Hifiman EF2C — недорогой гибридный усилитель для наушников с ламповым утеплением

Первое, о чем стоит сказать: хотя из корпуса Hifiman EF2C торчат лампы, это не ламповый усилитель. Это дискретный транзисторный усилитель с лампами в предварительном усилителе, то есть его схема является гибридной. Для того чтобы сделать качественный чистый ламповый усилитель, потребуются дорогие комплектующие, в первую очередь заказные трансформаторы и крупные высоковольтные элементы схемы. Все это ведет к росту габаритов и веса аппаратуры, а также к росту цены и снижению надежности. Поэтому инженеры Hifiman решили сделать гибридное компактное устройство: мощный транзисторный усилитель, но с ярко выраженным ламповым окрасом.

Это не единственная подобная модель у производителя, существует еще чистый усилитель Hifiman EF3, без функции USB ЦАП. Как мы выяснили, выбранная модель ЦАП не способна раскрыть весь потенциал устройства, однако и не удорожает модель, являясь просто дополнительной опцией. Мы считаем, что основное назначение Hifiman EF2C — утепление сигнала линейного уровня и усиление его дискретным наушниковым усилителем.

Корпус устройства выполнен из алюминия, а крышка стеклянная, чтобы показать всю основную начинку. Верхняя часть ламп выступает наружу. Лампы находятся в гнездах и могут быть извлечены и заменены пользователем без усилий.

Применены две китайские лампы 6J1. Данный высокочастотный пентод разработан для применения в усилителях в УКВ- и ТВ-аппаратуре, но является популярным и в мире звуковой аппаратуры. Характеристики этой лампы делают ее довольно удачным средством получения лампового окраса. Другими словами, пройдя через лампу, через «магию мчащихся в вакууме электронов», звук станет гарантированно ламповым.

Вместо китайских ноунейм-ламп пользователь может поставить аналоги производства США, ЕС и России. Здесь перед любителями экспериментов и улучшений аппаратуры сразу открывается широкое поле деятельности. Со сменой лампы должен поменяться звук, так как их характеристики немного отличаются.

В выходном каскаде две пары p-n-p/n-p-n-транзисторов с радиаторами обеспечивают 600 мВт мощности при нагрузке 35 Ом. (Странная цифра нагрузки 35 Ом является просто следствием того, что керамический нагрузочный резистор имел небольшое отклонение от номинала.) Максимальный размах — 4,6 В (RMS) при подключении к линейному входу. Расчет показывает мощность 70 мВт при нагрузке 300 Ом. Паспортный сигнал/шум составляет 90 дБ. Цифры процентов искажений для ламповой аппаратуры не являются показательными, так как основной вклад в них вносят 2-я и 3-я гармоники.

На задней панели находится линейный вход, USB-вход и разъем питания переменного тока. Кстати, усилитель питается от увесистого трансформаторного БП мощностью 16 Вт. Выпрямитель и стабилизатор находятся в корпусе устройства.

CM102S+ — это выпущенный в 2005 году USB-контроллер (скорости версии 2.0, соответствие версии 1.0 для аудиоустройств USB) с интегрированным преобразователем 16 бит 44/48 кГц. Показатели: сигнал/шум — 97 дБ, Кг+шум — 0,1%. К счастью, эта экзотическая микросхема не используется при аналоговом подключении к RCA-входу усилителя, ее цепи полностью отключаются кнопкой на передней панели. Применение CM102S+ в качестве ЦАП можно объяснить желанием производителя сделать звук совершенно другим, чем все привыкли — чтобы при подключении слышать что-то совершенно неузнаваемое. Если так, то этот эффект был полностью достигнут. При первом прослушивании у нас возник вопрос: что происходит со звуком, почему на басах музыка проваливается по громкости? Странно, но ни в одном обзоре устройства этот эффект не был описан. Изучение документации на сайте C-Media показало, что по умолчанию включен специальный режим сжатия динамики, который проваливает звук в пиках. На наш взгляд, такой звук слушать совершенно невозможно. Поэтому, если вам действительно нужно USB-подключение, то первое, что необходимо сделать — это установить драйвера для контроллера C-Media и отключить этот режим. Галка включена по умолчанию, а должна быть снята. Эта настройка появляется только после установки драйверов и находится в секретном месте:

В контрольной панели C-Media галка отсутствует, зато совершенно неожиданно есть множество других настроек, включая виртуализацию, эквалайзер и эффекты окружения:

С примененным кодеком с 0,1% искажений по паспорту сильно контрастирует высококачественный ОУ BB OPA 2604AU, имеющий искажения менее 0,0003%.

NXP TDA1308 — это интегрированный стереонаушниковый усилитель в классе AB, при питании 5 В и нагрузке 32 Ом дает мощность 80 мВт, имеет сигнал/шум 110 дБ. Схема устройства довольно нестандартная, со своей логикой. Интегрированный усилитель соседствует с дискретным. Возможно, это сделано для ступенчатого повышения напряжения без захода усилителя в нелинейную часть. То есть чтобы транзисторные искажения не мешали, а слушатель наслаждался ламповым звуком, что называется, в его первозданном виде.

Страничка продукта на официальном сайте: hifiman.ru

Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство Hifiman EF2C Режим работы 24-bit, 44 kHz Версия RMAA 6.4.1 Pro Фильтр 20 Гц — 20 кГц да Нормализация сигнала да Изменение уровня −6,1 дБ / −7,0 дБ Режим моно да Частота сигнала калибрации, Гц 1000 Полярность правильная/правильная

Общие результаты:

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ −0,75, −0,99 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −96,4 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 96,3 Отлично Гармонические искажения, % 1,043 Плохо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −37,2 Очень плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,932 Плохо Взаимопроникновение каналов, дБ −61,2 Средне Интермодуляции на 10 кГц, % 0,779 Плохо Общая оценка Хорошо

Подробный отчет о тестировании линейного выхода 24 бит 44 кГц

Что хорошего выявили измерения? Измеренные нами данные оказались гораздо лучше, чем указано производителем в паспорте устройства. Производитель указал сигнал/шум 90 дБ, мы же получили 96 дБ. Производитель указал 2% искажений, мы получили 1%. И это при достаточно высоком уровне сигнала на выходе, типичном для реальных условий эксплуатации.

У устройства ровная АЧХ, то есть никакого сваливания ВЧ не наблюдается вовсе. На НЧ на 50 Гц имеется несущественное снижение на 0,2 дБ, на 20 Гц — на 0,7 дБ. Высокая вторая, третья, и далее спад последующих гармоник — это и есть ламповый окрас. Программа RMAA рассчитана на современную аппаратуру с типичным коэффициентом гармоник лучше 0,001%, поэтому алгоритм автоматической оценки результатов посчитал, что это плохо.

Однако надо понимать, что это очень грубая оценка. Как показывают исследования, наиболее неприятные для человека искажения — это синтетические нелинейности, которые не встречаются в природе и разрушают структурную целостность сигнала, делают звук неузнаваемым (например, неточное совмещение точки нуля в двухтактных усилителях или жесткий перегруз тракта). Если передаточная характеристика имеет идеальную линейность в нуле и плавное поджатие в пиках сигнала, то такой звук воспринимается человеком более органично. Он каким-то образом проходит внутренние фильтры, восприятие тембров голоса и инструментов не страдает. Аудиофилы называют эффект ламповой аппаратуры «утеплением». Значит ли это, что любая ламповая аппаратура автоматически хорошо звучит? Конечно нет. Выпускались и продолжают выпускаться миллионы отвратительно звучащих ламповых усилителей, как и миллионы не менее отвратительных транзисторных. Тут дело не в идеологии, а в конкретной технической реализации, во владении инженеров знаниями, навыками и опытом создания аппаратуры.

При прослушивании использовались наушники Fostex TH900 Limited Edition Black. Из интереса мы измерили АЧХ на нашем стенде, получив следующий результат:

Наушники имеют довольно низкий импеданс 25 Ом. При этом сниженная чувствительность 100 дБ/мВт говорит о том, что они разработаны в расчете на мощный наушниковый усилитель.

Именно для подобных наушников усилитель Hifiman EF2C оптимизирован в большей степени. Он способен обеспечить мощность более 600 мВт, чего с лихвой хватит для гораздо менее чувствительных наушников. Для чистых ламповых усилителей низкоомная нагрузка обычно является большой проблемой: необходимо согласовывать выход через трансформатор, который вносит свою нелинейность и снижает отдачу на ВЧ. В случае усилителя Hifiman EF2C используются преимущества транзисторного усилителя с низким выходным сопротивлением и способность хорошо работать на любую нагрузку.

Ожидания типичного слушателя транзисторной аппаратуры легко предсказать. Насмотревшись на результаты измерения и на 1% искажений, современный человек будет ожидать страшного искаженного звука. Однако звук абсолютно нормальный, никаких особенных искажений не слышно. Музыка не сильно отличима от транзисторного усилителя с 0,0002% искажений. Если прислушаться, то, конечно, звук утеплен, имеет свой ламповый характер. Однако никаких искажений тембра или страдающей динамики нету. Самое интересное в том, что смена источника линейного сигнала здесь хорошо слышна. Для этого усилителя вполне показан качественный выход с ЦАП с самыми высокими параметрами. Что касается персональных предпочтений, то у каждого они свои. Приобрести ламповый усилитель в коллекцию к имеющимся транзисторным — вполне нормальная идея. Можно попробовать подобрать аналоги китайских ламп 6J1 и повлиять на характер утепления звука.

Конечно, если поднять цену раз в 10, то инженерному таланту было бы проще развернуться и кое-что улучшить в продукте. В первую очередь, можно переделать БП и улучшить разделение каналов, уменьшить разлет регулятора громкости. Но даже то, что получилось, вышло совсем недурно. Достаточно неожиданно для нас, усилитель Hifiman EF2C довольно удачно сочетается с дорогими ЦАП, ценой более 100 тысяч рублей, и с дорогими наушниками — разница с дешевыми хорошо слышна. Поэтому Hifiman EF2C подойдет для всех, кто хочет разнообразить свою коллекцию аппаратуры ламповым звуком наушникового усилителя. Приятно, что цена на усилитель Hifiman EF2C остается довольно невысокой: 12 990 .

Средняя цена T-13965164 Розничные предложения L-13965164-10