват шире sRGB (вывод в Safari): Отметим, что координаты первичных цветов практически в точности совпали с теми, что прописано для стандарта DCI-P3. Охват этот отличается от Adobe RGB: красный в Display P3 чуть более насыщенный, а зеленый, можно считать, менее насыщенный. Смотрим на спектры в случае тестовых изображений с профилем Display P3: Видно, что в этом случае никакого значимого перекрестного подмешивания компонент не происходит, то есть это цветовое пространство является родным для экрана Apple iMac. Баланс оттенков на шкале серого очень хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Подведем итоги. Экран моноблока Apple iMac (2017) имеет очень высокую максимальную яркость и обладает великолепными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться в условиях яркого внешнего освещения. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана можно причислить отсутствие мерцания подсветки, хорошую равномерность черного поля, отличную стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и высокую контрастность. В совокупности с поддержкой со стороны ОС на экране Apple iMac по умолчанию правильно отображаются картинки с прописанным профилем sRGB или без него (считается, что они sRGB), а вывод изображений с более широким охватом возможен в границах охвата Display P3. Значимых недостатков у экрана нет. Выводы У нового iMac есть только одна значительная проблема: это перегрев при высокой нагрузке, что тут же дает снижение производительности (впрочем, недостаточно сильное, чтобы работа становилась некомфортной или неэффективной). Если же время максимальной нагрузки дозировать (а именно так обычно и бывает, даже при видеомонтаже), то iMac, оснащенный десктопной начинкой, причем топовой, продемонструет свои возможности во всей красе. Вплоть до выхода iMac Pro в декабре 2017 года протестированная нами модель будет самым производительным компьютером под управлением macOS (за исключением, скорее всего, Mac Pro с серверной начинкой). Добавим к этому великолепный дисплей, а также сохраняющий актуальность дизайн корпуса — и получим, пожалуй, лучший моноблок на сегодняшний день. И самый дорогой, конечно. Но тут уж стоит подбирать под свои задачи оптимальное решение. Такая производительность, как у протестированной нами модели, целесообразна только для профессиональных применений — типа того же видеомонтажа. Все остальное, включая игры, можно с не меньшим успехом использовать на более доступных в плане цены конфигурациях iMac.

