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На этапе технологических норм 4 нм компания Samsung планирует использовать архитектуру транзисторов MBCFET
Компания Samsung на ежегодном мероприятии Samsung Foundry Forum рассказала о планах освоения новых норм техпроцесса. Планы Samsung включают освоение технологических норм 8, 7, 6, 5 и 4 нм. Кроме того, планируется освоение норм 18 нм в технологии FD-SOI.
Говоря более конкретно, планы южнокорейского производителя включают освоение следующих техпроцессов:
Сроки реализации плана источник не называет.
Источник: Samsung Electronics
11:17 25.05.2017 Accent
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