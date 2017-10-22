Смартфон HTC U11 Plus получит степень защиты IP68, Edge Sense и Boom Sound, но не будет представлен 2 ноября

Вчера мы публиковали изображения смартфона HTC U11 Plus, которые появились в базе данных китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования TENAA.

Теперь же инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал подробные характеристики устройства, а также сведения о его функциональности.

Согласно информации, которую предоставил Блэсс, HTC U11 Plus оснащен однокристальной системой Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовой версии. Также будет выпущена версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. В обоих случаях предусмотрен слот для карт памяти microSD.

ЖК-дисплей устройства будет иметь диагональ 6 дюймов при разрешении WQHD+ и плотности пикселей 538dpi. Основная камера получит 12-мегапиксельный датчик изображения и объектив с диафрагмой F/1,7. Фронтальная камера является восьмимегапиксельной.

Аккумулятор характеризуется емкостью 3930 мА•ч, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Корпус защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68.

Смартфон получит чувствительные к сжатию боковые панели Edge Sense, а также поддержку объемного звука Boom Sound.

Эван Блэсс подтвердил, что 2 ноября будет представлен только HTC U11 Life, а HTC U11 Plus покажут позже.