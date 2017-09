Стационарный внешний винчестер Seagate Game Drive Hub for Xbox Восемь быстрых терабайт не только для Xbox

Методика тестирования

накопителей образца 2016 года Первые винчестеры на пластинах диаметром 3,5 дюйма создавались во многом из-за попыток производителей выпускать портативные (или, хотя бы, «переносимые») компьютеры, но в дальнейшем их судьба оказалась неразрывно связана со стационарными. Причина проста: технический прогресс, с одной стороны, позволил разработать для ноутбуков и подобных компьютеров еще более экономичные и компактные устройства, а с другой — сделал архаикой некогда стандартный диаметр 5,25 дюйма. Последние попытки «оживить» его наблюдались 20 лет назад, но оказались неудачными. В итоге многие нынешние пользователи компьютеров оперируют понятиями «настольных» и «ноутбучных» винчестеров, подразумевая под таковыми именно 3,5″ и 2,5″ — прочие форм-факторы просто прошли мимо них или оказались забыты :) Долгое время такое положение дел производителей винчестеров вполне устраивало — продажи настольных компьютеров росли медленнее, чем ноутбуков, но, все же, росли. На многих рынках (на нашем, например) еще 10-15 лет назад именно на десктопы все еще приходились основные продажи, а в каждом десктопе был как минимум один такой винчестер. Иногда и несколько, причем покупались и отдельно — для модернизации старых компьютеров, а не только в составе новых систем. А вот позднее идиллия закончилась — продажи настольных компьютеров начали сокращаться не только в относительном, но и в абсолютном исчислении. Сегмент модернизации остался, однако на него требовалось не так и много устройств. Причем все меньше и меньше — по мере сокращения базы в виде систем, куда таковой накопитель вообще мог быть установлен. К тому же, чисто «компьютерное» направление оказалось под ударом других технологий: как только минимальная стоимость твердотельных накопителей достаточной для офисного, например, компьютера емкости стала сравнимой с минимальной стоимостью «настольного» винчестера, так и начали более активно продаваться первые. И неважно, что емкость в их случае была разной — все равно «безумные терабайты» нужны не всем. Поэтому пришлось задумываться о новых рынках — где, как раз «безумные терабайты» нужны, но платить за них покупатели слишком много не готовы. Основными направлениями быстро оказались диски для NAS и ВЖД. В последнем случае, правда, «ноутбучные» модели тоже начали уже мешать, поскольку подросли до 3-5 ТБ, чего уже многим покупателям достаточно, но не нуждаются в отдельных розетках, да и помещаются в карман. Однако не всегда это важно. Особенно если рассматривать не только сферу «традиционных» компьютеров. Вот, например, игровая приставка. Устройство относительно небольшое, но, как правило, стационарное — используется совместно с телевизором. Впрочем, может иногда и переезжать с места на место (от домашнего телевизора к дачному и т.п.), но в пути не используется. А где используется, там обычно и розетки есть, и все остальное. Нужен ли приставкам внешний винчестер? Уже скорее да, чем нет. В частности, Xbox One долгое время продавалась исключительно в одной версии — с винчестером на 500 ГБ, чего в современных условиях достаточно на десяток игр. Только год назад в продажу начали поступать Xbox One S с тремя вариантами накопителя: 500 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ, но это полным решением проблемы назвать сложно, а на уже проданных приставках оно никак не сказывается. Тем более, место зачастую нужно не только для игр — в частности Xbox отлично работает и как видеоплеер (причем в One S к поддерживаемым форматам добавились и рассчитанные на 4К), так что фильмы, музыку и прочее тоже многие владельцы хранят на приставке. Может ли решить проблему внешний жесткий диск? Да — может: поддержка таких накопителей заложена в Xbox One еще с первого поколения консоли. Некоторые это знают и пользуются. Внимание остальных нужно привлекать специально. Например, выпуская специальные ВЖД, ориентированные на работу с приставками. Пусть даже просто в виде рыночного позиционирования — как наш сегодняшний герой. Форма и содержание Game Drive Hub внешне выглядит как традиционный внешний винчестер — чем, собственно, и является. Сама коробочка имеет габариты 198×118×41 мм — для этого класса устройств ничего необычного. Накопители на базе ноутбучных винчестеров компактнее: например размеры недавно изученного нами Seagate Backup Plus составляли 114,5×78×20,5 мм, но там речь шла лишь о 5 ТБ, а в Game Drive Hub помещается 8 ТБ, причем по сравнимой цене. Собственно, поэтому компанией и выбрана такая емкость — кому нужна портативность, тот может приобрести «обычный» Game Drive на 2 или 4 ТБ, а кому не нужна, тот может сэкономить на стоимости хранения информации: таковая как раз продолжает оставаться конкурентным преимуществом «настольных» винчестеров. Слово «Hub» в названии модели неспроста — накопитель снабжен встроенным USB-хабом, один из портов которого используется для коммутации непосредственно с жестким диском (через популярный контроллер USB—SATA ASMedia ASM1153E), а два выведены на лицевую панель. При использовании «по-назначению» это довольно удобно: Xbox One снабжается всего тремя портами USB 3.0, причем два из них расположены сзади приставки. Спереди лишь один, да и то — только в Xbox One S: в оригинальной версии консоли и он сбоку. Соответственно, покупка Game Drive Hub позволяет решить не только проблему с дисковым пространством, но и с USB-портами — их после подключения накопителя становится на один больше, чем было, да еще и местоположение этой пары может быть более удобным. Стоит отметить, что у накопителя есть «родственник» в обычной линейке ВЖД Seagate, а именно Backup Plus Hub. Брат, но не близнец: корпуса отличаются только расцветкой (в данном случае черно-белая гамма, хорошо сочетающаяся с Xbox One S), функциональность — идентичная, только во в последнем семействе применяются диски серии Archives HDD на 4, 6 или 8 ТБ, имеющие скорость вращения 5900 об/мин, а в нашем герое, существующем пока в единственной версии на 8 ТБ, обнаружилась настоящая Barracuda Pro (конкретно — ST8000DM004) на 7200 об/мин. Как известно, при прочих равных большая скорость вращения позволяет получить и немного более высокую производительность, что (при использовании быстрого интерфейса подключения) может оказать вовсе не лишним. Недостатками же ее обычно считаются более высокое энергопотребление и тепловыделение, однако это еще нужно заметить на практике. В любом случае, даже при интенсивной дисковой нагрузке мы не сумели получить температуру выше 47 °C. На фоне того, что несколько лет назад диски этого форм-фактора в ВЖД Seagate с легкостью уходили за 60 °C, это очень немного. Отметим, что оба «хаба» (и Game Drive Hub, и Backup Plus Hub) в духе современных тенденций никаких аппаратных выключателей питания не имеют: только программное управление по шине. Питание же на дополнительные USB-порты подается всегда, что достаточно удобно — можно, например, заряжать телефон или планшет при выключенной консоли/компьютере. И не обязательно медленно — оба исходящих порта отдают 5 В 1,5 А, а многие современные смартфоны больше «брать» и не умеют. В общем, вопросам удобства покупателя уделено немалое внимание. Вплоть до мелочей — к примеру, компактный блок питания (12 В 3 А, чего с запасом хватает и самому винчестеру, и паре даже самых прожорливых USB-устройств) снабжен аж шестью сменными вилками, так что искать переходник не потребуется, пожалуй, ни в одной стране мира. Даже о том, что круглые штырьки бывают тонкими (как в старых советских розетках) и более толстыми (в современных) не забыли :) Единственное, чего остается пожелать — замены интерфейсного разъема с Micro-USB на более удобный Type-C. Впрочем, для стационарного устройства (которое не предполагается часто «перетыкать») это не слишком важно. Работа с Xbox К сожалению, несмотря на название накопителя, рассказывать тут особо нечего — как уже сказано выше, работа с ВЖД реализована в консолях этого семейства изначально. Все, что им требуется для полной поддержки — накопитель с интерфейсом USB 3.0 и емкостью не менее 256 ГБ. Для всех накопителей семейства Game Drive в целом и Game Drive Hub в частности это заведомо выполняется — но не только для них. А вот каких-либо особенностей обнаружить не удалось. В любом случае консоль видит внешний накопитель, а дальше нужно будет просто сделать выбор — как его использовать. Если для хранения мультимедийных данных, то трогать файловую систему и все записанное не нужно. Если же для расширения встроенного пространства, то накопитель придется переформатировать — после чего пропадет возможность что-либо писать/читать на компьютере: последний с отформатированными под Xbox дисками работать не умеет. Соответственно, стационарный накопитель (например, Game Drive Hub), который планируется использовать с консолью постоянно, лучше как «основной» и инициализировать. Для обмена же данными (если таковой требуется) можно и отдельный накопитель взять — к Xbox одновременно можно подключать два. Допустим, именно как «основной» накопитель мы диск использовать и решили — проинициализировали, указали необходимость применять его для установки новых элементов. Что дальше? Практически ничего — все будет работать точно так же, как и раньше. Просто вместо десятка «тяжелых» игр ААА-класса можно будет одновременно держать установленными полторы сотни таковых. Забыв о деинсталляции и прочем. Разницы во времени загрузки обнаружить не удалось — попытаться сократить ожидание можно разве что подключением внешнего твердотельного накопителя. И такой в серии Seagate Game Drive for Xbox тоже есть, что характерно, но его емкость составляет лишь 512 ГБ, а цена даже выше, чем у Game Drive Hub. Какой-либо другой разницы с внутренним винчестером мы не обнаружили. Уже установленные приложения, кстати, тоже можно перенести с него на внешний, но это большого смысла не имеет. Поэтому мы заодно решили протестировать Game Drive Hub и в качестве «простого» ВЖД — подключив его к компьютеру. В принципе, официально для этого предназначен аналогичный Backup Plus Hub, но, как уже было сказано, в нем используются более медленные винчестеры, а цены в рознице не слишком предсказуемы. В результате чего идея использования «игрового» накопителя в качестве «обычного» может оказаться не менее оправданной, как и использование «обычного» с консолью. Методика тестирования и конкуренты Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением. С кем накопитель сравнить? Других ВЖД на базе «настольных» винчестеров по текущей версии методики мы пока не тестировали, поэтому взяли компактный Seagate Backup Plus 5 ТБ и некоторые результаты BarraCuda Pro 10 ТБ при «непосредственном» подключении к SATA-портам хост-системы. Сравнение с первым устройством покажет нам, что могут дать «большие» пластины кроме дополнительной емкости за те же деньги (с потерей портативности, разумеется). Ну а второе позволит примерно сравнить «черепичные» и «гелиевые» диски в рамках одного семейства хотя бы с поправкой на интерфейс — в конце-концов, в современном мире и это интересно: поскольку к очень многим системам «настольный» винчестер все равно никак не подключишь, кроме как через USB. Производительность в приложениях Пользуясь случаем, в очередной раз повторяем: если уж «рабочие» нагрузки на первом месте, то именно для этого внешние SSD и придуманы. Винчестеры же по понятным причинам в таких сценариях работают намного медленнее. Особенно внешние. Seagate BarraCuda Pro 10 ТБ Seagate Backup Plus 5 ТБ Seagate Game Drive Hub 8 ТБ Windows Defender (RAW), МБ/с 3,12

(6,29) 1,35

(1,43) 1,95

(2,88) Importing Pictures (RAW), МБ/с 13,61

(21,09) 6,10

(7,25) 8,94

(11,68) Video Editing (RAW), МБ/с 20,49

(99,51) 16,11

(42,91) 17,23

(52,04) Windows Media Center (RAW), МБ/с 7,96

(137,86) 7,74

(91,53) 7,79

(99,58) Adding Music (RAW), МБ/с 1,28

(12,83) 1,18

(6,86) 1,25

(10,21) Starting Application (RAW), МБ/с 6,98

(7,38) 2,76

(2,82) 5,05

(5,25) Gaming (RAW), МБ/с 8,21

(14,06) 3,93

(4,92) 5,35

(7,46) При этом сравнение результатов двух режимов работы PCMark 7 показывает, что на наиболее интересных трассах именно сама «механика» и оказывается узким местом. Впрочем, все работает — пусть и небыстро. Так что при необходимости этим тоже можно пользоваться, хотя основной задачей винчестеров давно уже стало хранение больших объемов информации. К которой доступ обычно осуществляется последовательно или близко к тому. Последовательные операции Читать данные накопитель на пластинах большего диаметра и с большей частотой вращения «умеет» быстрее, чем его более компактный собрат. Писать тоже — но только в один поток. Что мешает многопоточным операциям? Вспоминаем, что в обоих сравниваемых винчестерах используется «черепичная» запись, при которой приходится записывать данные не только на «нужную» дорожку, но и обновлять соседние, что сильно замедляет процесс. Для борьбы с этим эффектом Seagate применяет многоуровневую систему кэширования с использованием динамической и флэш-памяти, а также областей пластин с «обычной» PMR-технологией. Вот и выходит, что порядка 100 МБ/с — максимальная производительность всей этой системы, независимо от конкретного винчестера. Работа с большими файлами Но в целом при чтении больших объемов информации это не мешает: хороший «стационарный» ВЖД обгоняет не менее хороший «портативный» не только по емкости, но и по скорости примерно в полтора раза. Да и гелиевую «десятку», подключенную по SATA-интерфейсу при многопоточной работе удалось практически догнать. С записью, как и следовало ожидать после низкоуровневого теста, все иначе — на деле мы протестировали то, что Seagate называет «многоуровневым кэшированием»: именно в эту систему нейтрализации вредных последствий черепичной записи производительность и уперлась. В итоге и столь привычной для винчестеров симметричности операций записи и чтения не наблюдается. За счет большей производительности на операциях чтения, ВЖД на базе «настольного» винчестера оказывается более быстрым, чем портативный родственник. Но за счет записи работает медленнее, чем BarraCuda Pro 10 ТБ при подключении к SATA. Впрочем, это явно не проблемы интерфейса, как уже было сказано выше, а особенности технологии. Причем для внешнего винчестера куда менее критичные, чем для внутреннего. Итого Как уже было сказано выше, позиционирование накопителя «для Xbox» в первую очередь нужно для его продвижения на рынке: что эти консоли отлично работают с ВЖД («излечиваясь» от нехватки места на встроенном винчестере без каких-либо потерь), многие их владельцы просто не знают, а увидев в продаже ориентированное на такое использование устройство, могут задуматься о его приобретении. В общем же привязываться к этому позиционированию не стоит, Game Drive Hub — универсальный внешний винчестер с интересной дополнительной функциональностью. К тому же у него достаточно высокая производительность и очень высокая емкость — не только с точки зрения сегодняшнего дня, но и как запас на будущее. Использовать же его можно хоть с Xbox, хоть как домашнее дополнительное хранилище для ноутбука (встроенный хаб для этого тоже полезен). На практике можно выбирать между ним и Backup Plus Hub (благо по устройству и функциональности эти накопители почти идентичны), и здесь уже определяющими будут конкретные розничные цены, поведение которых не всегда предсказуемо. Рекомендованная производителем цена Game Drive Hub отличается от аналогичной на Backup Plus Hub 8 ТБ лишь на одну тысячу рублей, что не так много с учетом использования в «игровом» ВЖД более быстрого винчестера.

