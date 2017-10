Планарно-магнитные наушники HiFiMan Edition X

Специальная редакция флагмана HE-1000

Компания HiFiMan основана в Нью-Йорке химиком китайского происхождения Dr. Fang Bian (выиграл грант и получил степень Ph.D в США, специализация нанотехнологии). Интересно, что образование не прошло даром: нанотехнологии активно используются при проектировании очень тонких и прочных мембран наушников HE-1000. В сети есть забавное видео, где основатель компании играет с материалом мембраны. В ролике показывается невесомость пленки толщиной в 1 нм.

К чести HiFiMan, все ее продукты являются на 100% собственной разработкой и собственным производством. В настоящее время штаб-квартира перенесена в Китай, ближе к своим фабрикам. Разработка ведется в Шанхае и в Шеньжене. Таким образом, компанию нельзя назвать чисто китайским народным чудом — скорее, это продукт глобализации. На наш взгляд, в продуктах чувствуется сильное американское влияние, особенно в комфорте и в звуке. Китайское влияние тоже прослеживается: в первую очередь, это тяга к огромному модельному ряду и эксперименты с отделкой в младших моделях. Главное преимущество от переноса компании в Китай и открытия собственных фабрик — зачастую намного более доступная цена, чем у других моделей Hi-End-наушников на рынке, при очень интересном и конкурентоспособном звуке.

Наши читатели уже успели оценить первые доступные по цене планарно-магнитные наушники HiFiMan HE-400S. Мы также остались очень впечатлены и довольны звуком. Некоторые написали в обсуждении, что им не нравится слишком низкая цена и велюровые амбушюры. Таким пользователям можно посоветовать посмотреть на более дорогие модели, например на очень интересные наушники HiFiMan Edition X. Это новая версия флагманской модели HE-1000, со сниженным весом, более высокой чувствительностью и незначительным упрощением в отделке (если считать таковым замену декоративной многослойной фанеры чашек на пластик).

До начала обзора хотелось бы обратить внимание на важный вопрос импеданса наушников. Многие очень радуются, когда у наушников низкий импеданс. Возможно, потребителям кажется, что любые 16-32-омные наушники уже по определению совместимы с любым источником звука, тогда как 250-600-омные уже требуют мощный наушниковый усилитель. Это не совсем так, а радость оказывается преждевременной. Действительно, некоторые модели чувствительных наушников (независимо от их импеданса) не требуют большой мощности усилителя. Однако к усилителю есть и другие требования, такие как достаточный ток и напряжение, электрическое демпфирование и качественный звук без искажений. Только в этом случае можно рассчитывать на раскрытие потенциала качества любых наушников, от самых массовых моделей до редких и экзотических.

Если говорить о планарно-магнитных наушниках, то они обычно имеют одновременно низкий импеданс и низкую чувствительность. Таким образом, наушниковый усилитель должен иметь возможность выдавать очень высокий ток и иметь как можно более низкий внутренний импеданс, чтобы избежать сюрпризов с АЧХ. Высокий ток предъявляет повышенные требования к блоку питания и к выходному токовому буферу. Мобильные телефоны в 99,9% случаев всем этим требованиям не удовлетворяют, хотя и способны довольно сносно работать на IEM (вставные) наушники с импедансом 16 Ом и с очень высокой чувствительностью более 110 дБ/мВт. Но даже с самыми совместимыми наушниками в паре со смартфоном о выдающемся звуке все равно речи не идет. Банально могут быть высокие искажения из-за перегрузки схемы питания и разные чудеса с перекосом АЧХ на арматурных моделях. Вывод прост: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чтобы получить хороший звук, нужно прикладывать усилия — как производителю оборудования, так и пользователю, который выбирает аппаратуру.

Среди прочих моделей HiFiMan версия наушников Edition X как раз имеет такие параметры, которые существенно облегчают поиск наушникового усилителя (или ЦАП со встроенным наушниковым усилителем). Как заявляет производитель, достаточно усилителя с максимальной мощностью 500 мВт на низкоомной нагрузке.

Существует версия Edition X V2. Отличия от героя нашего тестирования Edition X гомеопатические: изменена толщина и наклон амбушюров, добавлено два шага регулировки оголовья, изменен материал вилки. В остальном модели совпадают.

Как мы уже говорили, конструкция и корпус модели Edition X позаимствованы от флагмана HE-1000. Основные отличия касаются не отделки, а излучателей. Здесь они по-прежнему планарно-магнитные, но по виду и по характеристиками полностью другие. Совпадает только мембрана. Катушка и магниты облегчены.

Магнитная система — двусторонняя. На фотографии показана внутренняя сторона при снятом амбушюре. Здесь же видно, что мембрана излучателя с нанесенной катушкой действительно занимает все габариты чашки наушников. Это не случай Sennheiser, где 37-миллиметровый излучатель стоит в огромной чашке. Культ HD580/HD600/HD650 длится десятилетиями и способен утомить даже владельца таких наушников.

Технические характеристики HiFiMan Edition X

Тип наушников: планарно-магнитные

Импеданс: 25 Ом

Чувствительность: 103 дБ

Вес: 399 г

Русскоязычный сайт: HiFiMan Edition X

Скорее всего, упрощение излучателя в Edition X относительно флагмана выполнено по тому же принципу, что и в младшей модели 400i→400S, где также уменьшился импеданс и возросла чувствительность, а цена стала более доступной. А вот что стало со звуком — это и есть самый интересный вопрос!

Если оценивать комфорт наушников — здесь все просто отлично. Наушники Edition X довольно легкие, без преувеличения прекрасно сидят на голове. Что важно, габариты и оголовье рассчитаны на самые крупные головы и уши белых людей. Для азиатских производителей характерно делать малюсенькие чашки и оголовья с очень сильным прижимом, не будем показывать пальцем на армию этих нерадивых японцев и китайцев. У автора статьи, при средних, самых типичных параметрах головы и ушей белого европейца, это всегда большая проблема: из наушников нормально подходят только европейцы с американцами, а азиатские модели обычно оставляют ощущение «наушников для детей и женщин». С HiFiMan такой проблемы нет и в помине. Комфорт даже в самых недорогих моделях — это просто праздник какой-то.

В комплекте предусмотрительно идут два отдельных кабеля, с разъемом миниджек. Стоит похвалить производителя за стандартные разъемы и за отдельное подключение каждой чашки наушников. Таким образом, достаточно легко сменить кабель и найти балансный кабель c 4-контактным XLR-разъемом. Производитель предлагает свои варианты: например, есть интересный кабель Crystalline balanced cable (4 pin XLR plug) for HiFiMan HE Series. Он официально подходит к моделям HE-400S, upgraded HE-400i/HE-560, HE-1000 и Edition X. Также можно без труда найти и кабели сторонних производителей.

Измерения АЧХ

При измерениях использовался программно-аппаратный комплекс RightMark Audio Analyzer Pro. Применялся измерительный стенд Brüel & Kjær 4153 — Artificial Ear/Ear Simulator (IEC 60318-1), произведенный в Дании, стоимостью около 5000 евро.

Данные изменения приводятся в качестве справочных, не стоит по ним угадывать звучание модели. Стенд Brüel & Kjær эффективно эмулирует акустический импеданс уха до частоты 16 кГц.

Наши измерения в целом повторяют графики, которые можно найти в сети. Смещение наушников на стенде немного меняет кривую, но суть остается такой же.

АЧХ до 1 кГц представляет собой ровную линию, далее идет спад. Мы попробовали применить аппаратный фильтр high shelf с параметрами: частота среза 1 кГц, амплитуда +6 дБ. Такая эквализация действительно помогает, выравнивает тембральный баланс, делает звук более сбалансированным.

Мы подключали наушники к различным высококачественным источникам и усилителям. Во всех случаях результат был отличным. Например, для проверки мобильного применения использовался плеер Astell & Kern A70 на базе ЦАП CS4398, который интересен сенсорным экраном, а также балансным выходом. Импеданс 1 Ом и низкие искажения при высоком токе под нагрузкой делают его годящимся для качественных наушников любой ценовой категории. Наушники HiFiMan Edition X для такого плеера, возможно, overkill, лучше выбрать плееры вроде A&ultima SP1000 на dual AK4497EQ и Astell&Kern Kann на AK4490.

В качестве стационарного усилителя для HiFiMan Edition X можно использовать практически любую современную модель ЦАП со встроенным усилителем — конкретно эти наушники не настолько требовательны. Если все надоело и хочется экзотики, есть вариант HiFiMan EF2C — недорогой гибридный усилитель для наушников с ламповым утеплением. Это позволит получить совсем другой характер звука, которого нельзя достичь никакими экспериментами по замене проводов на более экзотические.

Впечатления от прослушивания

Звучание наушников HiFiMan Edition X отличное. Сразу ощущается продукт высокой ценовой категории. Подкупает комфортность в звуке, отсутствие окрасов и искажений. Если сравнивать с более бюджетными моделями, то здесь совсем другой звук. Нет акцента на среднечастотный диапазон, не слышно проблем на высоких частотах. Наушники на любой громкости не напрягаются, нет ощущения крикливости. Мембрана просто огромная, что дает очень слитный звук и хорошую проработку деталей на НЧ и СЧ. Возможно, это прозвучит заезженно и банально, но звук в хорошем смысле напоминает качественные колонки — доходит до слушателя извне, не звучит внутри головы. Музыку можно слушать хоть несколько часов без намека на усталость. По общему ощущению, звук примерно как в Hi-End-моделях наушников гораздо более высокой ценовой категории.

Наушники можно эквализовать средствами плеера, и звучание станет более натуральным. Можно поднять немного, буквально на 3 дБ, самый нижний бас. Можно убрать слишком ранний спад на высоких, с 1 кГц. Все эти диапазоны наушникам очень даже есть чем играть.

Выводы

С учетом большого количества крайне интересных наушников у производителя, даем простой совет читателям: послушайте весь модельный ряд HiFiMan и выберите то, что вам больше понравится.