Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 1500 с AVR, ЖК-экраном и портом для управления и мониторинга

В серию APC Back-UPS Pro в настоящее время входит семь моделей источников бесперебойного питания, мощность которых можно выбирать в диапазоне от 550 до 1500 В·А. Все они оснащены ЖК-экраном, на котором отображается различная полезная информация в цифровом и графическом виде, имеют выходные розетки как с батарейной поддержкой, так и обеспеченные только защитой от всплесков напряжения. Система автоматической регулировки выходного напряжения (AVR) позволит реже переходить на работу от батареи, сохраняя ее заряд и продлевая срок службы. Корпуса у всех ИБП башенного типа. Есть и отличия (кроме, конечно, выходной мощности): разное количество выходных розеток и их тип — у одних моделей Schuko, у других С13 (IEC 60320). Но в целом источники очень похожи и внешне, и по функциональности, отличий у них меньше, чем у моделей серии Back-UPS. Нам досталась старшая модель — ИБП APC Back-UPS Pro 1500 ВА с индексом BR1500G-RS, оснащенная выходными розетками Schuko.

Характеристики, комплектация В таблице представлены заявленные характеристики рассматриваемой модели, взятые из русскоязычного раздела сайта производителя и из «Руководства пользователя», а некоторые мы внесли по результатам наших исследований: Технические характеристики ИБП APC Back-UPS Pro 1500 Диапазон входного напряжения,

частота 176–294 В, устанавливаемый 156–300 В

50 / 60 Гц ±3 Гц (автоопределение) Максимальный входной ток 7,0 A Выходное напряжение

частота синхронизированная

частота несинхронизированная 230 В ±8%

50 / 60 Гц ±3 Гц

50 / 60 Гц ±1 Гц Автоматический регулятор напряжения (AVR) есть

188–216 В +11,2%

252–282 В –11,2% Выходная мощность 1500 В·А (865 Вт) Форма выходного сигнала при работе от батарей Ступенчатая аппроксимация синусоиды Время работы от батареи (типовое) при нагрузке 50 Вт: 1 час 49 мин

при полной нагрузке: 4 мин Время переключения Типовое 10 мс, максимальное 12 мс

(в инструкции макс. 10 мс) Функция запуска оборудования без подключения к электросети есть Тип, напряжение и емкость батареи свинцово-кислотная, 2 × 12 В, 9 А·ч *) Максимальный ток заряда 0,8 A **) Типовое время заряда 8 ч Индикация ЖК-дисплей Звуковая сигнализация есть, отключаемая Фильтрация импульсных помех есть Эффективность под полной нагрузкой н/д Выходные разъемы Розетки Schuko: 3 с батарейной поддержкой, 3 только с защитой от всплесков напряжения Дополнительные разъемы для подключения внешнего блока батарей Интерфейс USB + последовательный (через один разъем RJ45) Защита линий передачи данных RJ11 (вход и выход), RJ45 (вход и выход) Размеры (Ш×Д×В) 112×382×301 мм Вес нетто/брутто 13,0 / 13,8 кг Шум < 45 дБ Условия работы влажность 0–95% (без конденсации)

температура от 0 до +40 °C Стандартная гарантия 2 года Описание на сайте производителя APC Back-UPS Pro 1500 Средняя цена T-10563345 Розничные предложения L-10563345-6 *) Обозначено на батарее, на сайте приведена емкость в вольт-ампер-часах – 187 В·А·ч

**) Измерено или выяснено нами

Что не заявлено прямо, на официальном сайте или в руководстве: поддержка стандарта Smart Battery,

совместимость с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC). Как обычно, по мере возможности разберемся во время тестирования. Комплектуется источник кабелем для подключения к USB-порту компьютера (длина 1,95 м), компакт-диском с ПО и документацией, а также инструкцией на нескольких языках, включая русский. ИБП поставляется в коробке из обычного картона с одноцветным оформлением.

Описание Источник выполнен в узком и высоком пластиковом корпусе башенного типа. Расцветка предлагается единственная — матовая черная. В верхней части фронтальной панели расположен ЖК-дисплей с белыми символами на синем фоне, в графическом и цифровом виде показывающий различную полезную информацию. Диагональ экрана около 5 см, значки на нем крупные и хорошо читаемые, запас яркости и контрастности вполне достаточный. Подсветку ЖК-экрана можно сделать либо постоянной, либо автоматически отключаемой при отсутствии активности в течение минуты. На экране отображаются: уровни нагрузки и степени заряда батареи в виде диаграмм,

символы, обозначающие различные режимы — работу от сети/батарей, срабатывание повышающей/понижающей ступени AVR, перегрузку, энергосбережение, отключение звуковых сигналов и т.д.,

цифровые значения для величины входного и выходного напряжений (для выходного показывается еще и частота), мощности нагрузки (в ваттах/киловаттах и в процентах от максимума), ожидаемого при текущем потреблении и уровне заряда батареи времени автономной работы, а также число событий, произошедших с момента последнего отключения ИБП кнопкой Power,

при возникновении разного рода неполадок — код ошибки. На скругленном переходе от верхней плоскости корпуса к передней, над дисплеем, расположены три круглые кнопки с белой подсветкой. Левая управляет звуковыми сигналами, правая выбирает параметр, отображаемый в цифровом поле экрана, средняя включает и выключает ИБП. Пользоваться крайними кнопками вполне удобно, они больше средней и по диаметру, и по высоте, а поскольку расположены все три довольно тесно, то нажать среднюю не так-то просто — наверняка так и задумано, чтобы труднее было случайно выключить источник. Надо еще отметить, что пользоваться кнопками одинаково удобно как при настольном, так и при напольном размещении устройства, а вот наблюдать за экраном, если ИБП расположен на полу или на низкой подставке, будет затруднительно, хотя углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали очень приличные. Кроме описанных выше, кнопки имеют и другие функции: они позволяют программировать режимы работы ИБП. Как именно это делается, подробно написано в инструкции. На лицевой панели выделяется вертикальная декоративная вставка из тонированного оргстекла, которая, в частности, защищает ЖК-экран. По бокам вставки находятся вентиляционные прорези, еще одна область с прорезями находится в передней части верхней поверхности. Задняя стенка практически полностью занята различными органами. Прежде всего, это две группы с тремя выходными розетками Schuko (их в быту часто называют «евророзетками») в каждой. Одна группа обеспечена только защитой от всплесков напряжения (Surge Only), а вторая еще и AVR, и резервным питанием от батарей. Таким образом, к ИБП можно подключать самые различные устройства, в том числе с потреблением, превышающим заявленный для источника максимум (подробности уточним ниже). Помимо способа защиты, есть и еще одно деление розеток: верхняя в группе с батарейной поддержкой помечена «Master», а ряд других имеют отметку «Controlled by Master», то есть управляющая и управляемые. К первой подключается основное устройство, к управляемым — прочие нагрузки, работа которых прямо зависит от основного устройства. Если для ИБП включен режим энергосбережения, то при выключении «мастера» или его переходе в режим с малым потреблением управляемые нагрузки также будут отключены, а включаться будут вместе с ним. Но в обычном режиме состояние группы розеток Surge Only не зависит ни от Master, ни даже от кнопки Power источника: напряжение на них присутствует всегда, когда кабель ИБП подключен к внешней питающей сети. Розетки Schuko позволят подключать оборудование штатными кабелями или внешними блоками питания, имеющими встроенную вилку. Вот только зазор между розетками в группах всего около 1 см, и такой БП может перекрыть доступ к соседним розеткам. В верхней части задней стенки находятся область с вентиляционными прорезями и различные разъемы: пары входных и выходных RJ11 и RJ45 для подключения коммуникационных линий с целью защиты от всплесков напряжения, коннектор для внешней аккумуляторной батареи, а также порт для подключения ИБП к компьютеру с целью управления и мониторинга, выполненный в виде еще одной розетки, но не RJ45, а RJ50 (10P10C). Особо отметим: это не восьмиконтактный разъем сетевой карты, которой в моделях данной серии нет, а именно розетка с десятью контактами, которую можно подключить к USB-порту компьютера кабелем из комплекта либо, если необходимо, к последовательному порту, но соответствующий кабель придется покупать дополнительно либо изготавливать самому, если, конечно, удастся найти соответствующий коннектор и устройство для обжима. Между рядами розеток находится шток автоматического предохранителя, защищающего внешнюю сеть от перегрузок и коротких замыканий в цепях ИБП, а из расположенного в самом низу отверстия выходит кабель длиной 1,5 м для подключения к внешней питающей сети, место выхода снабжено защитой от перетирания. На задней стенке есть и винт для подключения заземления — в инструкции он почему-то назван болтом, но у нас был именно винт. В отношении него в инструкции написано (цитата): «Подключите провод заземления для защиты от всплесков напряжения дополнительных устройств таких как стабилизаторы напряжения в сети и линии передачи данных». Вообще-то сама конструкция вилок и розеток Schuko (а на входном кабеле источника именно такая вилка) подразумевает, что сначала подключается защитное заземление PE, и лишь потом контакты фазы и нейтрали. Возможно, этот винт/болт предусмотрен для сохранения защиты в случае, если ИБП либо подключается к розетке без заземления, что вообще-то является нарушением норм безопасности, либо его входной кабель вообще отключен. А внутри источника винт соединен с общей цепью PE. Боковые поверхности корпуса сплошные, без вентиляционные прорезей, что позволит ставить ИБП вплотную к вертикальным поверхностям. На днище есть только крышка батарейного отсека, а также наклейка с информацией о модели и серийным номером. Роль ножек выполняют небольшие выступы, лишенные каких-либо амортизирующих наклеек.

Внутреннее устройство В отличие от недавно опробованного нами ИБП из серии APC Back-UPS, для Back-UPS Pro нет запрета, даже формального, на самостоятельную замену батареи, а крепеж корпуса не закрыт стикерами, повреждение которых лишает гарантии. Однако попасть внутрь источника не так-то просто. Помимо шести саморезов на задней стенке, нужно удалить еще два, находящихся на краю батарейного отсека (сам батарейный блок, конечно, следует извлечь). Но и после этого разъединить боковины корпуса не получится, нужно удалить лицевую панель — она крепится защелками, обращаться с которыми надо очень аккуратно. Тогда спереди станут доступны еще три самореза. На этой панели закреплена плата с кнопками и индикатором, к которой подходит шлейф, довольно короткий. Но он заканчивается разъемом, который можно извлечь для удобства дальнейших манипуляций. Наиболее крупные компоненты закреплены на левой боковине корпуса, отложить правую крышку в сторону помешают провода, идущие к отсеку для батареи; пытаться отсоединить их от платы не надо, достаточно вынуть коннектор из прорези в стенке отсека. Самая тяжелая деталь (кроме, конечно, батарей) — трансформатор системы AVR, он находится в верхней части корпуса, ближе к лицевой панели. Электроника собрана на одной большой плате, находящейся в задней части источника. Есть еще две маленькие платки, на них распаяны элементы защиты для телефонной линии и LAN, а также интерфейсный разъем RJ50. Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов реализованы на полноценном LC-фильтре и варисторах. Провода в цепях входа и выхода снабжены ферритовыми кольцами. В преобразователе используются мощные полевые транзисторы IRF2805, закрепленные на индивидуальных алюминиевых радиаторах. Часть платы, на которой расположены преобразователь и зарядное устройство, то есть потенциально самые нагревающиеся элементы, закрыта общим пластиковым кожухом c П-образным сечением, играющим роль воздуховода, на внутреннем срезе которого установлен вентилятор размером 80×80×25 мм, который обычным трёхконтактным разъемом подключен к плате. Противоположный срез кожуха примыкает к задней стенке корпуса, на которой в этом месте сделана вентиляционная решетка. Все это расположено в верхней части корпуса. Схема охлаждения получается такой: вентилятор через прорези в задней стенке и воздуховод засасывает наружный воздух, охлаждая инвертор, а затем направляет в сторону трансформатора AVR. Выходит поток через прорези в лицевой панели и верхней стенке корпуса. Просто для справки: без кожуха при автономной работе на нагрузку 800 Вт температура самого нагретого радиатора составила 44–45°C.

Вентилятор снят с посадочного места Вентилятор снят с посадочного места Вентилятор включается: сразу после перехода на работу от батареи или включении понижающей/повышающей ступени AVR,

при нормальном состоянии внешней сети, как только нагрузка на выходах с батарейной поддержкой превысит примерно 90% от максимума (при снижении нагрузки вентилятор отключается). Скорость вращения вентилятора, если судить по звуку, не постоянная, в зависимости от режима она меняется в пределах небольших, но достаточных, чтобы заметить это на слух. В случае возникновения проблем с вентилятором на индикаторе отобразится код F08. Наиболее критичными в плане воздействия температуры элементами являются аккумуляторы: нагрев сказывается на их емкости и особенно на долговечности (данные можно найти в datasheet). В ИБП BR1500G-RS они расположены ниже других тепловыделяющих компонентов и не будут сильно ими подогреваться. Заодно за счет веса батарей обеспечивается устойчивость узкого и высокого корпуса — центр тяжести получается расположенным низко. За температурой в батарейном отсеке следит термодатчик, которой можно увидеть на фото: он установлен недалеко от переднего края платы и соединен с ней двумя черными проводами. Среди возможных ошибок, отображаемых на индикаторе, есть и связанный с температурой — F07; непонятно только, почему он отнесен к категории неустраняемых пользователем: неужели недостаточно просто отключить нагрузки и дать источнику остыть? Для коммутаций используются реле производства Song Chuan: четыре 793-P-1C-S на ток до 16 А при 250 В и одно 894H-2CH1-F-S на 12 А при 277 В, все переключающего типа. Такое количество реле потребовалось и для коммутаций в системе AVR, и для управления зависимыми выходными розетками. Расположенный на задней стенке автоматический предохранитель имеет номинал 16 ампер, хотя в спецификации почему-то указан максимальный входной ток 7 А. С учетом того, что для предохранителя указывается предельный рабочий ток, при котором не будет срабатывания (немедленного или хотя бы через несколько секунд), этого будет вполне достаточно не только для розеток с батарейной поддержкой, но и для подключенных к выходам «Surge Only» нагрузок, включая весьма мощные и с большими пусковыми токами, вроде лазерных принтеров класса SOHO. Надо только не забывать, что чрезмерные токи, пусть и кратковременные, могут отрицательно сказываться на контактах реле (в перечне ошибок даже есть код F06 «Сварка реле», устранять который придется в сервисном центре), и разумно подходить к выбору подключаемых к ИБП нагрузок. Батарея В источнике бесперебойного питания BR1500G-RS используется не один аккумулятор, а сменный модуль APCRBC124 из двух батарей, для которого в спецификации емкость приведена не в ампер-часах, а в вольт-ампер-часах — это так называемая емкость батареи по заданному уровню напряжения. Это более объективная характеристика, чем внесистемная единица «ампер-час», поскольку она позволяет напрямую сравнивать разные наборы аккумуляторных ячеек, не интересуясь их количеством и способом подключения — последовательный, параллельный, последовательно-параллельный. В модуле APCRBC124 последовательно соединены два 12-вольтовых аккумулятора: максимальная мощность ИБП высока, и удвоение напряжения батареи позволяет вдвое снизить потребляемые при автономной работе токи. Общая емкость 187 В·А·ч. Интересно, что для использованного в побывавшем у нас ИБП из серии Back-UPS аккумулятора WP7-12 производства Kung Long Batteries на официальном сайте APC ожидаемый срок службы указан 2–4 года, а для модулей APCRBC124 уже 3–5 лет. Скорее всего, в бюджетных моделях попросту используются более дешевые и потому менее качественные батареи. Мы, конечно, поинтересовались, что за аккумуляторы использованы в модуле: это CP1290 производства Vision Group с обозначенной емкостью 9 А·ч. Вновь напоминаем: емкость батареи сильно зависит от тока, и это значение указано для 20-часового разряда, то есть током 0,45 А, который соответствует нагрузкам всего в несколько ватт. Естественно, реальные рабочие токи в ИБП будут на пару порядков больше, а емкость заметно меньше, поэтому надписи вроде «12V 9.0Ah» скорее характеризуют типоразмер батареи, нужный для подбора замены. Например, при автономной работе на нагрузки, превышающие заявленный максимум, но еще не вызывающие срабатывание защиты, потребляемый от аккумуляторов ток приближается к 75–77 А, при этом даже идущие к батарее толстые провода (маркировки на них нет) становятся заметно теплыми. Цепь батареи защищена двумя параллельно включенными предохранителями по 40 А, которые распаяны на плате, то есть их оперативная замена не предусмотрена. Батарейный модуль при подготовке нового ИБП к работе следует подключить. Разъем для подключения находится на верхней (внутренней) стенке батарейного отсека, а сам отсек допускает размещение модуля с поворотом на 180 градусов — именно так он установлен в извлеченном из коробки источнике, и коннектор модуля не соединен с цепью заряда-разряда. Надо всего лишь открыть крышку отсека, вытянуть модуль за выступающие части красной наклейки, повернуть разъемом внутрь и вновь вставить до упора. Закрываем крышку, ИБП готов к включению. Впоследствии извлечению батарейного модуля помогут выступы второй наклейки, зеленой. Заряд по показаниям PowerChute (мы засекали время после разряда на нагрузку 50 Вт, начальный уровень 0%) идет очень бодро: четверть заряда восстановилась за полчаса, для последующих пятидесяти процентов потребовался еще час, а от 0 до 100% процесс в итоге шел 2 часа 3 минуты. Всё это подтверждается индикацией ЖК-дисплея, и немудрено: PCPE только отображает сведения, полученные из источника бесперебойного питания. После разряда на другие нагрузки ситуация очень похожая: показания уровня заряда растут примерно с той же скоростью. И можно было бы сказать, что это отличный результат не только с учетом заявленного типового времени 8 часов, но и в сравнении с другими побывавшими у нас ИБП, однако все существенные отклонения от обычного не могут не вызывать сомнений, поэтому пришлось провести проверку. Вскоре после появления уровня заряда в 100% мы подключили нагрузку 100 Вт и сделали замер времени автономной работы, итог получился не очень веселым: всего-навсего 21 минута — втрое меньше «предсказанного» на сайте. Есть и еще один повод для сомнений: разница во времени относительно вдвое меньшей нагрузки 50 Вт получается пятикратная — многовато. Пришлось оставить источник заряжаться до утра, после чего время автономной работы для той же нагрузки 100 Вт увеличилось, причем существенно — до 51 минуты, что уже гораздо ближе к значению на сайте, да и с полученным нами для 50-ваттной нагрузки соотносится очень хорошо. В спецификации батареи заявлен максимальный зарядный ток 3,6 А, а оптимальным для таких батарей считается ток 0,1С, где С — емкость в А·ч. Но даже на начальном этапе заряда разряженной до 0% по индикатору батареи мы не зафиксировали значений выше 0,8 А, причем ток вскоре снижается до 0,6 А, затем долго остается на этом уровне и вновь начинает понемногу снижаться лишь через два с лишним часа, когда по показаниям ЖК-экрана и PCPE аккумулятор считается полностью заряженным. То есть и зарядный ток имеет тот же уровень, что и в побывавших у нас ранее ИБП разных производителей с похожими аккумуляторами, и процесс заряда проходит по той же схеме. Следовательно, и время заряда не может быть в несколько раз меньше. Отсюда вывод, не очень радостный: отображаемому уровню заряда на индикаторе самого ИБП и в соответствующем окне PCPE лучше не верить и ориентироваться на заявленные в спецификации 8 часов. Дополнительные батареи Существенно увеличить время автономной работы позволит дополнительный комплект внешних батарей BR24BPG, предназначенный для работы со всеми моделями Back-UPS Pro на 1500 В·А. Он также 24-вольтовый, но уже с емкостью 372 В·А·ч; каких-то сведений об использованных в нем сменных модулях (и есть ли они там вообще или подразумевается замена всего устройства) нам в официальных источниках найти не удалось, и остается надеяться, что это два параллельно соединенных APCRB124 — это было бы вполне логично с точки зрения потребителя, имеющего ИБП с дополнительной внешней батареей. Правда, логика маркетинга не всегда совпадает с потребительской. По размерам комплект внешних батарей точно такой же, как сам источник BR1500G-RS, по внешнему виду тоже очень похож, только в нем нет органов управления и индикации, да и весит BR24BPG примерно столько же — 13,4 кг нетто (14,6 кг брутто). Подключается он выходящим из задней стенки кабелем к соответствующему разъему источника, и поскольку в боковинах корпусов обоих устройств нет вентиляционных отверстий, их можно будет установить вплотную друг к другу. По данным на сайте APC, использование BR24BPG позволит увеличить время автономной работы для полной нагрузки с 4 до 20 минут, для половинной с 12 до 46 минут. Мы убедились, что к этим оценкам в часах-минутах нужно относиться лишь как к оценочным, проверить на практике не было возможности — внешней батареи нам не досталось, но, скорее всего, пропорция правильная или хотя бы близкая к реальности.

Программное обеспечение Smart Battery Поддержка стандарта Smart Battery в официальных материалах не заявлена прямо и однозначно, но при подключении ИБП к компьютеру в диспетчере устройств появляются «American Power Conversion USB ИБП» и батарея «APC UPS» (скриншоты сделаны на Windows 7). А в панели задач — иконка батареи, после наведения на нее курсора раскрывается окно с дополнительными параметрами. Соответственно и в настройках схем управления электропитанием появляются два столбца для значений основных настроек — «От батареи» и «От сети», а также новые дополнительные параметры, учитывающие особенности работы от батареи. В принципе, этого будет достаточно для очень многих случаев — можно настроить параметры энергосбережения при работе от батарей и отключение компьютера при определенном уровне разряда. Но, конечно, настраивать сам ИБП не получится, для этого нужна программа PowerChute. Программа PowerChute Personal Edition (PCPE) Этой программе в текущей версии 3.0.2 посвящен отдельный обзор, мы остановимся лишь на некоторых моментах, связанных со спецификой работы совместно с рассматриваемым нами APC Back-UPS Pro 1500. Если сравнивать с знакомым нам по предшествующему обзору ИБП Back-UPS 750VA, то отличия всего в одной дополнительной строчке, появившейся в левом меню: «Настройка — Управление питанием», с нее и начнем. Начальное сообщение обещает экономию энергии и сокращение вредных для окружающей среды выбросов углекислого газа; посмотрим, что же реально предпринято для этого — включаем управление питанием, поставив «птичку» в соответствующей строчке, после чего окно приобретает такой вид: Итак, дело сводится к координации управляющей и управляемых розеток: во-первых, для «мастера» (здесь он назван главным разъемом) задается порог потребления — из выпадающего списка от 10 до 50 Вт или вводом значения вручную с шагом в 1 ватт, но в пределах от 10 до 80 Вт.



Кроме этого, выбирается один из четырех планов энергосбережения, под которыми подразумевается задержка отключения управляемых розеток при переходе потребления «мастера» ниже установленного порога и задержка их включения после возврата нагрузки на главном разъеме в более потребляющий режим. По умолчанию обе задержки равны 4 секундам, и их наличие вполне логично: если потребление «мастера» кратковременно изменится, перейдя порог в ту или иную сторону, это не будет влиять на управляемые розетки. Получается аналог гистерезиса, который наблюдается при работе системы AVR: значения напряжения включения и выключения ее повышающей или понижающей ступеней заметно отличаются. Вот только на энергосбережение такая настройка вряд ли имеет сколько-нибудь существенное влияние. Посмотрим: возможно, три оставшихся плана будут лучше помогать экономить энергию. Под номером два предлагается такой вариант, имеющий название «Максимальный уровень энергосбережения»: То есть всего-навсего предлагается включать управляемые розетки не через 4 секунды, а через 20 минут. Да, конечно, в этом случае подключенные к ним устройства лишние 20 минут (без четырех секунд) не будут потреблять энергию, но в этом плане логичнее было бы вообще не подавать на них питание… А если работать, например, с принтером или сканером всё же надо, то вовсе не факт, что такая потребность возникнет именно через 20 минут. Правда, управляемые розетки можно включить в любой момент, нажав соответствующую кнопку в окне. Вариант с номером три назван «Минимальный уровень энергосбережения», здесь задержки выключения и включения поменялись местами — управляемые розетки будут выключаться через 20 минут, а включаться через четыре секунды. Четвертый вариант позволит задать каждой из задержек значения от 4 секунд до 60 минут. В любом случае прямой связи с декларируемой экономией энергии мы не видим, поскольку все предлагаемые меры наверняка очень скоро вступят в противоречие с логикой функционирования конкретного оборудования — например, рабочего места с компьютером и периферийными устройствами, и потому пользователь попросту откажется от использования данной функции. Этому будет способствовать и ряд дополнительных соображений, которые мы приведем в разделе «Тестирование» при описании энергоэффективности ИБП. Но вернемся к программе PowerChute. Для «общения» с ней ИБП не обязательно должен быть включен — достаточно подключить кабель его питания к внешней сети (и, конечно, соединить источник с USB-портом компьютера). Помимо отображения режима работы (от сети, от батареи), ведется журнал событий, отображаются значения входного напряжения и нагрузки, причем с достаточной для практических целей точностью, а также уровень заряда батареи. Автоматически подсчитывается электроэнергия, потребленная подключенными нагрузками (понятно, кроме розеток «Surge Only»). Правда, частота выходного напряжения, отображаемая на ЖК-экране ИБП, в соответствующем окне PCPE не отображается, хотя в справке к программе отображение частоты для некоторых моделей упомянуто. Вообще-то у нас «топовый» источник из списка совместимых с PCPE, и если уж для нее программа не показывает частоту, то остается считать, что справка говорит о каких-то будущих моделях. Да и включение той или иной ступени AVR отмечается лишь на всплывающей строчке, которое появляется при наведении курсора на иконку в области уведомлений — автоматически появляющихся сообщений, как при переходе на батарею, не появляется. В списке настроек есть такие закладки, как «Чувствительность» и «Напряжение». Обе они устанавливают верхний и нижний пороги, после которых ИБП переходит на работу от батарей, но делают это по-разному: в «Чувствительности» выбор делается тремя интервалами (для данной модели, имеющей функцию AVR, они довольно широкие: 156–300 В, 176–294 В и 176–288 В), а в «Напряжении» границы можно задавать самостоятельно и раздельно, в пределах 156–176 В для нижней и 288–300 В для верхней. Выбор диапазона чувствительности можно сделать не только из PowerChute, но и с помощью кнопок панели управления источника. Конечно, с точки зрения долговечности батареи и сохранения ее заряда оптимальным будет наиболее широкий диапазон, при котором переход на работу от батареи будет происходить реже, но вовсе не факт, что даже при наличии AVR защищаемое оборудование будет нормально работать. Именно поэтому и предоставляется возможность выбора.

Тестирование В описаниях мы не нашли упоминаний о поведении ИБП при работе от батарей с очень малыми нагрузками, но по недавно протестированной модели APC BC750-RS мы знаем, что если подключенное устройство потребляет менее 15 Вт в течение более 15 минут, то ИБП может либо автоматически отключиться, либо продолжить работу до исчерпания заряда батареи, и это зависит от сделанной владельцем настройки. А для рассматриваемого сейчас источника BR1500G-RS подобной информации нет. Пришлось сделать проверку: мы отключили и нагрузки, и внешнее питание, после чего ждали в течение 40 минут, ИБП не отключился. Значит, использовать его для работы с устройствами, имеющими малое потребление, вроде сетевого оборудования класса SOHO, вполне можно. А «холодный старт», то есть возможность запуска оборудования без подключения к электросети, в описании упоминается, и действительно: без подключения к розетке ИБП можно включить, причем с нагрузками в широком диапазоне — мы опробовали от 25 до 400 Вт. Вот осциллограмма запуска источника в отсутствие внешней сети с нагрузкой 300 Вт:

Работа от батарей Форма выходного сигнала при работе от батарей зависит от нагрузки — ее величины и типа.

Нагрузка 100 Вт





Нагрузка 400 Вт





Нагрузка 400 В·А, PF = 0,7 Нагрузка 100 ВтНагрузка 400 ВтНагрузка 400 В·А, PF = 0,7 Соответственно меняется и величина напряжения, измеренная TrueRMS-вольтметром: Нагрузка Выходное напряжение Холостой ход 231 В 100 Вт 230 В 300 Вт 229 В 600 Вт 228 В 800 Вт 226 В В таблице указаны усредненные значения, в процессе измерений показания меняются в пределах ±2 В. По мере разряда батареи выходное напряжение остается в этих рамках, по крайней мере для нагрузок из таблицы. Таким образом, это с запасом соответствует заявленному номинальному значению 230 В ±8%, т.е. от 212 до 248 В, а ГОСТ 32144-2013, на который мы ориентируемся при оценке ИБП, определяет даже несколько более широкие границы — ±10% (т.е. 207–253 В). Частота в пределах погрешности наших измерений также не выходит за рамки, указанные в спецификации. Теперь о самом важном — времени автономной работы с разными нагрузками. Наши замеры производились после заряда минимум в течение 10 часов (ИБП попросту заряжался с вечера до следующего утра), используемые нами нагрузки были линейными/резистивными. Сначала представим данные в виде графика. На сайте APC есть таблица, в которой приведен ряд ожидаемых значений, их мы приводим в третьем столбце. В четвертом столбце оценка мощности нагрузки и ожидаемое время работы, показанное в соответствующем окне программы PowerChute (естественно, батарея заряжена на 100%). Нагрузка, Вт Время работы от батарей Оценка PowerChute Реальное, ч:мм:сс Таблица на сайте APC, ч:мм Нагрузка, Вт Время работы от батарей, мин 25 2:58:23 – 22 161 50 1:48:54 1:49 44 94 100 0:51:10 1:02 94 47 200 0:25:29 0:31 188 Вт 23 400 0:08:35 0:14 380 10 600 0:04:05 0:07 585 3 800 0:02:20 0:04 785 <1 900 0:01:51 – 876 <1 950 0:01:37 – 916 <1 Мы задавали нагрузку с точностью ±5%, встроенные в ИБП средства контроля чаще отображают ее мощность с большей погрешностью, но для практических целей этого вполне достаточно, а в качестве лабораторного измерителя источник вряд ли кто-то будет использовать. Если же нагрузки реактивные, то точность показаний ИБП заметно падает: так, для нагрузки 400 В·А с PF = 0,7 отображается значение 332 Вт. Цифры для времени автономной работе и на сайте, и на экране ИБП редко совпадают с полученными нами, причем значения на сайте чаще завышены, а на дисплее или в PCPE занижены, даже несмотря на то, что номинал нагрузки источником оценивается ниже, чем на самом деле. Тем не менее, их вполне можно использовать как ориентир при реальной эксплуатации. Отображение входного и выходного напряжений, а также частоты гораздо более точное — по напряжению разница с нашим вольтметром не превышала пары вольт. Вместо обозначенного в спецификации максимума в 865 Вт мы подключили немного более высокую нагрузку — 900 Вт (на ЖК-экране отображалось 876 Вт), но и с ней источник проработал почти две минуты. Переходные процессы Поскольку модель BR1500G-RS оснащена двухступенчатой системой автоматической регулировки напряжения, то вариантов переходных процессов может быть много: помимо перехода на батарею и обратно при пропадании и возобновлении питания на входе, есть еще срабатывание AVR в ту или иную сторону, а также наиболее сложные случаи вроде перехода с автономной работы не на прямую трансляцию, а на повышающую ступень AVR. Приводим соответствующие осциллограммы из числа наиболее характерных. Сначала варианты для переходов инвертор-трансляция и обратно с нагрузками разных типов:

Переход на батарею, нагрузка 400 Вт





Переход в режим трансляции, нагрузка 400 Вт





Переход на батарею, нагрузка 400 В·А с PF = 0,7





Переход в режим трансляции, нагрузка 400 В·А с PF = 0,7 Переход на батарею, нагрузка 400 ВтПереход в режим трансляции, нагрузка 400 ВтПереход на батарею, нагрузка 400 В·А с PF = 0,7Переход в режим трансляции, нагрузка 400 В·А с PF = 0,7 Теперь автоматическая регулировка напряжения; используемый нами ЛАТР не позволяет подать на вход ИБП больше 255 В, поэтому исследовалось только поведение при снижении входного напряжения (что, кстати, чаще всего и встречается в реальных российских сетях).

Включение повышающей ступени AVR, нагрузка 250 Вт





Выключение повышающей ступени AVR, нагрузка 250 Вт Включение повышающей ступени AVR, нагрузка 250 ВтВыключение повышающей ступени AVR, нагрузка 250 Вт При работе повышающей ступени AVR хорошо заметно изменение гармонического состава выходного сигнала. В сети нашей лаборатории суммарный коэффициент гармонических составляющих находился на уровне 0,8–0,9%, и если на выходе ИБП в режиме трансляции он составлял 1,0–1,1%, то при работе повышающей ступени в среднем уже 1,8–2,0%, причем величина менялась — временами снижалась до 1,4%, но порой подскакивала до 3,9%. Тем не менее, всё это остается в рамках действующего ГОСТ 32144-2013, который говорит о максимуме в 8%. Нормирует он и значения для отдельных гармоник, вплоть до 25-й, но и они в нашем случае не выходили за предельные рамки. То есть выглядит осциллограмма страшновато, однако сам по себе сигнал вполне соответствует стандарту. Наконец, моделируем ситуацию, когда напряжение во внешней сети снизилось до значения, требующего включения повышающей ступени AVR, затем упало до минимума (ИБП перешел на батарейный режим), а потом поднялось, но вновь не до номинала — опять работает AVR.

Переход на батарею с повышающей ступени AVR, нагрузка 250 Вт





Переход с батареи на повышающую ступень AVR, нагрузка 250 Вт Переход на батарею с повышающей ступени AVR, нагрузка 250 ВтПереход с батареи на повышающую ступень AVR, нагрузка 250 Вт Интересно, что на синусоиде второй осциллограммы «бороды» из высших гармоник нет. Мы поначалу решили, что промахнулись и повысили напряжение до значения, не требующего работы AVR, в результате чего источник с батареи сразу перешел на прямую трансляцию, и повторили эксперимент, снизив в настройках порог перехода на батарею до минимума. Получили то же самое, пришлось проследить процесс подольше, и вот что выяснилось: сразу после перехода с инвертора на AVR гармоник мало, но их количество возрастает секунд через 8–10 — это хорошо видно на осциллограмме: Если изменить развертку по горизонтали, то станет понятным, почему значение суммарного коэффициента гармонических составляющих на нашем приборе «плавало» в пределах от 1,4 до 3,9 процентов: Здесь мы видим именно изменение состава гармоник высокого порядка, а не колебания амплитуды 1-й гармоники — ее величина менялась лишь на десятые доли вольта, что невозможно было бы отследить при такой развертке по вертикали. Объяснять всё это мы не беремся: возможные причины придумать можно, но проверить истинность предположений гораздо сложнее, да это и не входит в рамки нашего тестирования. Поэтому переходим к оценке времени переключения. В официальных материалах есть небольшие разночтения на этот счет, к тому же нигде не уточняется: относятся ли приведенные значения в 10–12 мс только к переключениям с батареи на прямую трансляцию и обратно или охватывают еще и варианты с AVR. Тем не менее, в большинстве возможных режимов время переключения укладывается в 10 мс, зачастую с запасом, и лишь при переходе с батареи на работу от сети с повышающей ступенью AVR переходные процессы длятся заметно дольше, но при этом нельзя сказать, что напряжение на выходе полностью отсутствует. Работа при значительных изменениях напряжения в питающей сети и перегрузках Рисовать график зависимости выходного напряжения от входного на этот раз мы не будем, поскольку фиксированными являются только пороги для AVR (да и то верхнего наш ЛАТР достигнуть не позволяет), а значение для перехода на батарею может меняться в очень широких пределах, причем с шагом в 1 вольт. Поэтому обойдемся словами, подтверждая их цифрами. Работа автоматической регулировки напряжения в инструкции описывается так: «188–216 В +11,2%, 252–282 В –11,2%» (в спецификации на сайте сведений на этот счет нет). Вероятно, это надо понимать следующим образом: при понижении входного напряжения до 188 В автотрансформатор ИБП включается на повышение, и величина повышения составляет 11,2%; возврат в режим прямой трансляции происходит при 216 В на входе; понижение на те же 11,2% включается при 282 В на входе и отключается при снижении входного напряжения до 252 В. Разрыв между значениями напряжений перехода на AVR и обратно (его называют «гистерезис») вполне понятен: иначе при небольших колебаниях возле порогового значения ИБП постоянно менял бы режим работы. Но получается, что прямая трансляция должна происходить в диапазоне от 189 до 251 В, а заявленное отклонение выходного напряжения от номинала 230 В составляет ±8%, то есть от 211 до 248 В. Налицо противоречие — одни заявленные границы не соответствуют другим. ГОСТ задает немного более широкий диапазон отклонения: ±10% или от 207 до 253 В, и для верхней границы получаем соответствие стандарту, а нижняя всё равно очень низкая. Но речь шла о заявленных порогах срабатывания AVR, теперь посмотрим, что происходит в действительности — хотя бы для нижней границы, раз уж верхнюю наше оборудование обеспечить не может. Переход на AVR происходит при 194 В на входе, выходное напряжение ИБП при этом повышается до 215 В. Значит, в реальности минимально возможное напряжение на выходе всё же составляет не 189 В, а 195 В — немного лучше, но всё же не соответствует ни заявленным ±8%, ни ГОСТовским ±10%. А вот степень повышения (плюс 21 В для 194 В) вполне соответствует указанным в инструкции 11,2%. Возврат на прямую трансляцию также происходит немного раньше, чем заявлено: при 211 В вместо 216. И от нагрузки эти пороги в рамках погрешности измерений не зависят — мы пробовали и на холостом ходу, и с разными нагрузками до 400 Вт. Для батареи мы сделали три замера, выбрав минимальную, максимальную и промежуточную установки порога: Установленный порог Измеренные: напряжение перехода на батарею напряжение возврата в режим трансляции 156 В 155 В 165 В 166 В 165 В 175 В 176 В 175 В 186 В То есть порог устанавливается очень точно — отклонение в 1 вольт не в счет, это менее одного процента (к тому же и наш вольтметр имеет погрешность того же порядка), а гистерезис для батареи составляет примерно 10 В. Значения для выходного напряжения при работе от батареи с разными нагрузками мы уже приводили. Делаем вывод: при пониженном напряжении на входе ИБП может не обеспечить соответствия выходного напряжения ни спецификации ИБП, ни ГОСТу — правда, лишь в ситуациях, когда входное напряжение близко к нижнему порогу срабатывания AVR и немного превосходит его. Можно было бы предположить, что это свойственно лишь нашему образцу, но цифры в инструкции говорят о еще большем потенциальном занижении. Теперь немного о работе с перегрузкой; напомним: максимальной по спецификации является нагрузка 1500 В·А / 865 Вт. Индикатор ИБП нормально отображает величину нагрузок, превосходящих заявленный максимум, но в PCPE значения выше 865 Вт отображаться перестают — так и остаются эти максимальные цифры. При перегрузках свыше максимума появляется звуковой сигнал (если он не отключен кнопкой ИБП или в PowerChute), на ЖК-экране начинает мигать символ перегрузки. Если нагрузка снижается, сигнал и символ отключаются. Как показано в приведенной выше таблице, с перегрузкой 10% (950 Вт) время автономной работы составило более полутора минут, что можно назвать неплохим результатом. Если увеличивать нагрузку и дальше, то защита не срабатывает минимум до 1250 Вт, и даже индикатор продолжает ее отображать, только показания будут уже в киловаттах: указанному значению соответствовало «1,19 kW». Но делать замеры для работы от батарей с очень большими нагрузками мы не стали: ИБП всё же нужно выбирать с запасом по мощности, а не эксплуатировать его на пределе возможности. Ну, а если по каким-то причинам потребление вдруг увеличится сверх заявленного максимума именно при работе от батарей, то данная модель в разумных пределах с этим способна справиться. Температурный режим, шум Как обычно, самая нагревающаяся деталь — трансформатор системы AVR. Причем греется он постоянно, даже если не задействованы понижающая или повышающая обмотки: даже при работе без нагрузки (идет лишь заряд батареи) температура его сердечника может достигать 52–53°C, причем замер мы делали при разобранном ИБП. Правда, на наружных частях корпуса, когда он собран, это сильно не отражается: нагрев верхней крышки даже непосредственно над трансформатором гораздо слабее, он едва ощущается рукой. И от нагрузки температура трансформатора зависит мало. При работе в режиме трансляции шум от ИБП есть, его можно охарактеризовать как треск в сочетании с шелестом — не очень громкий, но в тихом помещении вполне заметный. Вероятнее всего, так звучит один из трансформаторов, не слишком аккуратно собранный; поскольку заметной зависимости звука от нагрузки нет, скорее всего, дело в трансформаторе зарядного устройства. Когда включается вентилятор, звук меняется и по громкости, и по характеру: можно уверенно сказать, что эта деталь выбрана из соображений экономии — именно так шумят недорогие корпусные вентиляторы. Правда, он работает только при каких-то существенных изменениях на входе или когда нагрузка приближается к максимуму; но если, например, напряжение в питающей сети стабильно занижено до порога срабатывания AVR, то шум будет постоянным. Теперь замеры: порог используемого нами шумомера составляет 30 дБА, измерения производятся в очень тихом помещении, фоновый уровень шума в котором ниже этого значения. При работе в режиме трансляции шум от источника на расстоянии в 0,5 м, имитирующем настольное расположение, едва-едва фиксируется прибором — 30,5 дБА, с одного метра (напольное размещение) получается менее 30 дБА. Самый большой уровень зафиксирован при значительной нагрузке: вероятно, вентилятор работает с максимальной скоростью, получается 50–50,5 дБА с 0,5 м и 49–49,5 дБА с 1,0 м. Если с той же нагрузкой перевести ИБП в режим работы от батарей, вентилятор явно начинает работать медленнее: шум снижается до 47,5–48 дБА с 0,5 м и 46–46,5 дБА с 1,0 м. В любом случае это выше заявленного предельного значения в 45 дБА; правда, в спецификации не указано, с какого расстояния делался замер, но вряд ли с 2-3 метров. И нельзя сказать, что шум такого уровня будет маскироваться прочими звуками помещения, разве что речь идет об очень шумном офисе или торговом зале. Если постоянная тишина в помещении очень важна, то способ сделать ИБП более тихим понятен из сказанного выше: надо заменить вентилятор на менее шумный, благо подключение разъемное, а коннектор стандартный. Но делать это всё же лучше по окончании гарантии: вовсе не факт, что замена пройдет незамеченной, а сервисники отнесутся к ней с пониманием. Энергоэффективность и энергосбережение В официальных описаниях как источника, так и программы PowerChute очень много сказано про энергосбережение, экономию электроэнергии, уменьшение вредных выбросов и т.п. Возможности программы в этом плане мы упоминали выше и подробно рассмотрели в соответствующем обзоре, поэтому сейчас коснемся лишь самого ИБП. Сначала скажем об энергоэффективности в том плане, в каком мы ее понимаем в наших обзорах — о собственном потреблении изделия. Когда ИБП выключен кнопкой и на выходах напряжения нет, идет начальный этап заряда аккумуляторов (10% по PCPE), то от внешней сети потребляется 19–20 Вт. Если включить источник кнопкой, чтобы подать напряжение на выходные разъемы (но вновь без нагрузки), потребление увеличится до 39–40 Вт. Естественно, по мере того, как процент заряда растет, а зарядный ток уменьшается, снижается и значение потребляемой мощности. Значит, собственное потребление ИБП в режиме трансляции составляет примерно 20 Вт, а срабатывание AVR добавляет еще 1-2 ватта. Немало, но значение вовсе не «рекордное» для устройств такого класса. Теперь про «функцию энергосбережения» — кавычки в данном случае обозначают не ироническое отношение, а цитату: таков заголовок одного из подразделов инструкции. Одной из декларируемых составляющих экономии энергии является «энергосберегающий режим» (вновь цитата) ЖК-экрана, сводящийся к выключению его подсветки. Мы сделали замер: изменение потребления в таком режиме нашим прибором не регистрируется, то есть экономия составляет менее одного ватта, чего, собственно, и следовало ожидать. Но экран в данном разделе мануала упомянут вторым пунктом, сначала речь идет об энергосберегающих розетках. О самом принципе мы уже говорили: одна из розеток является управляющей (Master), другие управляемыми; если потребление в цепи Master падает ниже определенной величины, то управляемые отключаются и вновь подключаются, когда Master начинает потреблять больше заданного порога. В ряде сценариев использования ИБП это вполне логично: к управляющей розетке подключается компьютер, к управляемым периферия (монитор, колонки, принтер, сканер), и как только компьютер переходит в режим сна, особой нужды в прочем оборудовании уже не будет. Конечно, многие современные периферийные устройства, прежде всего мониторы, принтеры, МФУ, имеют собственный режим сна, в котором потребление сводится к минимуму, а другие (например, многие мультимедийные колонки) и без специальных режимов в отсутствие сигнала на входе потребляют очень мало, но всё же полное их отключение экономию даёт, особенно если посчитать за длительный период — полгода, год. Но не обходится и без «подводных камней». Так, выключение некоторых устройств крайне нежелательно производить обесточиванием, о чем предупреждают их инструкции; например, владельцы многих моделей струйных принтеров и МФУ знают: выключение после нажатия штатной кнопки Power не происходит моментально, аппарат некоторое время издает характерные звуки, паркуя печатающую головку. Дальше: восстановление подачи питания для многих устройств вовсе не равнозначно их включению, потребуется еще и нажать кнопку или несколько кнопок, если подобной периферии много. А это уже неудобство для оператора, причем зачастую связанное с потерей времени — те же принтеры-МФУ из режима «сна» в готовность могут выходить во много раз быстрее, чем после полного отключения. К тому же струйные печатающие устройства при включении после полного отключения питания обычно проводят цикл очистки головки, связанный с расходом чернил, чего не бывает при выходе из режима «Сон». Наконец, питание компьютера и его периферии — это только один из возможных вариантов использования ИБП, в других же такая функция энергосбережения будет в лучшем случае бесполезной, а в худшем и вовсе начнет мешать. Да и компьютерные периферийные устройства могут иметь полезные режимы, не связанные с компьютером, простейший пример — изготовление копий на МФУ. Включить его питание будет несложно, но это лишнее действие и лишнее время, к тому же при этом подключатся и прочие управляемые розетки вместе с подключенными к ним устройствами, не нужными в данный момент, и речь тогда пойдет уже о дополнительном энергопотреблении, а не об экономии. Конечно, эта функция отключаемая, больше того: по умолчанию она выключена. Но экономии энергии, которую способны обеспечить модели APC Back-UPS и особенно Back-UPS Pro, в их описаниях посвящено столько слов, что поневоле ожидаешь гораздо большего. Зато места для подробного описания назначения розеток не нашлось. Читая инструкцию и рассматривая обозначения, можно догадаться, что для Master управляемыми являются не все пять оставшихся, однако однозначно понимаемого словесного подтверждения этому в инструкции нет. Устраняем возможные сомнения: при включении функции энергосбережения от состояния Master будут зависеть средняя розетка из числа обеспеченных батарейной поддержкой и две верхние из имеющих только защиту от всплесков напряжения, а нижние розетки в обеих группах всегда являются независимыми — внутри ИБП они даже подключаются отдельными проводами. Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC Работу с компьютерным блоком питания, имеющим активную коррекцию фактора мощности, мы подробно не опробуем: невозможно охватить целый спектр различных БП, да еще и в широком диапазоне потребляемых мощностей, а проверка на каком-то конкретном блоке питания будет лишь частным случаем. Поэтому мы, как обычно, ограничиваемся подключением к ИБП компьютера среднего класса, имеющего блок питания be quiet! Straight Power 10 с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он (вместе с монитором) потребляет 150–230 В·А, никаких проблем не наблюдалось. Напомним: одним из важных условий нормального взаимодействия блока питания, имеющего APFC, с ИБП является запас по мощности для последнего.

Выводы Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 1500 (BR1500G-RS) по большинству проверенных нами параметров соответствует и заявленным значениям, и действующему ГОСТ 32144-2013. Подкачали только нижний порог срабатывания автоматической регулировки напряжения, из-за чего выходное напряжение может оказаться немного заниженным относительно рамок спецификации и стандарта, да еще шумит источник сильнее, чем заявлено. Но происходит перечисленное не всегда, а только в определенных ситуациях. В отношении перегрузочной способности спецификация ничего не обещает, а замер показал, что с перегрузкой даже в 10% ИБП способен проработать от батарей полторы минуты. С очень малыми нагрузками источник работать тоже может, причем для этого не нужно менять какие-то настройки. Время автономной работы можно существенно увеличить, если приобрести дополнительный комплект внешних батарей. Как часто бывает, к имеющимся на официальном сайте и к отображаемым на ЖК-экране значениям времени автономной работы нужно относиться с осторожностью: они годятся лишь как оценочные. Программа PowerChute в варианте Personal Edition, предлагаемом для работы с линейками APC Back-UPS и Back-UPS Pro, в целом удобна и функциональна. Вот только в надписи, имеющейся в заголовке ее окна — «система энергосбережения и управления питанием» — следовало бы поменять слова местами: всё же она в основном управляет, а энергосбережение сводится к более-менее точным подсчетам потребления электроэнергии и к гораздо менее вразумительным цифрам количества выделенного при этом углекислого газа, его эквивалентов в лампочках и пробеге автомобиля, а также потребных для поглощения деревьев. Если же у владельца по каким-то причинам нет желания устанавливать программу PowerChute Personal Edition, хотя она скачивается свободно и устанавливается легко, ИБП поддерживает и стандарт Smart Battery. Вот только штатный кабель для подключения к USB-порту компьютера придется беречь: вместо обычно используемого «квадратного» гнезда USB type B в источнике установлена розетка RJ50, найти соответствующий разъем для которой, да и соответствующий инструмент для его обжима, не так-то просто, а готовый кабель, если его покупать отдельно, имеет очень и очень немалую цену. Управление источником с помощью встроенных средств, без использования PowerChute, вполне удобно. ЖК-экран весьма качественный для устройств такого класса, а отображаемой им информации и точности показаний достаточно для практических целей.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ИБП APC Back-UPS Pro 1500: Наш видеообзор ИБП APC Back-UPS Pro 1500 можно также посмотреть на iXBT.Video

ИБП предоставлен на тест производителем







