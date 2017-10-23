Смартфон Google Pixel 2 умеет показывать уровень заряда подключенных по Bluetooth аксессуаров

Летом мы сообщали, что операционная система Android научится показывать уровень заряда беспроводных аксессуаров, которые подключены по каналу Bluetooth.
Первыми смартфонами, в которых реализована данная функциональность стали Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Чтобы увидеть уровень заряда аксессуара, необходимо зайти в раздел настроек Bluetooth, а затем выбрать пункт Paired devices.
Напомним, Google отказалась от использования разъема 3,5 мм в новых смартфонах, подталкивая их владельцев к использованию новых гарнитур с разъемом USB-C или беспроводных наушников. В последнем случае логично предоставить пользоателям удобный способ контроля уровня их заряда.