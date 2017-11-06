TomTom открывает доступ к онлайновым API

API и SDK TomTom уже широко используются разработчиками приложений искусственного интеллекта и интернета вещей, в частности, для управления транспортными парками, отслеживания грузов и решения задач логистики. Теперь к этим возможностям добавляется доступ к онлайновым API и исчерпывающей документации, а также возможность ежедневно выполнять до 2500 транзакций. Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на сайте TomTom Maps APIs Developer Portal.

Компания TomTom, поставляющая карты и данные о трафике, представила полностью переработанный портал для разработчиков. К новшествам производитель относит изменения в ассортименте и модели ценообразования, адресованные небольшим и средним предприятиям, которые получают возможность простой интеграции в свои приложения функциональности, предоставляемой онлайновыми API TomTom.

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