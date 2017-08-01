ОС Android научится показывать уровень заряда подключенных устройств Bluetooth

В большинстве стоковых версий операционной системы Android отсутствует возможность показывать уровень оставшегося заряда беспроводных устройств, которые подключены по каналу Bluetooth.

На форуме XDA-Developers была опубликована информация, согласно которой инженеры Google, наконец, работают над добавлением индикатора уровня заряда устройств Bluetooth в интерфейс стоковой операционной системы Android.

В будущем устройства, работающие под управлением данной операционной системы, смогут демонстрировать процент (от 0 до 100) заряда подключенных аксессуаров.

Специалисты считают, что нововведение будет реализовано только в Android 8.1.