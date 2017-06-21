Умные часы Huawei Watch 2 Одна из первых моделей под управлением Android Wear 2

Отношение компании Huawei к сегменту умных часов можно назвать противоречивым. С одной стороны, из крупнейших производителей мобильных устройств она одна из последних вошла на этот рынок. Вторая же модель была представлена лишь спустя два года, а в продаже появилась через полтора года после первой. То есть Huawei явно не торопится. Вдобавок к этому, глава Huawei заявил, что не видит смысла в умных часах. С другой стороны, китайская компания одной из первых выпустила модель на Android Wear 2 и, более того, существенно расширила количество вариантов дизайна. Плюс ко всему, Huawei Watch 2 претендует на звание самой функциональной модели умных часов на операционной системе Google. Насколько обоснованно? Мы решили разобраться. Первая модель Huawei Watch была доступна только в одном варианте: с массивным металлическим корпусом. Теперь же у пользователей есть выбор между спортивным вариантом (он называется просто Huawei Watch 2) и классическим (Huawei Watch 2 Classic). Добавим, что помимо двух вариантов дизайна Huawei представила также несколько ремешков, так что в плане стиля выбор довольно велик. Хотя, что интересно, варианта с металлическим браслетом не представлено. А именно он был основным для прошлого поколения Huawei Watch. Таким образом, новые часы скорее дополняют модель 2015 года, нежели полностью заменяют ее. Стиль новинки действительно иной, и дело даже не только в ремешке. И все же было бы неправильным представлять Huawei Watch 2 как просто Huawei Watch в новом корпусе и с новыми ремешками. Изменения по части технического оснащения и функциональности здесь едва ли не более значительные, чем по части внешнего вида. Давайте взглянем на спецификации устройства. Технические характеристики Huawei Watch 2 SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 ядра @1,1 ГГц

Сенсорный дисплей 1,2″ AMOLED, 390×390 (460 ppi)

Оперативная память (RAM) 768 МБ, внутренняя память 4 ГБ

Bluetooth, Wi-Fi, GPS+Глонасс, NFC, LTE (опционально)

Микрофон, динамик

Гироскоп, акселерометр, датчик освещения, барометр, пульсометр

Литий-полимерный аккумулятор 420 мА·ч

Операционная система Android Wear 2.0

Совместимость с устройствами под управлением Android 4.3 и новее / iOS 9.0

Соответствие стандарту защиты IP68

Съемный ремешок из силикона / натуральной кожи

Размеры 49×45×12,6 мм

Масса (без ремешка) 40 г / 47 г (версия Classic) Теперь сравним ключевые характеристики Huawei Watch 2 со спецификациями предшественника, а также с часами Asus ZenWatch 3 и Apple Watch Series 2. Huawei Watch 2 Huawei Watch Asus ZenWatch 3 Apple Watch Series 2 Экран круглый, AMOLED, 1,2″, 390×390 (460 ppi) круглый, AMOLED, 1,4″, 400×400 (404 ppi) круглый, AMOLED, 1,39″, 400×400 (407 ppi) прямоугольный, AMOLED, 1,5″, 272×340 (290 ppi) / 1,65″, 312×390 (304 ppi) Защита да (IP68) нет да (IP67) от воды (5 атм) Ремешок съемный, кожаный / силиконовый съемный, кожаный / металлический съемный, кожаный съемный, кожаный / силиконовый / металлический / нейлоновый SoC (CPU) Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 ядра @1,1 ГГц Qualcomm Snapdragon 400, 4 ядра @1,2 ГГц Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 ядра @1,2 ГГц Apple S2, 2 ядра Связь Bluetooth, Wi-Fi, GPS+Глонасс, NFC, LTE (опционально) Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi Wi-Fi, Bluetooth, GPS Камера нет нет нет нет Микрофон, динамик есть есть только микрофон есть Совместимость устройства на Android 4.3 и выше, iOS 9.0 и выше устройства на Android 4.3 и новее, iOS 8.2 и новее устройства на Android 4.3 и выше, iOS 8.2 и выше устройства на iOS 8.3 и новее Операционная система Android Wear 2.0 Android Wear 1.3 (ожидается обновление до 2.0) Android Wear 1.3 (ожидается обновление до 2.0) watchOS 3.0 Емкость батареи (мА·ч) 420 300 340 не сообщается Габариты* (мм) 49×45×13 ∅42×11 ∅45×10 39×33×11 / 43×36×11 Масса (г) 40 / 47 (версия Classic) 134 (со стальным блочным браслетом) 59 25 / 30 (версия Sport)* Средняя цена T-1724308230 T-12260226 T-1716494623 T-14207085 Розничные предложения Huawei Watch 2 Sport L-1724308230-5 Розничные предложения Huawei Watch 2 Classic L-1724712025-5 Розничные предложения Huawei Watch 2 Sport 4G L-1724722808-5 * по информации производителя По характеристикам видно, что у экрана Huawei Watch 2 самая высокая плотность пикселей среди конкурентов, но при этом и самый маленький экран. Из других плюсов — самая емкая батарея (420 мА·ч) и наибольшее количество датчиков и модулей связи. В частности, это единственная модель из представленных в таблице, которая поддерживает LTE (причем вы можете использовать как обычную SIM-карту, так и eSIM), также у нее имеются модули GPS/Глонасс и NFC, которые есть далеко не у всех конкурентов. Но плата за это — самый толстый корпус (12,6 мм). Теперь давайте перейдем непосредственно к тестированию. Дизайн Как мы уже отмечали во вступлении, внешность часов претерпела существенные изменения по сравнению с Huawei Watch первого поколения. Новая модель выглядит более спортивно, ну а с силиконовым ремешком она тем более не сочетается с костюмом и деловым стилем. С другой стороны, для более неформального стиля casual такой дизайн в самый раз. Пожалуй, самая яркая деталь дизайна Huawei Watch 2 — безель с выгравированными цифрами. Причем это именно гравировка, а не просто нанесенная краска. Производитель сообщает, что безель керамический. По ощущениям, его внешняя сторона, на которой, собственно, расположены цифры, все-таки металлическая, а вот грани — как раз керамические. Еще одна показательная деталь, присутствующая только в обычных Huawei Watch 2 (Sport, а не Classic): выемки на грани, из-за чего кольцо получается ребристым. С точки зрения визуального впечатления решение интересное, но после часов Samsung Gear 2 и Gear 3 этот безель сразу хочется покрутить, а он не крутится :) Строго говоря, безель на Huawei Watch 2 — элемент чисто декоративный. Да, при отображении циферблата он зрительно увеличивает площадь экрана, но во всех иных случаях происходит обратное: из-за массивного безеля относительно небольшой дисплей кажется еще меньше. И последнее: безель делает корпус часов существенно толще. Опять же, для мужчин, спортсменов это только плюс: модель выглядит внушительно, брутально. Но для женщин или худощавых мужчин такое решение вряд ли подойдет. Кнопки управления на часах расположены справа, их две. Верхняя — «Домой», долгое нажатие на нее запускает Google Now, и она же вызывает главное меню. Нижняя кнопка служит для запуска режима тренировки (при долгом нажатии — старт тренировки). На первый взгляд это кажется весьма странным, явно же есть и более востребованные опции в часах, но в отличие от «деловых» Huawei Watch, новинка позиционируется как более спортивная модель, ориентированная на активный образ жизни. Нажимаются кнопки с умеренным усилием — случайные нажатия исключены, но и особо напрягаться тоже не придется. На тыльной поверхности обращает на себя внимание крупный датчик сердечного ритма. У первых Huawei Watch тоже был аналогичный элемент, но — существенно меньше. Здесь же он выпуклый (хотя и не так сильно, как у Apple Watch). Однако, как и у Apple Watch, он работает автоматически и собирает статистику за весь день, его не надо запускать вручную. Рядом с датчиком на тыльной стороне размещены четыре зарядных контакта. В комплекте с устройством идет зарядный крэдл, представляющий собой круглую белую площадку с четырьмя контактами-штырьками. Соответственно, часы надо разместить на ней таким образом, чтобы контакты совпали, после чего подсоединить USB-кабель к блоку питания (подойдет блок питания от любого смартфона). Показательно, что Huawei не стала использовать модную нынче индукционную зарядку, решив все сделать по старинке. Ремешок у той модели, что была у нас на тестировании, крепится на спицах с рычажками, на которые надо нажать, чтобы отстегнуть половинку ремешка от корпуса. Сами ремешки — силиконовые (хотя в продаже будет и кожаный вариант), с рифленой внешней поверхностью и гладкой внутренней. Застежка — металлическая. Но самое интересное, что под нижней половинкой ремешка (в месте ее крепления) расположен слот для Nano-SIM. Чтобы выдвинуть колыбельку, ее надо поддеть ногтем. Общие впечатления от дизайна Huawei Watch 2 — смешанные. Мы привыкли, что более новые модели должны выглядеть лучше, эффектнее, современнее, чем их предшественники. Еще тоньше, еще изящней, с еще более крупным экраном... Но, похоже, в сфере умных часов эти правила не действуют. Производители, скорее, стремятся расширить функциональность и представить нечто альтернативное предыдущим моделям в плане дизайна и предназначения. Huawei Watch 2 — яркое тому подтверждение. Нельзя сказать, что эти часы выглядят более стильно, чем первые Huawei Watch. Это просто совсем другой подход к дизайну. А уж понравится он пользователю или нет — это зависит от личных предпочтений. Возможно, дело в том, что в сфере умных часов не наблюдается такого явного прогресса, как в сфере смартфонов, например. Поэтому производители не очень верят, что пользователи, купившие первую модель, будут менять ее на вторую. И, следовательно, рассчитывают, скорее, на охват новой аудитории, которая первой моделью по той или иной причине не заинтересовалась. Насколько такая стратегия окажется верной — будет понятно с выходом следующих поколений часов. Экран Часы оснащены круглым сенсорным цветным AMOLED-экраном, причем с рекордной плотностью пикселей: 460 ppi. Правда, достигается рекордная плотность не столько за счет очень высокого разрешения (в данном случае оно составляет 390×390), сколько из-за относительно небольшой площади дисплея (его диагональ составляет всего 1,2 дюйма). Надо признать: ощущение того, что экран маловат, все-таки есть. Но зато, как и у первого поколения Huawei Watch и Asus ZenWatch 3, здесь нет мертвой зоны внизу. То есть вся площадь экрана — полезная. Редактор раздела «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев провел подробное тестирование экрана. Его экспертиза — ниже. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, (эффективное, заметно лучше, чем у Google Nexus 7 (2013)), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана чуть хуже, чем у экрана Google Nexus 7 2013. Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность: Экран у Huawei Watch 2 немного светлее (яркость по фотографиям 134 против 117 у Nexus 7). Заметим, что от ярких объектов, отражающихся в экране, есть не очень выраженный синеватый ореол. Двоение отражения слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. При ручном управлении яркостью и выводе белого поля во весь экран максимальное значение (5 по шкале) яркости составило около 210 кд/м², минимальное (1 по шкале) — 30 кд/м². Можно включить автоматическую регулировку яркости по датчику освещенности, который предположительно находится под экраном. В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. В полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 56 кд/м² (высоковато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 78 кд/м² (низковато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 320 кд/м² (что выше, чем при ручной регулировке). Получается, что функция автоподстройки яркости работает не совсем адекватно, но, учитывая труднодоступность настройки яркости и то, что на ярком свету с этой функцией экран лучше читаем, разумнее оставить функцию автояркости включенной навсегда. На графиках зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) можно увидеть лишь незначимую модуляцию с частотой 59,3 Гц: Тем не менее, визуально мерцание заметно — видимо, модуляция как-то распределяется по площади экрана. Впрочем, в случае часов такое мерцание вряд ли может вызывать повышенную утомляемость. В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но синих субпикселей в два раза меньше, что подтверждается фрагментом микрофотографии: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 4 красных (2 целых и 4 половинки) и 2 синих (4 половинки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Спектры типичны для OLED: области первичных цветов хорошо разделены и имеют вид относительно узких пиков: Соответственно, охват заметно шире sRGB, и никаких попыток его уменьшить не наблюдается: Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом без соответствующей коррекции цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств с экранами sRGB, выглядят неестественно насыщенными: Обратите внимание на помидоры и оттенок лица девушки. Цветовая температура белого и серого поля равна примерно 7200 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) — менее единицы. Цветовой баланс хороший. Черный цвет остается черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. При перпендикулярном взгляде равномерность белого поля отличная. Экран характеризуется отличными углами обзора с гораздо меньшим падением яркости при взгляде на экран под углом в сравнении с экранами на ЖК-матрицах. В целом качество экрана можно считать достаточно высоким. ПО и функциональность Одна из главных особенностей Huawei Watch 2 — это операционная система Android Wear 2. Строго говоря, это одна из двух моделей на российском рынке, работающих под управлением новейшей ОС Google. Обновления вскоре должны получить и некоторые модели, первоначально работавшие на других ОС, но пока желающие получить модель с самым новым ПО должны выбирать между LG Watch Style и Huawei Watch 2. LG Watch Style к нам на тестирование пока не попадали, так что Huawei Watch 2 — первая возможность познакомиться с Android Wear 2. Самой операционной системе мы решили посвятить отдельную статью. Здесь же сосредоточимся на функциональности конкретной модели и вопросах, связанных с использованием фирменного ПО Huawei. Итак, прежде всего стоит отметить, что Huawei Watch 2 могут принимать и совершать телефонные звонки. Модель оснащена динамиком и микрофоном, а также собственной SIM-картой. Фактически, это самостоятельный телефон. Впервые такая функциональность доступна в часах на Android Wear! Ранее нечто подобное собиралась выпустить компания LG, но тогда что-то пошло не так и вроде бы уже готовые модели пришлось отозвать. Производители, использующие другие ОС, как правило, не предполагают установку физических SIM-карт (за исключением уже устаревшей модели Samsung Gear S), а делают ставку либо на виртуальную SIM (как, например, Samsung в более поздних моделях), либо на Bluetooth-передачу голоса (как у Apple Watch). Понятно, что возможность использовать полноценную SIM становится существенным плюсом именно в случае со спортивным применением. Например, если вы отправились на пробежку, можно не брать смартфон, а просто переставить SIM-карту в часы и оставаться на связи. Понятно, что долго говорить по часам не очень удобно, но вряд ли кто-то планирует долго разговаривать во время занятий спортом (хотя, опять же, вполне можно подключить Bluetooth-гарнитуру и уже ни в чем себе не отказывать). Качество связи — вполне достойное. То есть по часам действительно можно разговаривать. Вторая важная особенность — наличие GPS и Глонасс. Благодаря этому часы могут строить трек при пробежках, пешей ходьбе, велосипедной езде... Ранее среди часов на Android Wear мы видели такие возможности у Sony SmartWatch 3, но в остальном та модель была не самой удачной. Кроме того, эта опция есть у Apple Watch Series 2, но там нет возможности использования физической SIM-карты. Таким образом, получается, что на данный момент среди умных часов производителей первого эшелона Huawei Watch — самая функциональная модель. Что касается программного обеспечения, то смартфонное приложение Android Wear практически не изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Фактически, с помощью него можно лишь поменять циферблат и сделать какие-то базовые настройки. Куда интереснее фирменное приложение Huawei Wear, которое ориентировано, впрочем, не только на Huawei Watch 2, но и на другие аксессуары того же производителя. И это, как выяснилось, главный подвох, потому что не все функции приложения поддерживаются часами. Например, часы не могут отслеживать сон (по крайней мере, мы не поняли, как активировать эту опцию; если просто не снимать часы перед сном, то никаких данных в приложение не экспортируется). А вот пульс часы отслеживают автоматически, и результаты как раз загружаются в приложение Huawei Wear, равно как и данные по физической активности (количество шагов, пройденное расстояние, потраченные калории). С помощью Huawei Wear можно составить план тренировок и отслеживать результаты. Хотя, конечно, сравнивать фитнес-функциональность связки «Huawei Watch 2 + Huawei Wear» с фитнес-устройствами, ориентированными именно на спорт, нельзя. Например, здесь нет дифференциации по видам спорта. Отметим и еще один неочевидный (можно сказать, скрытый) минус. Хотя приложение Huawei Wear есть не только в Google Play Store, но и в Apple App Store, однако поддержки самих часов Huawei Watch 2 в приложении для iPhone нет. На скриншоте ниже справа видны устройства, поддерживаемые приложением для iPhone. Проще говоря, производитель просто не успел (или не счел нужным) оптимизировать свое ПО для новой модели. В общем, хотя ПО самих часов является сильной стороной модели, смартфонное ПО пока еще нуждается в доработках и расширении поддержки той функциональности, которая предусмотрена аппаратной частью Huawei Watch 2. Производительность и автономная работа Автономная работа — однозначное преимущество Huawei Watch 2. В режиме реального использования, предполагающего в том числе получение и просмотр уведомлений, часы «живут» от одного заряда батареи около двух суток. По крайней мере, два дня и одну ночь. Следовательно, заряжать их надо через ночь. Это, конечно, гораздо удобнее, чем было ранее с часами на Android Wear, которые приходилось ставить на зарядку каждую ночь, поскольку два дня целиком они протянуть не могли. Впрочем, понятно, что если активно задействовать Google Now, телефонные разговоры через часы или, тем более, GPS, то батарею можно разрядить и гораздо быстрее. Но если говорить о базовом применении, то здесь очевиден рост продолжительности автономной работы, и это радует. Другое дело, что пока не совсем понятно, за счет чего это происходит: то ли благодаря большей емкости аккумулятора (420 мА·ч против 300 мА·ч у Huawei Watch первого поколения и меньше 400 мА·ч у конкурентов), то ли компания Google усовершенствовала операционную систему и достигла во второй версии Android Wear более экономного расходования ресурсов, то ли дело в специально созданной для носимой электроники SoC Qualcomm Snapdragon Wear. Но факт есть факт: Huawei Watch 2 действительно работают дольше большинства моделей на Android Wear. Хотя и не дольше, чем Apple Watch, это тоже придется признать. Выводы Huawei Watch 2 на данный момент выглядит безусловным флагманом среди умных часов на Android Wear (по крайней мере, таково наше мнение до знакомства с новыми моделями LG). Из безусловных плюсов здесь — наличие телефонных возможностей, круглый экран без «мертвых зон», GPS/Глонасс, относительно долгое время работы от одного заряда, наличие автоматически работающего датчика измерения пульса. И, конечно, возможности Android Wear 2, хотя скоро они появятся и у других относительно новых моделей умных часов. С другой стороны, часы не производят особого впечатления своим внешним видом (это субъективное впечатление; не исключено, что кому-то их дизайн может прийтись по душе), экран все-таки маловат, а смартфонное ПО Huawei еще требует доработки. В целом же эту модель следует воспринимать не как замену Huawei Watch первого поколения, а как дополнение к ней, отличающееся совсем иным стилем и другими возможностями — более широкими, хотя и не факт, что необходимыми всем пользователям. И главное: нельзя не порадоваться, что Huawei, несмотря на высказывания руководства компании, не оставляет эту нишу и продолжает работу над умными часами.





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