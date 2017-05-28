Меланжер Rawmid Dream Classic MDC-01

Для любителей шоколада, урбеча и прочих суперфудов

Сегодняшним обзором мы продолжаем знакомить читателей iXBT.com с необычными, любопытными и довольно специфическими бытовыми кухонными приборами. В нашу лабораторию попал меланжер — прибор, предназначенный для производства шоколада, ореховых паст, урбечей и других продуктов, требующих перетирания ингредиентов до пастообразного состояния.

Считается, что современный меланжер напоминает классическую каменную мельницу с каменными жерновами. К счастью, мы живем в XXI веке, поэтому нет необходимости вращать камни вручную. Принцип работы чрезвычайно прост: с помощью электромотора чаша приводится в движение, и каменные бегуны начинают вращаться благодаря трению с гранитным основанием чаши. К несомненным преимуществам приборов этого типа относят, прежде всего, способность измельчать какао-бобы, орехи, зерна, крупы и семена до мельчайших частиц. Гранитные жернова цилиндрической формы перетирают сырье в гранулы размером 15-20 микрон. Еще одно достоинство меланжера связано с тем, что продукты перетирает гранит. Это более прочный материал по сравнению со сталью, и его использование гарантирует отсутствие металла в готовых продуктах.

Меланжер Dream Classic MDC-01 — это устройство, с помощью которого в домашних условиях можно изготовить не только вышеперечисленные продукты, но и соусы, пасты, крем-супы. Благодаря входящим в комплект дополнительным насадкам прибор подходит для приготовления кокосовой стружки из свежего кокоса, а также для замеса теста. Что ж, познакомимся с новым для нас аппаратом.

Оглавление

Характеристики

Производитель Rawmid Модель Dream Classic MDC-01 Тип меланжер/урбеч-мейкер Страна производства Индия Гарантия 1 год Заявленная мощность 200 Вт Управление одна механическая кнопка Режимы скорости один режим Количество оборотов в минуту 130 Цвет корпуса белый/красный Цвет чаши металлик Материал корпуса пластик ABS Материал чаши нержавеющая сталь, гранитное дно Материал жерновов гранит Аксессуары лопатка, насадка-тестомес, насадка-скреппер для мякоти кокоса Объем чаши 2 л Длина шнура 130 см Размер прибора 50×32×30 см Вес моторного блока/чаши/жерновов 7,95/3,36/3,44 кг Размер упаковки 57×35,5×37 см Вес упаковки 17,2 кг

Комплектация

Прибор поставляется в довольно большой и очень увесистой коробке-параллелепипеде, изготовленной из плотного картона. Визуальное изучение упаковки позволяет ознакомиться с техническими характеристиками и внешним видом аппарата. Информации, размещенной на упаковке, вряд ли достаточно для покупателя, который не понимает, что за чудо-диковинка попала в его руки. Однако вероятность того, что такой человек заинтересуется меланжером, очень мала в принципе. Ручкой для переноски коробка не оснащена.

Внутри упаковки все составные части прибора защищены от ударов и повреждений пенопластовыми вкладками. Дополнительные насадки (для замеса теста и скреппер) уложены в небольшие картонные коробки. Вскрыв упаковку и сняв пенопласт, мы извлекли наружу:

корпус прибора;

стальную чашу;

насадку с гранитными жерновами;

стальной поддон;

насадку-скреппер;

насадку-тестомес;

лопатку-скребок;

руководство по эксплуатации.

На первый взгляд

Корпус меланжера представляет собой единую конструкцию с моторным блоком, основанием и крышкой. Изготовлен из ABS-пластика, прочного, ударостойкого и безопасного. Корпус имеет обтекаемые скругленные формы и довольно немалый размер.

Справа находится блок с мотором, по центру — основание для установки чаши, слева — выступ, на котором крепится крышка чаши. Сверху на моторном отсеке имеется две кнопки: левая предназначена для закрепления крышки, правая — включает и выключает прибор.

В центре основания для установки чаши находится мощный четырехлепестковый приводной вал.

На дне корпуса по периметру можно увидеть шесть ножек с прорезиненными вставками и вентиляционные отверстия для охлаждения мотора.

Вентиляционные отверстия также имеются с правой боковой стороны корпуса.

Крышка чаши красного цвета является несъемной, она лишь откидывается влево вверх. Если требуется открыть прибор, то следует нажать на кнопку с правой стороны выступающей части крышки. Крышка оборудована съемной прозрачной пластиковой вставкой.

По центру с внутренней стороны крышки имеется выступ с пазом, куда вставляется верхняя часть насадки с жерновами.

Чаша, в которой непосредственно происходит процесс, сделана из нержавеющей стали. Вес этого аксессуара — 3,36 кг, что объясняется тем, что ее дно изготовлено из цельного куска гранита. Все швы и стыки тщательно загерметизированы. По центру емкости имеется ось, предназначенная для крепления насадок.

Насадка с жерновами представляет наибольший интерес для изучения. Гранитные износостойкие жернова меланжера Dream Classic прочны и долговечны — срок их службы по заявлению производителя составляет более 10 лет. Они имеют цилиндрическую форму и по сравнению с конусообразными жерновами, лучше подходят для измельчения орехов и какао-бобов за счет большей площади соприкосновения с продуктом. Кроме того, с цилиндрическими жерновами на стенках чаши остается меньше сырья. Два жернова крепятся на стальной оси, перпендикулярно которой горизонтально закреплен пластиковый якорь с лопаткой, которая будет соскребать продукты со стенок чаши и подавать их под жернова.

Меланжер дополнительно укомплектован лопаткой-скребком, пластиковой насадкой для приготовления теста и конструкцией для соскребания мякоти из кокосовых орехов. Насадка для теста изготовлена из пластика белого цвета, оставляющего впечатление довольно прочного материала. Две лопасти расположены на разной высоте по отношению ко дну чаши. По центру лопасти снаружи конструктивно выделена вертикально ориентированная грань, сходящая на нет к краю.

Стальной поддон и насадка-скреппер предназначены для извлечения мякоти из кокосовых орехов. Поддон легко устанавливается в основание корпуса. Насадка сделана из очень прочного на вид пластика. По форме она напоминает насадку для отжима сока из цитрусовых. В верхней округлой части закреплены шесть стальных вставок. Режущие ребра боковых вставок имеют пилообразную форму и довольно остры. Конструкция собирается на основании корпуса моторного блока без усилий, стоит только поберечь руки, чтобы не пораниться об острые грани скреппера.

Первые впечатления описываются буквально несколькими словами: большой, тяжелый и массивный. С другой стороны, чего же еще ожидать от прибора, который, по заявлению производителя, способен перемолоть зерна до гранул размером в 20-25 микрон?

Инструкция

На титульной стороне руководства по эксплуатации размещена фотография Dream Classic MDC-01. Однако все последующие изображения и схемы в тексте совсем не соответствуют модели MDC-01. На первых порах это вызвало недоумение и сложности с пониманием того, как эксплуатировать устройство. Однако прибор настолько прост в эксплуатации, что собрать его для работы можно и без чтения руководства. Базовая инструкция ценна, прежде всего, объяснением принципов и общих правил работы с меланжером. Также можно найти информацию о сырье: его видах и подготовке к измельчению. Раздел «Подсказки», однако, вызвал у нас недоумение. Идеальный дос, идли, вад, урал дал, адай, урад и прочие термины заставили-таки нас погрузиться в изучение особенностей индийской кухни. Впрочем, что такое вады и джангри, мы навскидку так и не узнали. На наш взгляд, несколько рецептов из обычных, понятных и доступных для жителя средней полосы России продуктов несомненно пошли бы на пользу документу.

Наиболее ценной и нужной для нас информацией оказалась «Таблица закладки сырья» на последних страницах документа. Здесь приведены типы сырья, его количество и время обработки. Именно на эти цифры мы и ориентировались при проведении тестов.

В целом, как людей, никогда не имевших дело с такого типа оборудованием, руководство по эксплуатации нас несколько разочаровало. Для прибора с такой ценой можно было бы написать свою собственную, более внятную инструкцию и приложить несколько рецептов для начинающих пользователей меланжеров.

Управление

Управляется устройство всего одной кнопкой «On/Off», расположенной сверху на корпусе моторного блока. После размещения на оси основания чаши и насадки с жерновами следует закрыть крышку и включить прибор посредством нажатия на кнопку. Все очень просто.

Аппарат оснащен дополнительной съемной прозрачной крышкой, позволяющей засыпать продукты в чашу во время работы прибора, а также наблюдать за процессом их приготовления.

Меланжер предназначен как для измельчения сухих семян (например, пшеницы или овса), так и для изготовления однородных паст (урбеча, ореховых и шоколадных масс, хумуса, соусов и т. п.). С помощью дополнительной насадки можно замешивать тесто и взбивать масло из цельного молока. Насадка-скреппер позволит получить свежую кокосовую стружку без тепловой обработки. В дальнейшем из стружки можно приготовить кокосовую пасту или масло.

Орехи, семечки и зерна перед размещением в меланжере следует измельчить в блендере или кухонном комбайне до фракций размеров в 2-3 мм. Измельчение в приборе нужно начинать с небольшого количества продуктов. При необходимости можно добавить немного воды, отвара или масла. Засыпать максимально разрешенное количество сырья в чашу нужно последовательно и постепенно. Максимальный объем загрузки вязкими продуктами составляет 1/4 от объема всей чаши, что составляет около 500 г сырья.

Что касается продолжительности беспрерывной работы, то в самой инструкции содержатся неоднозначные сведения. В одном месте написано, что меланжеру не следует работать беспрерывно более 4 часов, в другом — что прибору необходимо дать время для отдыха после 3 часов работы.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием следует промыть все съемные и соприкасающиеся в процессе работы с продуктами части меланжера. Инструкция настоятельно рекомендует снимать барабан и жернова с основания перед очисткой. Съемные части следует мыть под водой и тщательно вытереть сухой тканью.

Сырье перед обработкой в меланжере также требует подготовки. Содержание этого процесса зависит от вида сырья и желаемого результата. Так традиционные пасты из орехов и семян готовятся из обжаренных продуктов, потому что термически обработанное сырье выделяет больше масла, чем сырое. О предварительном измельчении продуктов мы уже упоминали. Некоторые виды содержимого перед помолом необходимо замочить или отварить. В некоторых случаях в самом начале необходимо заливать жидкость или добавлять масло в процессе измельчения.

Эргономика

Эксплуатация меланжера элементарна, главное — четко понимать, для каких целей вы его используете. В самом начале эксплуатации прибор стоял на столе неустойчиво, потому что опирался лишь на две из шести ножек, но уже после первого тестового блюда мы обратили внимание, что меланжер «встал» на поверхность стола. Также во время первого теста устройство передвигалось по столу под действием вибраций. При этом на поверхности столешницы появились черные следы от накладок и крошки стертой резины. Видимо под собственной тяжестью аппарата и действием вибраций резиновые накладки стерлись, и меланжер начал опираться на все ножки, приняв необходимую для устойчивости позицию. После этого вибрации стали незаметны и не влияли на подвижность, а точнее — требуемую условиями безопасности неподвижность прибора.

Никаких особых замечаний к процессу сборки и разборки аппарата нет, операции подготовки к работе простые и интуитивно понятные. Но прибор скорее предназначен для использования мужчиной, чем женщиной. Каменные детали, о которые можно повредить ногти или поцарапать кожу ладоней и пальцев, тяжелые по весу съемные части и возникающие по этой причине затруднения при очистке и уходе требуют привлечения мужской силы. Готовые пасты, соусы и тесто легко счищаются со стенок чаши с помощью лопатки. При перекладывании приготовленного продукта сложности возникают также лишь из-за веса металлической емкости с гранитным дном.

Уход

По окончании процесса измельчения и перетирания следует отключить меланжер от сети, открыть крышку, снять барабан и извлечь готовую массу. Для этой цели прекрасно подходит входящая в комплект пластиковая лопатка-скребок. После этого нужно вымыть чашу и насадку, особое внимание уделяя отверстию для установки на вал. Процесс мытья несложен, с поверхностей стального барабана, гранитных камней и пластиковых деталей жирные и липкие массы удаляются без труда. На сайте Rawmid имеется информация о том, что благодаря антикоррозийному покрытию стенок чаши, допускается ее мытье в посудомоечной машине. Однако из-за большого веса барабана мы не решились воспользоваться этим советом. Удобно очищать дно чаши, жернова и оси щеткой, предназначенной для мытья посуды. Корпус и внутреннюю поверхность крышки при необходимости можно протирать влажной, а затем сухой тканью. Запрещено использовать для очистки базового блока чистящие средства, также нужно убедиться, что корпус все время изолирован от воды и сырости.

Уход несложен, но, повторимся, при этой процедуре требуется прикладывать немалые физические усилия.

Тестирование

Объективные тесты

Во время тестирования показатели мощности, измеренные с помощью ваттметра, колебались между 130 и 180 Вт. Уровень шума можно охарактеризовать как средне-тихий. Прибор работает не беззвучно, но оценить уровень издаваемого им шума как «средний» нельзя. Так, за двумя закрытыми дверьми работающий меланжер было не слышно. Вообще, в процессе размалывания, в зависимости от этапа и консистенции размолотого сырья, прибор издает разные звуки. Чаще всего это легкий скрежет жерновов по гранитному дну.

Льняной урбеч

Урбеч — это густая жидкая масса, получаемая из растертых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, семян тыквы, абрикосовых косточек или орехов. В традиционной кухне народов Дагестана урбеч — это сладкое блюдо (с медом и маслом), которое используется как питательное средство для поддержания сил и/или при лечении болезней. Для первого опыта с меланжером было решено приготовить льняной урбеч. Для этого необходимо в течение относительно длительного времени перетирать льняные семена. При измельчении образующаяся мука пропитывается выделенным маслом и превращается в пасту. В нее, как правило, добавляют натуральный мед и сливочное масло. Пропорции в классическом рецепте равные, но их можно регулировать по вкусу.

Для начала, как рекомендовано инструкцией, в чашу меланжера было засыпано 200 г семян льна и добавлено немного оливкового масла. Примерно через половину часа, когда семена измельчились до мелких фракций, постепенно добавили еще 200 г семян.

Спустя четыре часа в чаше образовалась относительно жидкая однородная масса. Не прерывая работу меланжера, добавили 4 столовых ложки меда и около 100 г размягченного масла. После смешивания всех ингредиентов остановили прибор и извлекли насадку с жерновами. Посредством лопатки соскребли налипшую на боковые и рабочие стороны жерновов пасту. Затем слили урбеч в стеклянную банку и убрали в холодильник. Через несколько часов паста загустела.

Результат: отлично.

Паста однородная и гомогенизированная. Семена льна отлично размолоты и смешаны с маслом и медом. Употреблять урбеч рекомендуется при повышенных физических или нервных нагрузках. Отличный продукт для спортсменов или туристов, позволяющий быстро восстанавливать силы для длительных пеших походов.

Шоколад

Одно из самых незаменимых и ценных применений меланжера — это изготовление шоколада. Мы готовили шоколад из трех ингредиентов: какао-порошка, какао-масла и сахара, взятых в пропорциях 1:1:0,5. Какао-масло предварительно растопили на водяной бане. Поместили все продукты в чашу, установили жернова и включили меланжер.

Поскольку мы взяли зерна какао в виде порошка, обработку производили чуть более двух часов, т. е. ровно до того момента, как масса стала жидкой и пригодной для заливки в формы. Позже мы узнали, что опытные шоколатье рекомендуют готовить этот десерт, перемешивая массу довольно долго. Так, нам встречались советы использовать меланжер по 24—72 часа в зависимости от используемого сырья и желаемого результата.

Однако и через два часа мы получили отличный шоколад шелковистой структуры. Разлили массу по формам и убрали в холодильник на несколько часов.

Жидкая масса без проблем заливалась как в конфетные формы, так и в формы для плиток. Единственное замечание касается лишь нашей неопытности в процедуре изготовления шоколада: за то время, пока мы разливали шоколад по мелким формам, масса остыла. По этой причине поверхность плиточного шоколада у нас получилась неидеальной. Думаем, что недолго попрактиковавшись, можно научиться делать прекрасный подарочный шоколад ручной работы.

Результат: отлично.

Да, чашечка чая с шоколадом такого качества примирит даже с перспективой мытья тяжелых жерновов и кастрюли.

Урбеч из кедровых орешков

Засыпали в собранную для процесса емкость 200 г кедровых орешков и включили меланжер. Уже через час ореховая паста была жидкой.

Через два часа — свободно переливалась в баночки, по густоте приближаясь к жидким сливкам. Органолептические свойства полученной пасты представляются нам совершенно выдающимися: яркий ореховый вкус, наполненный слабой сладостью и интенсивным ароматом кедрового масла дарит незабываемые вкусовые ощущения. Паста равномерно, как бы тонким шелком, обволакивает всю ротовую полость. Добиться такого результата при пережевывании невозможно.

Результат: отлично.

На этом этапе мы окончательно смирились с тяжелым весом и неудобством при очистке жерновов. Дело в том, что паст, изготовленных в домашних условиях, с настолько тонкими и удивительными свойствами мы не встречали никогда.

Кунжутная паста

Предварительно подсушили кунжут до слегка золотистого цвета в духовке, нагретой до 100 °C. Поместили в чашу 200 г семян и начали перемалывание. Через час масса стала жидкой с мелкими вкраплениями неперемолотого кунжута.

По прошествии еще полутора часов паста приобрела однородную консистенцию. Часть тхины мы отложили для использования в соусах и других блюдах, в оставшуюся добавили сахарную пудру. Через 20 минут меланжер приготовил прекрасный десерт со вкусом кунжутной халвы, но более нежной структуры.

Результат: отлично.

Кунжутную пасту можно употреблять непосредственно в том виде, который мы получили, а можно есть с хлебом или булочками, добавлять в каши или использовать для выпечки.

Кокосовая паста

После тестов основной насадки с жерновами стало ясно, что с перемалыванием зерен, семян и смешиванием меланжер справляется превосходно, так что пора перейти к тестированию дополнительных насадок. С помощью насадки-скреппера нужно было натереть мякоть кокосового ореха. Установили на основание стальной поддон, закрепили насадку и — поехали:

Однако довольно быстро «приехали»: автору статьи не хватило сил удерживать орех так, чтобы он был неподвижен, и насадка соскребала жесткую мякоть кокоса. Половинка ореха прокручивалась под действием насадки. Вторая и третья попытки также не увенчались успехом, поэтому пришлось привлекать грубую мужскую силу. Дело пошло значительно веселее:

Свежая, мягкая, масляная на ощупь кокосовая стружка прекрасно пахла. После соскребания мякоти с одного кокоса (двух половинок) нужно было останавливать процесс и стряхивать стружку в контейнер. Часть стружки попадала между насадкой и отверстием поддона на ведущий вал меланжера. Примерно после трех-четырех половинок кокоса вал нужно было очищать. Впрочем, особых затруднений это не вызывает. Вначале мы сухой салфеткой собирали стружку кокоса, затем слегка влажной тряпкой протирали поверхность основания и приводной вал. В целом мы обработали пять кокосов, получив 820 г стружки. Ее можно было бы подсушить для дальнейшего использования в кондитерских изделиях, но мы решили сделать кокосовую пасту.

Действовали привычным уже образом: поместили в емкость с жерновами 200 г стружки, добавили пару ложек кокосового масла, чтобы процесс протекал более гладко. Через некоторое время, когда паста приобрела более или менее однородный вид, постепенно добавили остальной кокос. Измельчение волокнистого и относительно жесткого ореха заняло самое продолжительное время. После четырех часов работы остановили меланжер на требуемый инструкцией перерыв. Прибор был ощутимо теплый. Масса внутри тоже нагрелась от длительного трения.

Через несколько часов продолжили измельчение. В общей сложности кокосовая паста готовилась 8 часов. В конце процедуры корпус мотора меланжера и сама паста были теплыми, а на внутренней стороне крышки выделилось большое количество конденсата. Кокосовая стружка за время обработки изменила цвет, потемнела и превратилась в густую пастообразную массу. Аромат, к сожалению, стал не такой явный, как в начале измельчения. Употреблять можно как в чистом виде, так и в виде добавок к кондитерским изделиям, кашам и т. п. В дальнейшем мы использовали кокосовую пасту для приготовления кексов и маффинов, заменяя ею жировую составляющую в тесте.

Результат: отлично.

Насадка для теста

Мука — 2 ст., кефир — 0,5 ст., яйца — 2 шт., сливочное масло — 50 г, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., сода — 1/2 ч. л.

Насыпали в чашу меланжера муку с содой, добавили размешанные с солью и сахаром яйца, кефир, растопленное масло. Перемешивание продолжалось около 6-8 минут. За это время тесто равномерно замесилось.

Приготовили начинку из шпината, одного сырого яйца, натертого твердого сыра и творога. Разделили тесто на две части, одна из которых была чуть больше. Раскатали большую часть, уложили в смазанную маслом форму. Выложили и разровняли начинку.

Сверху накрыли вторым раскатанным пластом теста. Сформовали пирог и сделали на его поверхности несколько дырочек для выхода пара. Сверху смазали слегка взбитым с молоком яйцом и посыпали кунжутом. Выпекали на 180 °C.

Результат: отлично.

Можем признать, что функция замеса теста в меланжере Rawmid MDC-01 реализована хорошо. Тесто замешивается быстро и эффективно, извлечение его из металлической емкости не вызывает затруднений. Очистка насадки также осуществляется без проблем и усилий.

Хумус

В инструкции неоднократно отмечалось, что прибор предназначен для перемалывания вареных продуктов. При наличии свежеприготовленной ароматной тхины и вареного нута мы не смогли удержаться от приготовления нежно любимого нами хумуса. Отварной нут, раздавленный чеснок, лимонный сок, тхина и оливковое масло смешивались и перемалывались в чаше меланжера около одного часа. Результат получился ожидаемо превосходный.

Оболочка нута и чеснок измельчены до мельчайших, не ощущаемых языком гранул. Кстати, тесто для хлеба, который виден на следующей фотографии, также замешено с помощью тестируемого аппарата.

В ходе приготовления хумуса мы не добавляли большого количество отвара, как это делается при использовании блендера. Поэтому закуска получилась довольно густая, которую можно спокойно накладывать на ломтик хлеба или зачерпывать кусочком лаваша.

Результат: отлично.

Выводы

В тестовую лабораторию iXBT.com попал аппарат не для широкого применения. Более того, мы впервые имело дело с таким устройством. Что ж, по результатам можно сделать вывод, что меланжер Rawmid Dream Classic MDC-01 является крайне любопытным прибором. Его функциональность, несмотря на простую конструкцию, оказалась довольно широкой. С его помощью можно готовить нежнейший шоколад, обволакивающую и ароматную ореховую пасту, месить тесто и делать густые пасты и соусы из вареных продуктов. Элементарное управление, неяркий дизайн, безопасные материалы и износостойкость гранитных жерновов помогут длительно и с удовольствием пользоваться прибором.

Результаты всех практических экспериментов оценены на «отлично». Меланжер эффективно измельчает как мягкие жирные орехи, так и жесткие волокнистые структуры, давая по итогу однородные гомогенизированные пасты. К работе дополнительных насадок также нет замечаний. Кроме одного, довольно субъективного: по причине большого веса съемных частей уход за аппаратом все же лучше осуществлять мужчине. Силы женских рук не хватило и для эксплуатации насадки-скреппера для мякоти кокоса. Вообще, вес собранного прибора и его отдельных частей следует учитывать, принимая решение о покупке аппарата. Также необходимо принимать во внимание размер устройства.

Отметим, что при длительной работе меланжер нагревается и повышается температура обрабатываемых масс, особенно если перетирается густое и/или волокнистое сырье. По этой причине следует делать перерывы в работе. С другой стороны, по эксплуатационным свойствам меланжер все равно не является быстрым устройством: большинство блюд готовится в нем от одного до десяти часов. Правда, многие продукты превращаются в пасту уже за 1-3 часа.

Плюсы

равномерное измельчение

износостойкие материалы

простое управление

Минусы