Мясорубка Redmond RMG-CBM1225 Металлический монстр производительности

Сегодня мы расскажем о тестировании еще одного устройства Redmond — мясорубки RMG-CBM1225 из коллекционной серии премиум-класса Chrome and bronze с двумя скоростями работы и режимом реверса. Помимо двух дисков для более крупного или мелкого помола фарша в комплект входят насадки для кеббе и колбасок, поэтому устройство обещает удовлетворить все основные кулинарные нужды для рецептов с фаршем. Производитель заявляет производительность до 2,5 кг/мин. и подчеркивает использование в модели металлического механизма. Кажется, что-то похожее вы уже видели? Не ройтесь в памяти, мы уже проделали это за вас. Внешний вид тестируемого прибора практически идентичен модели Caso FW 2000 — до сегодняшнего дня это была одна из самых надежных и производительных из всех протестированных нами моделей. Сегодня мы не без удовольствия разбираемся, настолько ли хороша RMG-CBM1225 бренда Redmond. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Эксплуатация Тестирование Выводы Характеристики Общие характеристики Производитель Redmond Наименование модели Redmond RMG-CBM1225 Тип мясорубка электрическая бытовая Страна производства Китай Гарантия производителя 2 года Заявленная мощность максимальная 2500 Вт, номинальная 800 Вт Материал корпуса моторного блока металл Материал толкателя пластик Материал чаши, съемной головки алюминиевый сплав Материал ножа и решеток нержавеющая сталь Цвет корпуса черный Ножевые решетки 2 Отсек для хранения шнура углубление снизу в корпусе Отсек для хранения решеток нет Высота горловины насадки 10 см Максимальная высота емкости для фарша 11,5 см Высота блока/в сборке 22/31 см Дополнительные аксессуары в комплекте насадки для кеббе и колбасок Защита от перегрузок есть Реверс есть Производительность по результатам теста 2,1 кг/мин. Тип управления один механический переключатель Режимы скорости 2 Масса и габариты Длина шнура 1,2 м Упаковка (Ш×В×Г) 26×25×37,5 см Размер устройства с установленной основной насадкой и загрузочной чашей (Ш×В×Г) 37×31×18 см Вес без упаковки 4,8 кг Цена и предложения Средняя цена T-13718782 Розничные предложения L-13718782-10 Комплектация Redmond продолжили фирменный стиль в упаковке: черный фон, золотой логотип и привлекательная девушка. Серию изделий Chrome and bronze отличает стильное сочетание хрома, черного и акцентов в бронзе, этакое «золото в массы». Конечно, не обошлась упаковка и без изображения собственно мясорубки. Также мы видим картинки двух дисков в комплекте и заголовок «Мульти система 3 в 1» — по всей видимости, это относится к наличию также насадок для кеббе и колбасок. Производитель также подчеркнул золотым тиснением использование в мясорубке металлического механизма, а на одной из торцевых сторон коробки привел основные технические характеристики. Напоследок мы обратили внимание на забавную иконку, символизирующую производительность прибора, которая обещана до 2,5 кг/мин. без уточнения сырья. Внутри коробки находятся: основной блок и шнур;

насадка с ножом и шнеком;

лоток;

пластиковый толкатель;

2 диска;

насадка для колбасок;

насадка для кеббе;

сервисная книжка;

инструкция. На первый взгляд Корпус мясорубки цельный, глянцевый и необычный по цвету: словно черное напыление на красиво потертом металле. Правда, чтобы любоваться переходами цвета, нужно не только поднести прибор к источнику света, но и не лениться протирать его от отпечатков пальцев. На боку корпуса расположен механический переключатель для работы на одной из двух скоростей или в режиме реверса, переключается он с ощутимым усилием. Все детали насадки (горловина, шнек, нож, зажимное кольцо и даже лоток) выполнены из качественного алюминиевого сплава, а диски – из нержавеющей стали. Высота насадки позволяет использовать мясорубку со стандартной чашей или кастрюлей.

Поскольку корпус выполнен из металла, вес у данной модели внушительный. В нижней части корпуса сделано углубление, где можно спрятать основную длину провода. Передние ножки едва доходят до миллиметра в высоту и выполнены из простого жесткого пластика, а задние выглядят как присоски и несут на себе всю нагрузку по гашению вибрации и фиксации устройства на месте. Взгляд изнутри Разумеется, не разобрать такой агрегат было бы преступлением против любопытства — как читателей, так и нашего собственного. Благо, этому совершенно ничто не препятствовало: никаких «хитрых» головок на винтах, никаких неочевидных ситуаций, когда тянешь деталь на себя и думаешь: «Это у них защелки такие тугие или я сейчас что-то сломаю?» Нет, тянуть и толкать вообще ничего не пришлось, а для полной разборки хватает одной крестовой отвертки. Корпус не только металлический, но и довольно толстый (хотя это можно было предположить исходя из веса изделия). Сборка из двигателя и редуктора прикреплена к «потолку» корпуса. Чтобы вынуть ее, нужно сначала разобрать узел крепления насадки. Дальше вытягиваем «на себя» ручку переключателя режимов работы, отвинчиваем его (иначе провода не дадут вытянуть наружу двигательный блок), потом вынимаем двигатель с редуктором — и вот у нас осталась одна голая коробка. Маркировка двигателя в точности повторяет Caso FW2000. В той статье она видна не очень хорошо, сейчас мы постарались сделать более удобный ракурс. Чтобы разобрать редуктор, нужно сначала снять с него двигатель, и только потом появится возможность добраться до всех винтов, которые крепят его крышку. И вот, наконец. вожделенные «самые настоящие металлические шестерни». Как и у Caso FW2000 — за исключением одной пластиковой. Ну а сравнение фотографий внутренностей редуктора не оставляет уже никаких сомнений: перед нами «сестры-близнецы». Redmond RMG-CBM1225S

Caso FW2000 Инструкция Вся необходимая информация в инструкции присутствует на трех языках. Скорости работы разделены по типам продуктов, указаны неподходящие для обработки продукты, а также даны пояснения по использованию режима реверса. Также нам показалась полезной информация по времени непрерывной работы и работе функции защиты от перегрева. Рецепты ни в инструкции, ни отдельно не обнаружились, поэтому тестовые задания прибору мы выбирали сами. Управление Управление с помощью единственного переключателя очевидно с первого взгляда, а рычаг фиксации насадки к корпусу имеет поясняющую картинку: достаточно ровно вставить ее в корпус и затем подтянуть вверх рычаг для блокировки. Эксплуатация Подготовка к использованию Все детали устройства выглядели чистыми из коробки и не издавали никаких запахов, поэтому мы число символически сполоснули их теплой водой, высушили и собрали. Эргономика Как мы уже упомянули, переключатель режимов оказался достаточно тугим, плюс его форма не позволит задействовать локоть или запястье в случае грязных рук — здесь придется использовать пальцы в полную силу. Прибор работает очень громко, что вполне объяснимо, учитывая его мощность и скорость. Разговаривать, стоя рядом с ним, никак не получится. Быстрота, с которой RMG-CBM1225 «заглатывает» мясо, нас буквально поразила: в тестах на скорость оказывается важна в первую очередь скорость работы рук при подаче мяса в раструб, и мы не уверены, что нам при всем старании удалось сделать ее такой, чтобы загрузить нашу подопечную по максимуму. Уход Согласно инструкции, ни одна деталь устройства не должна очищаться в посудомоечной машине (разве что пластиковый толкатель), поэтому сразу после использования желательно промыть все части насадки и лоток, пока остатки фарша не засохли. Делать это достаточно удобно, никаких загадочных пазов или мест, куда сложно дотянуться, мы не обнаружили. В результате вся процедура занимает минимум времени. Тестирование Объективные тесты Замеры энергопотребления во время работы мясорубки производились с помощью ваттметра. Реальные показатели прибора: 470 Вт для свинины, 480 Вт для говядины третьего сорта (максимум 580 Вт в самые сложные моменты), 230 Вт в режиме реверса, 170 Вт в режиме холостого хода на первой скорости и 262 Вт на второй. Согласно инструкции, время беспрерывной работы устройства не должно превышать 5 минут, после чего необходим перерыв в 10 минут. Мы же решили максимально загрузить прибор, взяв для теста пять килограммов мяса — объем, который вряд ли кому-нибудь понадобится превысить при разовом изготовлении фарша при домашнем использовании — и пропустили его через крупную решетку без остановки прибора. За это время корпус мясорубки ощутимо нагрелся, но запаха не появилось, и отключаться вследствие перегрева прибор точно не собирался. Мы также замерили шумность процесса перемалывания мяса с помощью шумомера: этот показатель составил 81 дБА. Стандартное тестирование по методике iXBT.com Для оценки производительности мы использовали охлажденную свинину без костей, пленок и большого количества жира, прокрутив ее через решетку с большими отверстиями. Поскольку у мясорубки присутствуют два скоростных режима, мы проверили оба и удивились небольшой разнице между ними. Коэффициент производительности iXBT для Redmond RMG-CBM1225 равен 2,1 кг/мин. Это чуть ниже обещанных 2,5 кг/мин., но, как уже было сказано выше, нас ограничивала скорость работы собственных рук при подаче, и это при том, что мясо было нарезано заранее и стояло совсем рядом. Свежая щука Проведя стандартный тест, мы убедились, что мясорубка — зверь, поэтому от всяких тестов «лайт» типа перемалывания цитрусовых решили отказаться и начали с рыбы. С помощью Redmond RMG-CBM1225 мы приготовили фаршированную щуку. Следите за руками. Для этого теста мы взяли рыбину весом около 1,2 кг и прямо в магазине попросили ее почистить, не разрезая брюхо. Дальше «откидываем» рыбине голову, оставляя ее держаться на небольшой полоске шкуры на «затылке». Проводим пальцами вдоль верхней части тушки, отделяя шкуру от мяса, и как только удастся ухватиться пальцами за хребет, тянем шкуру вниз. Она стягивается с рыбы, как чулок — писать дольше, чем делать. Шкуру с головой пока откладываем, а с хребта обдираем мясо, по мере возможности удаляя крупные кости. Мелкие нам не помешают. В фаршированную щуку добавляют разное, а нашем случае это будет просто луковица и морковка, обжаренные на сливочном масле. Мякоть нашей рыбины вместе с луком и морковкой пропускаем два раза через мелкую решетку мясорубки. Наша подопечная справилась с заданием без проблем, размолов и все мелкие косточки, которые оставались в рыбном филе. Солим и перчим полученный фарш, затем набиваем его в рыбью шкуру и засовываем в духовку. Нам оказалось достаточно получаса запекания рыбины на температуре 140-150 градусов. Затем на 10 минут мы подняли температуру до 180, немного подрумянив подопечную. Как видите, ничего сложного, а результат шикарный. Результат: отлично. Фарш из жилистой говядины Для этого фарша мы использовали жилистую говядину третьего сорта. Мясорубка на этом мясе очевидно старалась изо всех сил: скорость переработки такого мяса составила всего 660 граммов в минуту. Но справилась она отлично: никаких намотанных жил, ничего не пришлось чистить или разбирать в процессе. Медленно, сосредоточенно, громко. Что лучше всего делать из такого фарша? Что-нибудь, что долго готовится, чтобы фарш успел стать мягким и вкусным. Например, болоньез. Обжарили фарш, лук, томаты, добавили зелени и специй и поставили тушиться на три часа в мультиварку. Результат: отлично.

Из копеечного по себестоимости фарша мы получили отличное блюдо. Результат: отлично. Фарш домашний и насадка для колбасок Для этого теста мы взяли много фарша и мололи его непрерывно, пытаясь смутить мясорубку долгой и непрерывной работой — об этом написано выше, все получилось удачно. Затем, добавив в фарш соли и крупного дробленого перца, мы приступили к тестированию одной из насадок и стали набивать колбаски. После нескольких минут мы приноровились к этому процессу и признали его быстрым, эффективным и удобным: никаких застреваний, промедлений или рывков. Результат: отлично. Паштет из печени индейки и утки Три луковицы начали обжаривать на сковородке, прибавив к ним три небольших филе утиной грудки общим весом около 600 граммов. Затем ко всему этому великолепию добавили примерно 800 граммов свежей печени индейки и несколько зубчиков чеснока, соль, молотый кориандр, белый перец и копченую паприку. Обжарку прекратили, когда печень оставалась еще слегка розоватой внутри. Содержимое сковороды дважды пропустили через мелкую решетку мясорубки, добавив граммов 150 сливочного масла. Мясорубка вела себя идеально, как и в остальных случаях, ничего из нее не вылетало и ничего в ней не застревало. Получили вкусный паштет приятной фактуры. Результат: отлично. Выводы Мясорубка Redmond RMG-CBM1225 позиционируется как представитель премиальной линейки производителя Chrome and Bronze, делающей упор как на функциональные показатели мощности и надежности, так и на эстетические — за счет яркого дизайна и качественных материалов. Тестирование показало, что обе сферы оказались на высоте. Прибор прекрасно справился со всеми тестами. Единственным недостатком RMG-CBM1225 является повышенный уровень шума. Возможно, этот параметр кого-то отпугнет, потому что, судя по результатам разборки, прибор обещает быть крайне надежным, менять его не придется долгие годы. Это одна из лучших протестированных нами моделей, представленных на рынке на сегодняшний день. Плюсы Надежные материалы

Хорошее качество сборки и изготовления мясорубки

Приятный внешний вид

Высокая производительность и способность справляться с любыми бытовыми задачами Минусы Высокий уровень шума

Мясорубка Redmond RMG-CBM1225

предоставлена для тестирования компанией





