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Смартфон Google Pixel 2 умеет показывать уровень заряда подключенных по Bluetooth аксессуаров

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Теги: Google

Источник: Android

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Летом мы сообщали, что операционная система Android научится показывать уровень заряда беспроводных аксессуаров, которые подключены по каналу Bluetooth.

Первыми смартфонами, в которых реализована данная функциональность стали Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Чтобы увидеть уровень заряда аксессуара, необходимо зайти в раздел настроек Bluetooth, а затем выбрать пункт Paired devices.

Смартфон Google Pixel 2 умеет показывать уровень заряда подключенных по Bluetooth аксессуаров

Напомним, Google отказалась от использования разъема 3,5 мм в новых смартфонах, подталкивая их владельцев к использованию новых гарнитур с разъемом USB-C или беспроводных наушников. В последнем случае логично предоставить пользоателям удобный способ контроля уровня их заряда.

23 октября 2017 Г.

09:45

Ctrl
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