Винчестеры Seagate от Barracuda 7200.11 до BarraCuda

Как смотрятся «допотопные» модели с точки зрения современности?

Тестируя недавно пару винчестеров Seagate, мы обратили внимание на заметное отставание BarraCuda 3 ТБ от накопителей большей ёмкости с той же скоростью вращения пластин и аналогичной плотностью записи (причем по сравнению с продукцией уже всех производителей). Понятно, что сам по себе винчестер не новый (фактически аналогичные модели выпускаются с 2013 года), однако такая разница в результатах несколько нетипична: мы уже привыкли к тому, что винчестеры с одинаковыми ТТХ ведут себя примерно одинаково. Причем «одинаковость» в плане емкости не требуется — увеличение числа пластин скорость не увеличивает. Критична именно емкость одной пластины, т. е. при сохранении ее физических размеров — плотность записи. И, разумеется, скорость вращения пакета жестких дисков.

О том, как эти факторы влияют на производительность, мы уже писали подробно семь лет назад — с тех пор ничего не изменилось. Скорость вращения не изменилась даже количественно: ранее массовые винчестеры существенно «пришпорились» с 3600 об/мин до 7200 об/мин, но именно это значение так и осталось стандартным. Более того, в некоторых семействах дисков произошел даже своеобразный откат назад, так что 7200 — это максимум. Больше бывает в некоторых корпоративных моделях с пластинами уменьшенного диаметра, но попытки продвигать их на массовый рынок (некогда довольно успешное семейство WD Raptor) уже прекратились вследствие невозможности конкурировать с твердотельными накопителями. А вот рост емкости пластин продолжался — за счет этого долгое время росла и емкость устройств (особенно во времена, когда пять дисков в один корпус помещать «умели» не все — это сейчас «шестиблиновые» модели удивления уже не вызывают). Причем речь шла не только о максимальной, но и о минимальной емкости — что тоже было актуально. А освоение более плотных пластин быстро приводило к полной смене ассортимента у всех производителей — малоемкие не были экономически оправданы.

Сейчас, как мы уже видели, все не так. На рынке одновременно существуют накопители с пластинами и по 1 ТБ, и по 1,2 ТБ, а в топовых моделях емкость каждой пластины доведена уже примерно до 1,5 ТБ. Почему их не применяют в младших моделях накопителей? Во-первых, они дороги в производстве. По сути, весь рост последних лет достигнут постепенными экстенсивными улучшениями — «вылизыванием» производства самих пластин и головок. Соответственно, использование емких пластин оправдано только там, где без этого обойтись совсем невозможно. Во-вторых, использовать дорогие пластины в моделях начального уровня и не требуется: среди экономных пользователей до сих пор популярны емкости в 1-2 ТБ, а это простой и дешевый накопитель на (тоже дешевых) пластинах по 1 ТБ. Удорожать его нет никакого смысла — наоборот, хотелось бы подешевле :)

Какой момент следует считать переломным? Как нам кажется, знаменитый «потоп». До этого момента винчестеры практически не испытывали никакого давления со стороны накопителей других типов, поэтому продолжали эволюционно развиваться. Потом на некоторое время из-за дефицита на первое место вышла цена — покупателям нужно было хоть что-то. Кстати, именно это дало внезапный толчок активному использованию твердотельных накопителей в бюджетных компьютерах — емкость младших SSD стала уже достаточной для того же «офисного ПК», «безумные терабайты» в нем не требовались, а вот цена на такие SSD оказалась сопоставимой с младшими же винчестерами. Энтузиасты тоже прекратили процесс замены винчестеров на более емкие, отложив его до лучших времен, и это тоже позволило повысить продажи SSD — надо же было на что-то тратить освободившиеся деньги. Затем ситуация на рынке нормализовалась, но... Поезд уже ушел. Фактически дальнейший рост производительности (пусть даже такой медленный, какой наблюдался в первом десятилетии века) оказался невостребованным: для существенного увеличения производительности системы хранения данных начали использоваться накопители других типов, уже «распробованные» некоторыми пользователями (классическая ситуация из разряда не было бы счастья, да несчастье помогло). Винчестер из оперативного хранилища превратился во вспомогательное, от которого требовалась только высокая емкость. К тому же нередко главным хранилищем данных в пределах домохозяйства стал NAS, а не ПК, так что скорость ограничивали и сетевые интерфейсы. И по-прежнему сохранялся спрос на небольшие винчестеры (в готовые компьютеры начального уровня и сейчас часто ставят только одиночный винчестер на 1-2 ТБ), покупателям которых производительность бы пригодилась — но только если за нее не нужно переплачивать, цена важнее. Поэтому такие модели отстают от наиболее емких (и, соответственно, самых технологичных) устройств.

А вот как они соотносятся со старыми моделями, выпускавшимися на рубеже десятилетий или чуть позже? Емкость все же хоть немного, но подросла — в те годы упомянутые 1-2 ТБ обеспечивали лишь топовые модели, а не начальные. Что касается производительности, то тут ничего априори не скажешь — надо тестировать. Плотность записи немного, но увеличилась — значит, и на преимущество в скорости можно рассчитывать, хотя и небольшое. А удешевление конструкции и внедрение «длинных» секторов, напротив, должны были «сыграть в минус». В общем, мы решили провести практическое тестирование, благо в «закромах родины» нашлось некоторое количество довольно показательных «старичков». К которым мы сейчас и переходим.

Технические характеристики



Seagate Barraсuda 7200.11 ST31500341AS Seagate Barraсuda LP ST32000542AS Seagate Barraсuda XT ST33000651AS Seagate Barraсuda XT ST4000DX000 Seagate BarraCuda ST3000DM008 Форм-фактор 3,5″ 3,5″ 3,5″ 3,5″ 3,5″ Емкость, ТБ 1,5 2 3 4 3 Скорость вращения шпинделя, об/мин 7200 5900 7200 7200 7200 Объем буфера, МБ 32 32 64 64 64 Количество головок 8 8 10 10 6 Количество дисков 4 4 5 5 3 Интерфейс SATA300 SATA300 SATA600 SATA600 SATA600 Энергопотребление (+12), А 0,52 0,295 0,52 0,99 0,75 Энергопотребление (+5), А 0,72 0,215 0,72 0,75 0,75

Винчестеры выпущены в разные годы, и большинство моделей являлись когда-то топовыми в линейках. И лишь самый современный ST3000DM004, как уже было сказано, сейчас ближе к «начальному» уровню. ST2000542AS выделяется сниженной скоростью вращения пластин, относясь к линейке Barracuda LP — нам бы больше подошла аналогичная по устройству Barracuda ХТ, но ее за давностью лет обнаружить не удалось. Впрочем, в Seagate всегда утверждали, что скорость вращения в 5900 об/мин (вместо более стандартных 5400) была выбрана специально, чтобы такие винчестеры не отставали от семейства 7200.11, да и наши тесты тех времен это подтверждали. Как все будет выглядеть в новом программном окружении — проверим. А две емкие Barracuda XT — фактически вершины «допотопного винчестеростроения»: их аналогом является уже BarraCuda Pro на 10 ТБ, т. е. лучшее, что компания способна выпускать в определенный момент времени. Насколько хватило запаса производительности — проверим.

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Для современных «многотерабайтников» это уже атипичные нагрузки, но если у человека сохранился и работает старенький винчестер, то, скорее всего, он один и работает. И, как видим, замена его на новенький сравнимой емкости ничего не даст — можно даже потерять. Разве что рассыпавшиеся от старости 7200.11 (все-таки этим устройствам уже лет по 10 в среднем) или ранние LP менять можно безбоязненно и не без некоторого бонуса в плане скорости. Топовые же ХТ даже быстрее, чем нынешние младшие BarraCuda, так что покупать вместо первых последние можно в основном в целях ремонта (емкость-то тоже не увеличится), но, желательно, SSD к системе тоже при этом добавить.

Низкоуровневая оценка PCMark 8 подтверждает сказанное.

Равно как и предыдущая версия пакета.

Seagate Barraсuda 7200.11 ST31500341AS Seagate Barraсuda LP ST32000542AS Seagate Barraсuda XT ST33000651AS Seagate Barraсuda XT ST4000DX000 Seagate BarraCuda ST3000DM008 Windows Defender (RAW), МБ/с 1,8

(2,54) 1,77

(2,47) 1,99

(2,93) 2,44

(4,03) 1,8

(2,53) Importing Pictures (RAW), МБ/с 7,04

(8,62) 8,22

(10,47) 9,68

(12,95) 9,91

(13,4) 8,62

(11,12) Video Editing (RAW), МБ/с 17,06

(50,34) 17,14

(51,06) 19,09

(73,26) 19,16

(74,42) 19,28

(76,29) Windows Media Center (RAW), МБ/с 7,62

(76,81) 7,72

(88,78) 7,98

(140,66) 7,97

(137,76) 7,99

(144,15) Adding Music (RAW), МБ/с 1,2

(7,53) 1,23

(9,01) 1,24

(9,25) 1,25

(10,3) 1,24

(9,48) Starting Application (RAW), МБ/с 3,18

(3,26) 3,38

(3,47) 4,54

(4,7) 4,4

(4,55) 4,02

(4,15) Gaming (RAW), МБ/с 4,9

(6,53) 5,32

(7,28) 6,18

(9,0) 6,78

(10,34) 5,66

(7,93)

И подробные результаты всех его трасс. Собственно, остается еще раз пожалеть, что не удалось найти самый первый ХТ на 2 ТБ — глядя на результаты аналогичной по конструкции LP, есть подозрение, что при нормальной скорости вращения и он добился бы паритета с современными винчестерами начального уровня.

Последовательные операции

С другой стороны, «освободив» винчестер от роли системного накопителя, видно, что с другими нагрузками современные модели справляются неплохо. Понятно почему — чисто последовательные операции выполняются при прочих равных пропорционально плотности записи. Соответственно, у моделей с пластинами по 600 ГБ и меньше, шансов на «честную конкуренцию» уже никаких.

Время доступа

А вот время доступа остается в том же диапазоне, что и десять лет назад. Только вот секторов по 4К в те годы не было, так что на операциях записи можно даже и потерять — до сих пор. Но немного — порядок величин у всех примерно одинаковый: винчестерный.

Работа с большими файлами

При последовательных сценариях все в соответствии с результатами HD Tach плюс небольшой «бонус за емкость»: тестовый набор оказывается на «самых внешних» (и наиболее быстрых) дорожках. А при псевдослучайном многопоточном любые винчестеры выглядят плохо. Да, собственно, и всегда так было — особенности технологии. 10 лет назад это не мешало — более быстрых массовых устройств на рынке не было. Сейчас уже тоже не мешает — как раз появившиеся и надо задачами такого рода «загружать», а не винчестеры.

Рейтинги

Рейтинги этой программы показывают, что операции чтения за прошедшие годы стали выполняться незначительно быстрее, запись же в целом замедлилась (к чему мы были готовы после тестов времени доступа), так что в общем и целом... современные накопители младших серий практически полностью эквивалентны аналогичным по емкости моделям примерно пятилетней давности. А вот если вспоминать то, что было около 10 лет назад, то хорошо заметно, что производительность выросла куда слабее, чем емкость.

Общий же рейтинг у нас сквозной и наглядно показывает, что старые винчестеры медленнее новых :) И это хорошо. Плохо то, что не настолько уж они медленнее. А то и вовсе не медленнее — если сравнивать не только со старшими представителями линеек (типа BarraCuda Pro или WD Black). Впрочем, даже на их фоне медленными выглядят только совсем старые накопители, и то — раза этак в полтора. В общем, основные изменения на рынке — все-таки увеличение емкости. Остальное — только по остаточному принципу.

Итого

Итак, старый работающий винчестер менять на новый... в общем-то незачем. Неудивительно, что продажи устройств этого класса в последнее время сильно сократились: и новых настольных компьютеров продается меньше, и модернизация старых не требуется. Разумеется, какое-то количество новых винчестеров покупают для замены выходящих из строя, да и потребность части пользователей в объеме хранимых данных тоже растет, но менять работающий винчестер даже десятилетней давности на новый, пока его емкости хватает, не требуется. Если не хватает — просто приобретается новый. И вовсе не обязательно в настольный компьютер — последний уже давно не является единственным устройством хранения и обработки информации, так что наличие выделенного сетевого хранилища постепенно становится необходимостью (по крайней мере для тех пользователей, которые вообще испытывают потребности в хранении большого количества данных). Таким образом, если в других сегментах рынка накопителей какие-то события пока еще происходят, «настольным» винчестерам от этого легче не становится: они продолжают выпускаться и продаваться больше по инерции. Или когда на них влияют упомянутые процессы в других сегментах рынка — все-таки 3,5-дюймовые пластины активно используются в дисках для NAS или как часть СХД «взрослых» серверов, поэтому и приходится наращивать ту же максимальную емкость. А воспользоваться этим могут и пользователи настольных ПК, хотя во главу угла ставятся вовсе не их интересы.