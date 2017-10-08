Появились первые снимки, сделанные объективом Voigtlander Nokton 40mm F1.2 Aspherical

В феврале компания Cosina сообщила о намерении выпустить объектив Voigtländer Nokton 40mm F1.2 Aspherical с креплением Sony E. Недавно производитель объявил о доступности новинки, назвав датой начала продаж 5 октября.

В сети уже опубликованы первые снимки, сделанные новым объективом.

Полнокадровый объектив характеризуется углом поля зрения 55°.

Оптическая схема объектива включает восемь элементов в шести группах. Диафрагма может принимать значения от F/1,2 до F/22.

Фокусируется объектив вручную. Минимальная дистанция фокусировки равна 0,35 м. Ей соответствует увеличение 1:6,2.

Диаметр объектива равен 70,1 мм, длина — 59,3 мм. Весит изделие 420 г.

Рекомендованная производителем цена объектива примерно равна 1020 евро.