Nokia отчиталась за второй квартал 2017 года

Компания Nokia опубликовала отчет за второй квартал и первое полугодие 2017 года.

В течение квартала был получен доход 5,619 млрд евро. Этот показатель близок к показателю за второй квартал 2016 года. Тогда был получен доход 5,576 млрд долларов, то есть рост примерно равен 1%.

Итогом квартала стал чистый убыток в размере 433 млн евро. Этот показатель улучшился по сравнению с показателем годичной давности. Во втором квартале 2016 года убыток был равен 726 млн долларов.

Подразделение Nokia Networks показало уменьшение продаж за год на 5%. Подразделение Nokia Technologies, напротив, заработало на 90% больше, чем в прошлом году. Составители отчета отмечают, что рост связан с новым лицензионным соглашением. Нашим постоянным читателям несложно будет догадаться, о каком соглашении идет речь.