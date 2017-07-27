Показать все

По подсчетам TrendForce, средний размер телевизионной панели увеличился до 44,7 дюйма

Источник: TrendForce

1174

Специалисты WitsView, подразделения аналитической компании TrendForce, подвели итоги первого полугодия на рынке жидкокристаллических панелей для телевизоров. Согласно их подсчетам, за шесть месяцев было отгружено 123,35 млн телевизионных панелей, что всего на 0,1% меньше, чем в первом полугодии 2016 года.

Лидером рынка остается компания LG Display, отгрузившая 25,227 млн панелей, что на 1,1% меньше прошлогоднего показателя 25,559 млн.

Производители пытаются уйти от ценового давления, увеличивая долю моделей с большими экранами

На второе место с четвертого поднялась компания Innolux, нарастившая поставки на 2,2% — с 19,812 до 20,253 млн штук. Он обошла компанию BOE, которая со второго места опустилась на третье, поскольку сократила поставки на 13,1% — с 22,435 до 19,504 млн штук.

Как известно, компания Samsung Display (SDC) в конце прошлого года прекратила выпуск панелей на линии L7-1 фабрики Gen-7, в результате чего поставки сократились с 21,416 до 18410 млн штук или на 14,0%, а производитель опустился с третьего места в рейтинге на четвертое.

Как и в прошлом году, замыкает первую пятерку китайская компания China Star Optoelectronics (CSOT), за год нарастившая поставки на 22% — с 14,867 до 18,172 млн штук.

Цены на панели размером 40-43 дюйма за год увеличились на 70%, так что выпуск телевизоров с такими экранами стал неприбыльным. Производители телевизоров пытаются уйти от ценового давления, увеличивая долю моделей с большими экранами. Итогом стало увеличение среднего размера телевизионной панели на 1,7 дюйма за год — до 44,7 дюйма. Общая площадь панелей выросла на 8,7%.

27 июля 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo и Gionee заняли более 50% индийского рынка смартфонов: Если тенденция сохранится, то в обозримом будущем Xiaomi вполне может опередить Samsung

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 Emperor Edition получит 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти: Samsung представит новинку в Нью-Йорке 23 августа

Представлены наушники Meizu Flow стоимостью $89: Meizu Flow получили трехдрайверную систему с движущимся элементом, который отвечает за обработку низких частот2

Профессиональный защищенный смартфон Nomu T18 получит выносную камеру: Корпус будет иметь защищенное исполнение согласно спецификациям американского военного стандарта MIL-STD-810G

Представлен смартфон Xiaomi Mi 5X стоимостью $220 с такой же камерой, как у Xiaomi Mi 6: Модули камеры имеют разрешение 12 Мп, она получила двукратный зум и портретный режим3

Orangina — новый вариант названия ОС Android 8.0 : Orangina — газированный напиток с цитрусовым вкусом и ароматом4

Опубликовано изображение безрамочного смартфона Sharp Aquos S2, который поступит в продажу 8 августа: Поступление в продажу устройства ожидается 8 августа этого года6

Xiaomi представила умную АС Mi AI Speaker стоимостью $44: В продажу колонка поступит в августе этого года

По подсчетам TrendForce, средний размер телевизионной панели увеличился до 44,7 дюйма: Производители пытаются уйти от ценового давления, увеличивая долю моделей с большими экранами1

Внешние накопители Silicon Power Diamond D30 выпускаются объемом до 5 ТБ: Накопители оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1

Продажи Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти начались за пределами азиатского континента: Аппарат предложен только в одном цветовом варианте5

Утечка дала представление о редакторе фотографий Adobe Project Nimbus: Adobe Project Nimbus работает в облаке и напоминает Lightroom2

Фото дня: камера Nikon D850 : Данных о цене камеры пока нет14

Складному смартфону Samsung SM-W2018 приписывают наличие 6 ГБ ОЗУ: Основой Samsung SM-W2018 послужит SoC Quialcomm Snapdragon 8352

Анонсированы продажи корпусов Phanteks Evolv Shift и Shift X: Покупателям будут предложены серый и черный варианты окраски7

Серия Thermaltake Smart RGB включает блоки питания мощностью 500, 600 и 700 Вт: Блоки питания Thermaltake Smart RGB предназначены для систем массового сегмента2

Denso использует в системе активной безопасности с фронтальной камерой процессор изображений Toshiba Visconti 4: Конфигурация процессора Visconti 4 включает восемь блоков обработки2

1318

iXBT TV

  • Обзор комплекта модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB с настраиваемой подсветкой

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

  • Обзор монохромного светодиодного МФУ Xerox VersaLink B7030 формата А3

  • Автономный телефон, брутальный моддинг, провалы стартапов

  • Обзор пылесоса с аквафильтром и сепаратором Mie Ecologico Special

  • Обзор панорамной защищенной экшн-камеры Nikon KeyMission 360 со съемкой 4K-видео

1212

Теги

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

1156

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017