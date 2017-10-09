Libratone Q Adapt In-Ear и Q Adapt On-Ear — первые наушники, созданные в рамках сертификационной программы Made For Google

На недавнем мероприятии компания Google представила программу сертификации Made For Google. Уже на первом этапе желание выпустить различные аксессуары в рамках этой программы изъявили более 20 компаний, а некоторые сразу анонсировали такие продукты.

Компания Libratone, наверное, оказалась первой. Данный производитель анонсировал несколько наушников с сертификатом Made for Google. Новинки называются Q Adapt In-Ear и Q Adapt On-Ear.

Как ясно из названия, первые наушники являются внутриканальными, а вторые — накладными. Модель Q Adapt In-Ear оснащена разъёмом USB-C и в первую очередь позиционируется в качестве аксессуара для новых смартфонов Pixel. Модель может похвастаться защитой от пота и системой шумоподавления. Никаких прочих параметров производитель не указывает, разве что известно, что длина кабеля составляет 1,2 м, а масса наушников — 19,8 г. Стоит модель 150 долларов.

Накладные Q Adapt On-Ear обойдутся уже в 250 долларов, но это беспроводная модель. Автономность заявлена на весьма хорошем уровне: 20 часов. Но даже после того, как аккумулятор полностью разрядится, наушниками можно будет пользоваться, так как имеется возможность подключить кабель. Правда, это кабель с разъёмом 3,5 мм.

В основе наушников лежат 40-миллиметровые излучатели. Также известно о поддержке Bluetooth 4.1 AptX. Модель весит 200 г и доступна в чёрном либо светло-сером исполнении.