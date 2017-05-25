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На этапе технологических норм 4 нм компания Samsung планирует использовать архитектуру транзисторов MBCFET

Компания Samsung на ежегодном мероприятии Samsung Foundry Forum рассказала о планах освоения новых норм техпроцесса. Планы Samsung включают освоение технологических норм 8, 7, 6, 5 и 4 нм. Кроме того, планируется освоение норм 18 нм в технологии FD-SOI.

Планы Samsung включают освоение технологических норм 8, 7, 6, 5 и 4 нм

Говоря более конкретно, планы южнокорейского производителя включают освоение следующих техпроцессов:

  • 8LPP (8 нм Low Power Plus): это последний этап перед переходом к литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). Будучи развитием 10-нанометрового техпроцесса 10LPP, он обеспечит повышение плотности компоновки и производительности.
  • 7LPP (7 нм Low Power Plus): это первый техпроцесс EUV. Источник излучения EUV мощностью 250 Вт, необходимый для серийного производства, создан совместно специалистами Samsung и ASML.
  • 6LPP (6 нм Low Power Plus): обеспечит дальнейшее повышение плотности и снижение энергопотребления за счет применения фирменной технологии масштабирования Samsung Smart Scaling.
  • 5LPP (5 нм Low Power Plus): последний этап, на котором будут использоваться транзисторы FinFET.
  • 4LPP (4 нм Low Power Plus): на этом этапе Samsung планирует перейти к новой архитектуре транзисторов, которая получила название MBCFET (Multi Bridge Channel FET). Особенностью реализации MBCFET является фирменная технология Samsung GAAFET (Gate All Around FET), в которой используются наноматериалы.
  • FD-SOI (Fully Depleted – Silicon on Insulator): техпроцесс 18FDS придет на смену нынешнему 28FDS. Он позволит интегрировать в один кристалл логические и радиочастотные цепи, и память eMRAM (embedded Magnetic Random Access Memory).

Сроки реализации плана источник не называет.

Источник: Samsung Electronics
11:17 25.05.2017
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