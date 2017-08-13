Excalibur 4948CDBF

Лучший дегидратор Америки (по заявлению производителя)

Герой нашего сегодняшнего обзора — дегидратор, выпущенный под брендом Excalibur. Компания не скупится на рекламные слоганы: Excalibur гордо именуется «лучшим дегидратором Америки», и, вероятно, это не пустой звук — ведь эти дегидраторы производятся с 1973 года в солнечном калифорнийском городе Сакраменто.

Оставив в стороне конспирологические размышления, касающиеся названия прибора (напомним, Экскалибур, легендарный меч короля Артура, не только известен своими магическими характеристиками, но также однозначно ассоциируется с суверенитетом Великобритании — согласитесь, странный выбор для подчеркнуто американской компании), попробуем взглянуть на прибор непредвзято и оценить его возможности.

А они, на первый взгляд, весьма внушительные: 9 лотков с общей площадью 1,17 м², горизонтальный обдув, возможность установки двух последовательных программ и нескромная цена — все это говорит о том, что перед нами серьезный прибор, рассчитанный на регулярное использование на протяжении многих лет (производитель заявляет, что, как правило, прибор не потребует специального сервисного обслуживания и через 20 лет).

Оглавление

Характеристики

Производитель Excalibur Модель Excalibur Digital 9B (4948CDFB) Тип горизонтальный дегидратор Страна производства США Гарантия 5 лет Заявленная мощность 600 Вт Материал корпуса пластик, металл Материал лотков пластик Цвет корпуса черный Количество лотков 9 Управление электронное, механическое Тип обдува горизонтальный Таймер от 1 до 99 часов Температура от 35 до 74 °C Особенности возможность установки двух последовательных режимов (время/температура) Аксессуары пластиковые сетки для поддонов, 2 силиконовых и 2 тефлоновых коврика, англоязычное руководство по дегидрации Длина шнура 1,2 м Размеры и площадь решетки 36×35 см, 0,12 м² Площадь всех решеток 1,1 м² Габариты устройства (Ш×В×Г) 432×317×482 мм Вес 9 кг Упаковка (Ш×В×Г) 550×385×485 мм Вес с упаковкой 10,5 кг Средняя цена T-13955706 Розничные предложения L-13955706-10

Комплектация

Дегидратор поставляется в коробке из гофрированного картона кубической формы. Картон использован самый простой — упаковочный, коричневого цвета. Сопроводительной информации немного: почтовый адрес компании-производителя, адрес сайта и наклейка с основными техническими характеристиками (на русском языке).

Ручки для переноски у коробки не предусмотрено. В общем, назначение коробки исключительно утилитарное — сохранить прибор в целости и сохранности в ходе транспортировки из магазина до дома, либо уберечь его при длительном хранении. Содержимое коробки дополнительно уплотнено с помощью того же гофрированного картона и нескольких вкладок из пенопласта.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

сам дегидратор;

9 пластиковых поддонов;

9 сеток для поддонов;

2 силиконовых коврика;

2 тефлоновых листа для сушки жидких/крошащихся продуктов;

съемную ручку для крепления крышки;

инструкцию и книгу рецептов.

Как мы видим, комплектацию можно назвать исчерпывающей: присутствует все необходимое, при этом нет ничего лишнего.

На первый взгляд

Визуально дегидратор производит впечатление массивного и «серьезного» устройства. Такой прибор, скорее, ожидаешь встретить на кухне ресторана, чем в обычной квартире. Причины тому — строгий дизайн и характерная панель управления, которую скорее можно увидеть у «профессиональных», а не у «бытовых» устройств.

Основной материал корпуса — черный пластик с нанесенной текстурой, слегка напоминающей изделия из кожи. Благодаря такому решению загрязнения и следы от пальцев на корпусе становятся практически незаметны. Задняя панель сделана из неокрашенного металла и имеет несколько отверстий, обеспечивающих незначительный обмен воздухом между внутренностью дегидратора и внешним миром.

На нижней части дегидратора можно увидеть пластиковые ножки. Их вряд ли можно назвать «противоскользящими», однако с учетом веса и габаритов прибора, со своей задачей (удержать прибор на месте) они справляются хорошо.

Сверху находится логотип Excalibur, а также панель управления с черно-белым жидко-кристаллическим экраном и шестью механическими кнопками, закрытыми мягкой защитной панелью, предотвращающей попадание грязи и пыли. С тыльной стороны расположен механический выключатель с подсветкой, отвечающий за подачу питания.

Заглянув внутрь, можно увидеть не только выемки для установки поддонов, но также и внутреннее устройство прибора: провода, 7-дюймовый вентилятор (17,8 см в диаметре), а также небольшой нагревательный элемент, скрытые за защитной сеткой. Где-то там же, похоже, расположен и датчик температуры. Некоторые внутренние элементы закреплены с применением пружин (которые, судя по всему, предназначены для погашения ненужных вибраций).

Крышка дегидратора, которая с легкостью навешивается на корпус прибора, и так же легко снимается, прозрачная (смотровое окно сделано из прозрачного поликарбоната, что сразу наводит на размышления об устойчивости такой поверхности к царапинам). Перед началом эксплуатации на нее с помощью винтов нужно установить ручки.

Впрочем, если ручки по какой-то причине оказались не нужны, можно их и не устанавливать: несколько отверстий вряд ли способны существенно повлиять на работу прибора. Рассмотреть содержимое дегидратора сквозь крышку можно без труда, но лишь при частичной загрузке. Если же в дегидратор установлены все 9 поддонов, то рассмотреть их содержимое вряд ли удастся: крышку придется снимать, а поддон — выдвигать.

Пластиковые поддоны размером 36×36 см имеют квадратную форму, благодаря чему их можно устанавливать в дегидратор любой стороной. Внутренняя сетка у поддонов имеет довольно большое «зерно» и представляет собой квадраты со стороной 5,5 сантиметров.

Понятно, что без применения специальной сеточки вы сможете сушить на таких поддонах только особо крупные продукты (например, пучки трав). Расстояние между соседними поддонами по вертикали составляет 2,5 сантиметра, через один поддон — 5,4 сантиметра.

Силиконовые коврики и тефлоновые листы для сушки выглядят довольно прочными и симпатичными благодаря нанесенным логотипам и надписям. Коврики, как и ожидалось, оказались более толстыми и прочными (по заявлению производителя, коврики выдерживают температуру до 200 градусов).

Как и листы, они имеют неприлипающую поверхность, которую, впрочем, в некоторых случаях может потребоваться смазать растительным маслом.

Общее впечатление от прибора остается двойственным: с одной стороны, выглядит он внушительно. С другой — рассмотрев нехитрую электронную начинку, невольно задаешься вопросом «почему это стоит столько денег?». Особо дотошные пользователи, к тому же, могут рассмотреть дефекты литья, расположенные по краю пластиковых элементов. Приобретая прибор из такой ценовой категории, хотелось бы не сталкиваться с подобными недостатками.

Инструкция

Инструкция, а в особенности, сопроводительная книга к дегидратору Excalibur 4948CDFB — это, без сомнения, настоящее произведение искусства. Не отпугнуло нас даже отсутствие русского языка: инструкция содержит информацию на английском, французском и испанском, дополнительная книга — только на английском языке.

Полноцветные книги формата А4, согласно данным англоязычного сайта, обойдутся пользователям в $6,95 и $24,95 соответственно. В случае с дегидратором, попавшим к нам на тестирование, они входили в основную комплектацию.

Итак, какую же информацию может почерпнуть пользователь из этих книг? Основная англоязычная инструкция состоит из 21 страниц, содержащих помимо основных разделов (требования безопасности, устройство прибора, управление) большое количество дополнительной информации.

Перечислим основные заголовки:

таблица температур и времени для сушки различных типов продуктов;

подготовка продуктов к дегидрации;

хранение и восстановление дегидрированных продуктов;

продукты по сезонам (в какие месяцы лучше покупать те или иные продукты);

подсказки и полезные советы.

Помимо этого инструкция содержит более 20 самых разных рецептов для дегидрации: тут можно прочитать и про фруктовую пастилу, и про мясные джерки, и про приготовление фалафеля, и даже про изготовление вкусных снеков для домашних животных (в первую очередь — конечно же, для собак)...

Вторая, дополнительная книга, озаглавленная Preserve it naturally, представляет собой полное руководство по дегидрированию. Без малого 200 страниц посвящено самым разным аспектам дегидрации — от теории до практики. Тут можно найти даже такие неожиданные данные, как экономические расчеты выгоды хранения дегидрированных продуктов (в сравнении с заморозкой, например; учитывается, в том числе, естественная амортизация холодильника) или информацию о средней влажности в различных странах мира в зависимости от времени года (чем выше влажность в вашем регионе — тем больше времени потребуется на сушку продуктов).

Для всевозможных продуктов приведены наглядные данные, позволяющие понять, сколько часов потребуется, чтобы высушить их до определенного уровня содержания влаги. К примеру, чтобы добиться удаления 81%-100% влаги из моркови, потребуется 10 часов. За 7 часов будет удалено 51%-70% влаги, а за 6 часов — 11%-30%. Помимо многочисленных рецептов, касающихся непосредственно дегидрации продуктов, книга дает ответ на весьма актуальный вопрос «и что мне теперь делать со всеми этими сушеными овощами и фруктами?». Ответ содержится в огромном количестве рецептов, распределенным по категориям — закуски, супы и салаты, основные блюда, смузи и коктейли, йогурты, хлебцы и снеки, десерты, сушеные смеси для туристов, джерки и маринады, фруктовая пастила и т. д.

На наш взгляд, ознакомиться с подобной книгой нужно не только тому, кто начинает свое знакомство с дегидрированными продуктами, но также и относительно опытным «сушильщикам». Такого объема подробной, отлично структурированной и разнообразной информации по дегидрированию мы не встречали ни в одном отечественном издании (не говоря уже про обычные инструкции к бытовым сушилкам). В результате многие пользователи (да и мы сами, чего уж скрывать) попросту не представляют, насколько широкие возможности открываются перед увлеченным кулинаром с появлением в доме дегидратора.

Русскоязычная черно-белая брошюра с цветной обложкой, которой укомплектован дегидратор, на фоне описанных выше книг выглядит не так роскошно. Тем не менее, на 24 страницах также можно почерпнуть немало полезной информации: тут можно найти правила пользования прибором и ухода за ним, узнать о предварительной подготовке продуктов к сушке и их восстановлении (регидрации). Есть тут и таблицы температур для разных продуктов, и несколько рецептов. В общем, такая брошюра вполне подойдет для тех, кто только начинает знакомство с прибором.

Управление

Управление дегидратором Excalibur 4948CDFB осуществляется с помощью шести механических кнопок и черно-белого ЖК-дисплея.

Назначение кнопок интуитивно понятно благодаря нарисованным иконкам:

Start;

Stop;

Время (больше/меньше);

Температура (больше/меньше).

Все, что требуется от пользователя — установить нужную температуру и время, после чего нажать на кнопку Start. По завершении работы прибор подаст звуковой сигнал и автоматически отключится. Однократное нажатие на кнопку увеличивает/уменьшает значение на единицу (один градус или одна минута), длительное — «проматывает» значения в ускоренном режиме, что позволяет за считанные секунды установить нужные параметры.

На дисплее в процессе работы отображается выбранная температура и время, оставшееся до завершения установленной программы. Доступный пользователю диапазон температур составляет от 35 до 74 градусов. Таймер разрешается установить в диапазоне от 15 минут до 99 часов.

Отдельно стоит отметить наличие специальной функции — два времени/две температуры Несколько неочевидное включение данного режима, подразумевающее одновременное нажатие нескольких кнопок, описано в инструкции, мы же не будем утомлять читателя этой информацией. Скажем лишь, что пользователь практически имеет возможность настроить две программы температура/время, которые будут выполняться последовательно.

Назначение такого «двойного» режима очевидно: при сушке особо влажных продуктов, а также просто для ускорения процесса дегидрации, можно вначале подсушить продукты на максимальной температуре, а затем перейти на пониженную — такую, которая позволит деликатно высушить продукты, не превратив их в слишком твердую или рассыпчатую массу.

Конечно, подобная «оптимизация» потребует некоторой сноровки и опыта (ведь приведенные рецепты, как правило, составлены из расчета сушки на одной температуре). Однако мы не сомневаемся, что для опытного «сушильщика» такая возможность в итоге окажется весьма полезна.

Использование

Подготовка

Прибор необходимо установить на ровную устойчивую поверхность в хорошо проветриваемом помещении на расстоянии от стены, достаточным для нормальной циркуляции воздуха. Каких-либо рекомендаций по подготовке лотков в инструкции по эксплуатации не содержится, но в любом случае их не помешает сполоснуть в воде с добавлением моющего средства.

Эргономика

Дегидратор оказался весьма удобным в эксплуатации прибором. Он не занимает лишнего места на кухне (весь объем прибора является «полезным»), обладает довольно большой вместимостью и позволяет складывать на прибор различную кухонную мелочь (хоть это, вероятно, и не одобрили бы составители инструкции :)).

Наружные поверхности корпуса нагреваются довольно слабо, так что пользователь может не бояться случайных ожогов. А значит, прибор будет безопасен при использовании в семье, где есть маленькие дети или пожилые люди. Отверстия в пластиковых лотках оказались весьма крупные, поэтому уложить на них подавляющее большинство продуктов не представляется возможным: без дополнительных сеток в данном случае не обойтись.

Управление оказалось интуитивно понятным, за исключением режима «два времени, две температуры». Индикаторы на табло в процессе работы подсказывают, какой температурный режим выбран, и сколько времени осталось до завершения процесса. В общем, никаких неожиданностей и «подводных камней» в процессе тестирования обнаружено не было.

Уход

Дегидратор легко моется как снаружи, так и внутри. Внутреннюю поверхность, а также внешнюю поверхность производитель рекомендует вначале протереть влажной губкой с мягким моющим средством, а затем повторно — тряпочкой или губкой, смоченной в чистой воде.

Лотки можно мыть вручную, либо поместив их на верхнюю полку посудомоечной машины. Съемную сетку лотков можно очистить, погрузив ее в теплую воду с мылом, и затем промыв и протерев влажной тканью. Многоразовые листы помещать в посудомоечную машину запрещается.

Наш опыт показал,что уход за прибором действительно не вызывает никаких сложностей. Пожалуй, единственные проблемы могут возникнуть лишь при очистке сетки, к которой присохли мягкие части продуктов. Добиться идеальной чистоты тут получится не всегда, впрочем, такой цели обычно перед пользователем и не стоит.

Тестирование

Объективные тесты

С помощью ваттметра были произведены замеры энергопотребления. При работе нагревательного элемента дегидратор потребляет 565-580 Вт, что чуть ниже данных, заявленных производителем. Впрочем, эти цифры вряд ли можно назвать наглядными, ведь пользователю гораздо интереснее, сколько электроэнергии будет потрачено за один цикл сушки реальных продуктов.

Результаты оказались таковы:

яблоки, 60 °C, 8 часов — 3,9 кВт·ч

паста, 57 °C, 2 часа — 0,73 кВт·ч

томаты, 68 °C, 8 часов — 4,58 кВт·ч

пастила, 57 °C, 6 часов — 2,61 кВт·ч

мясные джерки, 68 °C, 6 часов — 3,45 кВт·ч

Исходя из этих данных, а также зная актуальные тарифы на электроэнергию, можно без труда посчитать, в какую сумму обойдется один цикл сушки. Уровень шума можно сравнить с гудением кухонной вытяжки на среднем режиме работы. Постоянно находиться в одном помещении с работающим прибором, пожалуй, будет не очень комфортно. А вот если сушилка стоит в соседней комнате, то она вряд ли способна доставить какой-либо дискомфорт. Так что по субъективной оценке уровень шума дегидратора мы оцениваем как весьма низкий.

К равномерности дегидрации у нас практически не нашлось замечаний. Единственный момент, когда нам показалось, что просушка на нижнем лотке проходит медленнее, чем на средних, был зафиксирован при сушке пастилы. Во всех остальных тестах просушка была равномерной как по высоте сушильной камеры, так и в рамках одного лотка. При этом стоит запомнить, что продукты, расположенные по периметру поддонов, высохнут чуть быстрее, чем в центре, а следовательно, более крупные куски лучше расположить по краям.

Тестирование показало, что устройство не требует какого-либо контроля со стороны пользователя: достаточно разложить продукты по лоткам, установить время и дождаться звукового оповещения об окончании сушки. Во всех тестах результат оказался стабильно высоким. Впрочем, если предполагается дегидрировать тот или иной тип продуктов впервые, то не будет лишним проконтролировать процесс, чтобы не превратить исходное сырье в сухари (лучше вручную запустить прибор повторно, чем потратить продукты зря).

Яблоки

Самый простой тест — сушку яблок — мы проводили в течении 8 часов на температуре 60 градусов. Яблоки были очищены от сердцевины с косточками, нарезаны на дольки среднего размера и равномерно размещены на поддонах.

Результат: отлично.

За 8 часов наши яблоки высохли ровно до нужной нам консистенции: сухие, но довольно мягкие, не пересушенные. Такие яблоки можно использовать для приготовления компотов, а можно просто есть.

Паста

Домашняя паста и дегидратор, очевидно, созданы друг для друга. Для этого теста мы приготовили домашнюю лапшу из муки твердых сортов пшеницы (100 г муки, 1 яйцо, соль по вкусу).

На сушку нашей лапши потребовалось всего 2 часа при температуре 57 °C.

Результат: отлично.

По окончании сушки лапша оказалась готовой для помещения в зип-локи для длительного хранения. Ради интереса мы сварили одну порцию сразу. Лапша в ходе варки сохранила исходную форму, не разварилась, оказалась мягкой, но умеренно упругой.

Сушеные томаты

Для этого теста мы взяли два сорта томатов: обычные томаты-«сливы» и томаты-черри. Подготовка к дегидрации оказалась проста: черри оказалось достаточно разрезать пополам.

Крупные томаты мы нарезали на дольки (на 4-6 частей), предварительно вырезав место крепления стебля.

Согласно инструкции, томаты надлежит сушить при температуре 68 градусов на протяжении 8 часов.

Результат: отлично.

Сушеные томаты оказались идеальными — мягкими, но не ломкими, без видимого содержания влаги.

Мясные джерки

Для приготовления мясных джерки мы взяли сразу два сорта мяса — куриную грудку, которая, как мы знаем из собственного опыта, отлично подходит для вяления, и свиную вырезку, как мягкое мясо, максимально упрощающее процесс подготовки. В мясных джерках, как известно, не должно быть прожилок сала, поэтому подготовка и зачистка некоторых мясных отрубов может стать довольно трудоемкой задачей.

Куриная грудка, как эталонный образец, была нарезана и замаринована на сутки в готовой смеси приправ для вяленого мяса (набор специй, сахар, нитритная соль).

Свиная вырезка также была нарезана и замаринована на сутки, но на этот раз рецепт маринада был взят из книги, прилагаемой к дегидратору. Его состав оказался следующим: из расчета на 1 фунт мяса (около 450 г) нам потребуется:

1 чайная ложка соли;

3 столовых ложки коричневого сахара;

1/4 чайной ложки перца;

1/3 чашки красного винного уксуса;

1/8 чайной ложки кайенского перца;

1 чайная ложка лукового порошка;

1/2 чайной ложки чесночного порошка;

1 чайная ложка сухой горчицы.

Сушилось мясо 6 часов при температуре 68 градусов.

Результат: отлично.

И свинина, и курятина оказались равномерно просушены до нужной консистенции идеального вяленого мяса (нет влаги, куски мяса гнутся, но не ломаются).

Пастила

Для проверки качества прилагаемых к дегидратору листов мы приготовили смесь для пастилы — абрикосы и сливы.

Исходное сырье было вымыто и подготовлено к измельчению — мы удалили косточки и вырезали помятые частицы. Затем фрукты были блендированы до однородного состояния, а смесь — разлита по листам из расчета 1,5-2 чашки на один лист.

При распределении массы следует сформировать более толстый слой по краям листа и оставить тонкий в центре.

Наш опыт показал, что заявленных 6 часов при 57 градусах для пастилы оказалось недостаточно. Мы добавили еще 3 часа, после чего получили несколько листов отличной пастилы, которую удалось без труда отделить от листов.

Результат: отлично.

Пастила оказалась не пересушена и без труда скручивалась в трубочку.

Выводы

Дегидратор Excalibur 4948CDFB проявил себя как абсолютно адекватное устройство, с честью справившееся со всеми тестами, причем (что немаловажно!) без какого-либо дополнительного участия пользователя.

Действительно: отсутствие необходимости менять поддоны местами, переворачивать продукты в процессе сушки или перемешивать содержимое поддонов существенно улучшает общие впечатления от использования дегидратора. Устройство, работающее по принципу «включил и забыл», как нельзя лучше подойдет не только для дегидрации больших объемов продуктов для длительного хранения, но также и для тех пользователей, кто совсем недавно познакомился с дегидратором и чувствует себя не слишком уверенно с новым прибором.

Отдельно стоит отметить наличие серьезного (но англоязычного) руководства по дегидрированию, изучение которого не только даст ответы даже на самые неожиданные вопросы, но и станет источником множества идей и способов применения дегидрированных продуктов.

Плюсы

большой объем

равномерная просушка продуктов

не требует внимания пользователя

возможность установки двух последовательных режимов

Минусы

высокая цена