По подсчетам TrendForce, средний размер телевизионной панели увеличился до 44,7 дюйма

Специалисты WitsView, подразделения аналитической компании TrendForce, подвели итоги первого полугодия на рынке жидкокристаллических панелей для телевизоров. Согласно их подсчетам, за шесть месяцев было отгружено 123,35 млн телевизионных панелей, что всего на 0,1% меньше, чем в первом полугодии 2016 года.

Лидером рынка остается компания LG Display, отгрузившая 25,227 млн панелей, что на 1,1% меньше прошлогоднего показателя 25,559 млн.

На второе место с четвертого поднялась компания Innolux, нарастившая поставки на 2,2% — с 19,812 до 20,253 млн штук. Он обошла компанию BOE, которая со второго места опустилась на третье, поскольку сократила поставки на 13,1% — с 22,435 до 19,504 млн штук.

Как известно, компания Samsung Display (SDC) в конце прошлого года прекратила выпуск панелей на линии L7-1 фабрики Gen-7, в результате чего поставки сократились с 21,416 до 18410 млн штук или на 14,0%, а производитель опустился с третьего места в рейтинге на четвертое.

Как и в прошлом году, замыкает первую пятерку китайская компания China Star Optoelectronics (CSOT), за год нарастившая поставки на 22% — с 14,867 до 18,172 млн штук.

Цены на панели размером 40-43 дюйма за год увеличились на 70%, так что выпуск телевизоров с такими экранами стал неприбыльным. Производители телевизоров пытаются уйти от ценового давления, увеличивая долю моделей с большими экранами. Итогом стало увеличение среднего размера телевизионной панели на 1,7 дюйма за год — до 44,7 дюйма. Общая площадь панелей выросла на 8,7%.