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Huawei обещает представить процессор с системой ИИ этой осенью

Теги: Huawei

Источник: Yicai Global

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Компания Huawei сообщила о своих планах этой осенью представить общественности новый мобильный процессор, который получит интегрированную систему искусственного интеллекта.

Информацию озвучил исполнительный директор Huawei Юй Чэндун (Yu Chengdong) в ходе пресс-конференции, на которой компания рассказала о результатах своей деятельности во втором квартале этого года.

Huawei обещает представить процессор с системой ИИ этой осенью

Юй Чэндун добавил, что компания планирует вкладывать большие средства в инновации, систему контроля качества, сервисную поддержку и каналы дистрибуции, занимаясь созданием новых смартфонов, ПК, носимой электроники, устройств для умного дома, решений для автомобильной промышленности, гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

29 июля 2017

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Huawei обещает представить процессор с системой ИИ этой осенью: Компания планирует вкладывать большие средства в инновации, систему контроля качества, сервисную поддержку и каналы дистрибуции

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