Android Wear 2

Изучаем основные новшества обновленной операционной системы

Операционная система Android Wear наконец обновлена до второй версии — больше двух с половиной лет компании Google понадобилось для того, чтобы выпустить долгожданный релиз. При этом положение Android Wear и вообще умных часов как класса устройств до сих пор очень неустойчивое — сказать, что они имеют успех, было бы преувеличением, равно как и утверждать, что Android Wear полюбилась пользователям.

Такое ощущение, что процесс внедрения Android Wear идет ни шатко ни валко, и сам факт наличия этой ОС в умных часах не является для пользователя аргументом в пользу покупки. Впрочем, поскольку крупнейшие производители, за исключением Apple и Samsung, выпускают часы именно на этой ОС (в их числе — LG, Asus, Lenovo/Moto, Sony, Huawei), пользователи волей-неволей делают выбор именно в ее пользу.

При этом отношение самой Google к Android Wear вызывает много вопросов: например, почему так долго тянули с обновлением до 2.0? Почему обновление пришло далеко не на все модели, да еще и с таким опозданием (хотя их аппаратная платформа практически идентична)? К примеру, Asus ZenWatch 3 на момент написания этой статьи так и не получили обновления.

Фактически, сейчас на российском рынке представлены только две модели умных часов, поддерживающие Android Wear 2: LG Watch Style и Huawei Watch 2 (обе сразу вышли с этой ОС на борту). Впрочем, постепенно ситуация будет исправляться, поэтому самое время разобраться в том, что же нового появилось в Android Wear 2 и насколько сильно это меняет пользовательский опыт.

Пройдемся по основным новшествам, но сразу оговоримся, что при тестировании мы использовали Huawei Watch 2, на других часах операционная система может выглядеть немного иначе и в каких-то нюансах отличаться.

Интерфейс и внешний вид

Нельзя сказать, что интерфейс операционной системы стал существенно более привлекательным, чем был раньше. Но все же облик изменился: в частности, теперь чаще используется черный фон, и это плюс для моделей с экранами OLED, поскольку на черные пиксели изображения у них не тратится электроэнергия.

Помимо цвета фона существенным изменением интерфейса можно считать круговую организацию списка приложений (вместо прежнего вертикального списка). То есть по сути это то же самое, но проматывая список, вы не заслоняете пальцем названия приложений. Ну и выглядит красиво.

Обновленные уведомления и меню быстрого доступа

Уведомления теперь выглядят более информативно и позволяют тут же выбрать одно из действий (ответить, удалить и т. п.). Кроме того, если потянуть сверху, то откроется меню быстрого доступа к самым часто используемым опциям — включению/выключению авиарежима и звука, соединению часов со смартфоном, а также настройкам. Там же отображается оставшийся заряд батареи, наличие SIM-карты в часах и дата.

Пожалуй, это одна из самых приятных особенностей Android Wear 2 — давно надо было усовершенствовать уведомления и доступ к популярным настройкам.

Собственные приложения

Впрочем, с точки зрения функциональности, главное новшество — иное. Это появление возможности установки приложений напрямую на часы, минуя смартфон, а также их использование без смартфона. И хотя пользоваться Google Play Store на часах не очень удобно (что вполне понятно, учитывая размер экрана), но зато теперь вы можете использовать часы как, фактически, самостоятельный гаджет.

По сути, смартфон теперь нужен только при первоначальной настройке, установке обновлений и тому подобных действиях, явно не ежедневных. Что еще важно: теперь часы на Android Wear становятся существенно более полезными для обладателей iPhone, поскольку они тоже получили возможность устанавливать на часы приложения (раньше для этого требовался Android-смартфон, хотя с iPhone часы были совместимы).

Динамические циферблаты

Еще одно важное новшество, влияющее и на функциональность, и на внешний вид — это циферблаты с возможностью настройки отображаемой информации. Теперь вы можете выбрать, какие именно данные будут выводиться на циферблат. Например, это может быть текущий результат по количеству шагов, пропущенные звонки, дата и прочее.

У циферблатов, поддерживающих эту возможность (понятно, что сторонние разработчики могут делать и обычные циферблаты, без такой опции), есть настройки, позволяющие менять и тип отображаемых данных, и стиль циферблата.

Строго говоря, нечто подобное некоторые производители пробовали внедрять еще до Android Wear 2 — например, вспомним программу Asus WatchFaces для умных часов Asus. Но теперь Google делает это стандартом де-факто, а следовательно, в ближайшее время будет появляться все больше и больше циферблатов с возможностью тонкой настройки. Но справедливости ради отметим, что Google здесь не первопроходец: у Apple Watch уже давно есть возможность настройки циферблатов и отображаемого контента. Так что Android Wear лишь компенсирует отставание от watchOS, не более того.

Написание сообщений

Еще одна важная опция — это возможность создания и отправки сообщений напрямую с часов.

Здесь есть несколько способов: во-первых, экранная клавиатура — разумеется, на часах она выглядит смешно и нелепо, но, например, написать что-то вроде «ОК» так при желании вполне можно. Другой вариант — ручной ввод. Часы распознают рукописный ввод, но плохо, а главное — при крошечном размере экрана это выглядит еще более абсурдно. Но сам факт гиков порадует. Ну и, наконец, есть набор шаблонов ответов — это, пожалуй, самое разумное в такой ситуации.

Прочие новшества

Из менее важных нововведений (впрочем, тут для кого как...) стоит выделить появление на часах Android Pay и серьезно изменившееся приложение для фитнеса (теперь его функциональность шире — есть тренировки, возможности более тонкой настройки целей и т. п.)

Предположительно, обновление до Android Wear 2.0 должно позитивно сказаться и на продолжительности автономной работы. Однако для того, чтобы в этом убедиться, надо протестировать несколько моделей часов, в том числе и те, что раньше работали на первой версии ОС, а теперь получили обновление. В конце концов, это может зависеть от множества факторов, и ОС среди них — не главный. Так что мы еще вернемся к этому вопросу.

Выводы

Итак, насколько удачным получилось обновление Android Wear до версии 2.0? И что это значит для индустрии умных часов в целом?

Прежде всего, ощущения революционности обновления нет. Да, появились полезные вещи, интерфейс стал поприятнее, там улучшили, здесь улучшили, но... Какой-то опции, которая вызывала бы «вау-эффект», нет. Нельзя отделаться от ощущения, что Google здесь — в роли догоняющего. Многое из того, что в Android Wear только появилось, в watchOS и Tizen (часы Samsung) уже давно используется.

Впрочем, кое-что действительно перспективное и действительно новое по сравнению с конкурентами разработчики Google все же придумали. Речь идет о прямой установке приложений на часы и работе их без смартфона. Вкупе с появлением мессенджера в Android Wear 2, а также микрофона/динамика и LTE в некоторых моделях (а кроме того, еще раньше было возможно независимое от смартфона использование GPS плюс прослушивание музыки напрямую из памяти часов) это делает часы, фактически, самостоятельным гаджетом, этаким мини-смартфоном.

С одной стороны, в самой этой идее тоже нет ничего нового. Можно вспомнить, что еще на заре эры умных часов, когда Android Wear не было в принципе, множество производителей второго эшелона выпустили модели под управлением обычной смартфонной Android, интерфейс которой был лишь немного адаптирован для часов. Вот один из таких примеров. Парадокс, но Google, изначально мыслившая умные часы как дополнение к Android-смартфону, теперь идет к тому же, от чего ранее уберегала производителей высшего эшелона, предоставив им Android Wear, отличную по идеологии (а не только по дизайну) от смартфонной Android.

С другой стороны, если Google действительно решила «отвязать» часы от смартфона и сделать ставку на расширение аудитории часов за счет пользователей iPhone, например, то это очень перспективное направление. Но главное здесь — не просто «отвязать» часы, а сделать это действительно удобно, чтобы не было постоянного ощущения, что у нас какой-то недосмартфон. Как эта задача будет решена — станет ясно позже, когда появятся новые версии Android Wear. Пока же сделан только первый шаг.